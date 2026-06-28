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BIS: Τέσσερις παράγοντες που αυξάνουν την αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία

Δημόσιο χρέος, υπερεπενδύσεις σε AI, αστάθεια στην αγορά ομολόγων και πληθωρισμός υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της BIS

World 28.06.2026, 15:41
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BIS: Τέσσερις παράγοντες που αυξάνουν την αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Για αυξανόμενους κινδύνους στην παγκόσμια οικονομία προειδοποιεί η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον ρόλο του δημοσίου χρέους και τη βιωσιμότητα των ασταμάτητων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για πειθαρχημένη άσκηση πολιτικής

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BIS που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου προειδοποιεί για ένα σύνθετο μείγμα ευπαθειών, συμπεριλαμβανομένων των τεταμένων δημοσιονομικών θέσεων, των παρατεταμένων σοκ στην προσφορά και του κινδύνου μιας νέας περιόδου με υψηλό πληθωρισμό.

Ενώ η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ανθεκτική τους τελευταίους μήνες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δράσουν αποφασιστικά, δήλωσε η BIS, ώστε να διατηρήσουν τη σταθερότητα.

«Οι πολιτικές δράσεις πρέπει να αλληλοενισχύονται για να αποφευχθεί μια κατάσταση αντικρουόμενων τάσεων στην παγκόσμια οικονομία. Τελικά, η επιτυχία εξαρτάται από υγιή δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά θεμέλια», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της BIS, Pablo Hernandez de Cos.

Ειδικότερα, η έκθεση επισημαίνει τέσσερα βασικά σημεία ανησυχίας.

Ο πληθωρισμός στο επίκεντρο

Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί ξανά, με την BIS να προειδοποιεί ότι οι συχνότερες διαταραχές του εφοδιασμού θα μπορούσαν να προκαλέσουν εδραίωση των προσδοκιών για υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

«Το κύριο μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι υπάρχει ετοιμότητα για δράση, εάν οι κεντρικές τράπεζες παρατηρήσουν ότι υπάρχει σταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό», δήλωσε ο de Cos.

BIS

Αβεβαιότητα για τις επενδύσεις σε AI

Η BIS επεσήμανε επίσης την αβεβαιότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα της τρέχουσας αύξησης των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ενώ η AI έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη και έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη μέσω των προσδοκιών για αύξηση της παραγωγικότητας, η τράπεζα προειδοποίησε ότι προκαλεί φόβους για τις θέσεις εργασίας και ότι οι ελλείψεις στην προσφορά και ο έντονος ανταγωνισμός θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο είδος των υπερεπενδύσεων που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενους κύκλους άνθησης και ύφεσης.

Εύθραυστες οι αγορές ομολόγων

Ένας ακόμη τομέας ανησυχίας είναι οι χρηματοπιστωτικές αδυναμίες.

Οι υψηλές αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και τα σημάδια εφησυχασμού των επενδυτών έχουν καταστήσει τις βασικές αγορές ομολόγων πιο εύθραυστες, ενώ η έξαρση χρηματοδοτήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται επίσης να βασίζεται όλο και περισσότερο στο χρέος και σε πολύπλοκες δομές χρηματοδότησης σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αναφέρει το Reuters.

Ρεκόρ επίπεδα δημοσίου χρέους

Ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος σε επίπεδα ρεκόρ και οι αγορές κρατικού χρέους που κυριαρχούνται όλο και περισσότερο από μεγάλα hedge funds με υψηλή μόχλευση, δημιούργησαν «έναν νέο δεσμό κυρίαρχης-χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», ο οποίος εγκυμονεί αυξανόμενους κινδύνους

«Ο νέος δεσμός δημοσιονομικής-χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μπορεί να σημαίνει πιο συχνές και πιο απότομες πτώσεις στις αξίες των κρατικών ομολόγων», δήλωσε ο Frank Smets, προσωρινός επικεφαλής του νομισματικού και οικονομικού τμήματος της BIS, προσθέτοντας ότι τέτοιες διακυμάνσεις θα μπορούσαν να δυσκολέψουν απότομα τις συνθήκες χρηματοδότησης».

Ο De Cos δήλωσε ότι το μήνυμα της BIS ήταν μήνυμα «επείγοντος χαρακτήρα» όσον αφορά την ανάγκη μείωσης των επιπέδων χρέους σε βασικές οικονομίες, «επειδή το γεγονός είναι ότι σήμερα το χρέος είναι υψηλό και αυτό χρηματοδοτείται μέσω μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών».

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