Λαγκάρντ: Πιθανή πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν την λήξη της θητείας της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, όπως είπε στη συνέντευξη στην εφημερίδα Les Echos.

«Είναι δυνατό. Πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη προεδρική συζήτηση στη Γαλλία.

»Αν αυτή η συζήτηση αποκάλυπτε μια πιο περιορισμένη εικόνα για τη θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα ήταν απαραίτητο να εξηγήσουμε γιατί αυτό θα ήταν ένα επώδυνο μονοπάτι για τη χώρα μας και για τους συμπολίτες μας.

Νωρίτερα έσπευσε να διευκρινίσει ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας όσο συνεχίζεται η αναταραχή. «Η θητεία μου διαρκεί έως τον Οκτώβριο του 2027. Και βλέπω την αποστολή μου ως τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Δεδομένου ότι διανύουμε για άλλη μια φορά μια ταραγμένη περίοδο, πιστεύω ότι ο καπετάνιος του πλοίου της ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει στο πλοίο.»

Το όνομα της έχει επανειλημμένα συνδεθεί με την πολιτική σκηνή της Γαλλίας, αν και έχει χαρακτηρίσει την προεδρία της Γαλλίας ως «απαίσια δουλειά».

Raising interest rates in June was the right choice, President Christine @Lagarde tells @LesEchos. We are facing an external supply shock spreading through the economy, whose indirect effects are already visible. We are closely monitoring the risk of second-round effects on… pic.twitter.com/90Nm6vqNEt — European Central Bank (@ecb) July 3, 2026

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, ανέφερε ότι είναι «σίγουρα πιθανό» να έχει ειλικρινείς συζητήσεις με ορισμένους από τους Γάλλους υποψηφίους τους επόμενους μήνες.

Η αύξηση των επιτοκίων

Είπε επίσης στη γαλλική εφημερίδα ότι η ΕΚΤ είχε δίκιο να αυξήσει τα επιτόκια όταν το έκανε τον περασμένο μήνα.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι πήραμε τη σωστή απόφαση» είπε η Λαγκάρντ. «Ήδη από τον Απρίλιο, η μεγάλη πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν έτοιμη να λάβει μια απόφαση, αλλά δεν είχαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες».

Η ΕΚΤ είναι η πρώτη κεντρική τράπεζα της G7 που αύξησε τα επιτόκια για να διαχειριστεί τον πληθωρισμό που προέκυψε από τον πόλεμο του Ιράν. Η κεντρική τράπεζα δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι το σοκ εξαπλωνόταν σε όλη την οικονομία και δεν μπορούσε να αφήσει τον πληθωρισμό να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Από τότε, η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει μειώσει απότομα τις τιμές του πετρελαίου, εξαλείφοντας τον κύριο παράγοντα του πληθωρισμού. Την Τετάρτη, η τελευταία έκθεση για την ευρωζώνη έδειξε ότι η αύξηση των τιμών υποχωρεί περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι οι κρίσεις προσφοράς συνεχίζουν να εξαπλώνονται σε όλη την οικονομία, αν και οι δευτερογενείς επιπτώσεις δεν έχουν υλοποιηθεί.

«Αντιμετωπίζουμε ένα εξωτερικό σοκ προσφοράς που εξαπλώνεται σε όλη την υπόλοιπη οικονομία και τώρα βλέπουμε τις έμμεσες επιπτώσεις του», είπε. «Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων, παρόλο που δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής».

Η Σιδηρά Κυρία της ΕΚΤ δεν δεσμεύτηκε για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας. «Ειλικρινά δεν ξέρω. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης για τη νομισματική πολιτική, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, επαναλαμβάνω την ίδια ατάκα. Σε κάθε συνεδρίαση λαμβάνουμε μια απόφαση, με βάση την αξιολόγησή μας για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τον περιβάλλουν, τα εισερχόμενα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ισχύ της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Όπως έχω πει και πριν, έχω μια γενική αίσθηση της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουμε, αλλά τα γεγονότα θα μας καθοδηγήσουν εντός του πλαισίου της νομισματικής πολιτικής μας, το οποίο είναι πολύ σαφές.»

Η Λαγκάρντ στο πάνελ του ετήσιου συμποσίου της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να μην παρέχει καμία μελλοντική καθοδήγηση.«Προσωπικά, και το έχω πει δημόσια, αν έχω κάτι για το οποίο μετανιώνω, είναι που ένιωσα δεσμευμένη και υποχρεωμένη από την καθοδήγηση» είπε χαρακτηριστικά.

Νομισματικός πόλεμος

Απαντώντας στην ερώτηση αν το γιουάν είναι υποτιμημένο, όπως είχε δηλώσει πρόσφατα κι αν επέρχεται ένας νομισματικός πόλεμος η Λαγκάρντ σημείωσε ότι υπάρχουν υπερβολικές ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αλλά αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε νομισματικό πόλεμο. «Αλλά όταν ορισμένες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το γιουάν είναι υποτιμημένο κατά περίπου 16%, πρέπει να λάβουμε το ζήτημα σοβαρά υπόψη, ακόμη και αν αυτές οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε κάποιο βαθμό αβεβαιότητας.

»Εάν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων αποφασίσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, οι Κινέζοι αναπόφευκτα θα πρέπει να συμμετάσχουν στη συζήτηση»

Αναφερόμενη στο ρόλο της Ευρώπης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη η Λαγκάρντ περιγράφει την Ευρώπη ως ένα γίγαντα με πήλινα πόδια μια μεγάλη οικονομία με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, εκ των οποίων τα 360 εκατομμύρια βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ. «Διαθέτουμε ανεκμετάλλευτα αποθέματα παραγωγικότητας και καινοτόμο δυναμικό που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως. Και πάνω απ’ όλα, έχουμε σημαντικά ποσά αδρανών αποταμιεύσεων – περίπου 35 τρισεκατομμύρια ευρώ – από τα οποία πολύ λίγα επενδύονται στην Ευρώπη!

»Είναι επιτακτική ανάγκη να αναλάβουμε δράση, αντί απλώς να επιμένουμε. Αν ενεργήσουμε βάσει των δεκαπέντε περίπου σημαντικών μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στην έκθεση Ντράγκι, σε συνδυασμό με την έκθεση Λέτα – η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς με την άρση όσο το δυνατόν περισσότερων εμποδίων – θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί.»