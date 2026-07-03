Τραμπ στο CNBC: Τι λέει για οικονομία, δασμούς, Fed, μετανάστευση και εξωτερική πολιτική

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Επί παντός επιστητού μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε εκτενή συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκυτο CNBC, με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας και τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, αναπτύσσοντας τη συνολική του αντίληψη για την αμερικανική οικονομία και τη διεθνή θέση της χώρας.

Υπερασπίστηκε τους δασμούς ως βασικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής, επέμεινε ότι η οικονομία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, άσκησε νέα πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) για μείωση των επιτοκίων και αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Κίνα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη μετανάστευση, στην τεχνητή νοημοσύνη και στο μέλλον του δολαρίου.

«Η οικονομία είναι η ισχυρότερη στον κόσμο»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διανύουν περίοδο οικονομικής άνθησης, επικαλούμενος τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών.

Όπως είπε, η οικονομία «αναπτύσσεται ταχύτερα από όσο περίμεναν σχεδόν όλοι», αποδίδοντας την εικόνα αυτή στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στην απορρύθμιση της οικονομίας και στη βιομηχανική πολιτική της κυβέρνησής του.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι επενδύσεις επιστρέφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή οι επιχειρήσεις επιλέγουν να παράγουν εντός της χώρας αντί να επιβαρύνονται με δασμούς στις εισαγωγές.

Οι δασμοί ως κεντρική οικονομική στρατηγική

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στην εμπορική πολιτική.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι δασμοί αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους της οικονομικής ανάκαμψης και υποστήριξε ότι οι προβλέψεις περί αύξησης του πληθωρισμού δεν επιβεβαιώθηκαν.

Κατά την άποψή του, οι ξένες επιχειρήσεις απορροφούν σημαντικό μέρος του κόστους των δασμών προκειμένου να διατηρήσουν πρόσβαση στην αμερικανική αγορά, ενώ πολλές πολυεθνικές μεταφέρουν πλέον την παραγωγή τους στις ΗΠΑ.

Εκτίμησε επίσης ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του δημόσιου χρέους, ενώ χαρακτήρισε λανθασμένη την παραδοσιακή οικονομική θεωρία που θεωρεί τους δασμούς επιβλαβείς για την ανάπτυξη.

Νέα επίθεση Τραμπ στη Fed

Ο πρόεδρος επανέλαβε την έντονη κριτική του προς τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Υποστήριξε ότι τα επιτόκια παραμένουν αδικαιολόγητα υψηλά και ότι η Fed θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε ποσοστιαία μονάδα μείωσης των επιτοκίων εξοικονομεί δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε τόκους για το αμερικανικό Δημόσιο.

Παρότι επανέλαβε ότι δεν σχεδιάζει να αποπέμψει τον Πάουελ, άφησε να εννοηθεί ότι θεωρεί πως η θητεία του ολοκληρώνεται χωρίς επιτυχία.

Η αγορά εργασίας

Ο Τραμπ χαρακτήρισε ισχυρή την αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται νέες θέσεις σε μεταποίηση, τεχνολογία και κατασκευές.

Παράλληλα, απέδωσε τη μείωση της ανεργίας στις αυστηρότερες πολιτικές για τη μετανάστευση, λέγοντας ότι πλέον αυξάνονται οι ευκαιρίες για Αμερικανούς εργαζόμενους.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ορισμένοι κλάδοι, κυρίως η γεωργία και η ξενοδοχειακή βιομηχανία, αντιμετωπίζουν δυσκολίες εύρεσης προσωπικού.

Μετανάστευση: Σκληρή γραμμή αλλά με εξαιρέσεις

Στο μεταναστευτικό, ο πρόεδρος επέμεινε στη γραμμή της αυστηρής φύλαξης των συνόρων και των απελάσεων παράτυπων μεταναστών.

Παράλληλα όμως αναγνώρισε ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να χρειάζεται εργατικό δυναμικό.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικών προγραμμάτων για εποχικούς εργαζόμενους ή για άτομα που ήδη εργάζονται επί χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον τηρούνται οι νόμοι.

Ανταγωνιστής, αλλά αναγκαίος εμπορικός εταίρος η Κίνα

Ο Τραμπ περιέγραψε την Κίνα ως τον σημαντικότερο στρατηγικό ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρώντας ωστόσο έναν σχετικά πραγματιστικό τόνο.

Υποστήριξε ότι διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον Σι Τζινπίνγκ, αλλά επανέλαβε ότι επί δεκαετίες το Πεκίνο εκμεταλλεύθηκε το αμερικανικό εμπορικό σύστημα.

Εκτίμησε ότι η νέα πολιτική δασμών αναγκάζει πλέον την Κίνα να διαπραγματεύεται από ασθενέστερη θέση.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Ο πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών.

Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται σήμερα της Κίνας στον συγκεκριμένο τομέα και ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι να διατηρηθεί αυτό το προβάδισμα μέσω επενδύσεων σε

υποδομές, ενεργειακή επάρκεια και υπολογιστική ισχύ.

Ενέργεια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ενεργειακή πολιτική.

Υποστήριξε ότι η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώνει το ενεργειακό κόστος, ενισχύει τη βιομηχανία και περιορίζει τον πληθωρισμό.

Επανέλαβε τη θέση του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους τους, παράλληλα με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Ουκρανία και ΝΑΤΟ

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση δεν θα είχε ξεκινήσει εάν βρισκόταν ο ίδιος στον Λευκό Οίκο.

Εξέφρασε απογοήτευση για την πορεία των συνομιλιών με τη Ρωσία, αλλά επανέλαβε ότι εξακολουθεί να επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων.

Για το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αυξάνουν πλέον σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες, κάτι που απέδωσε στις πιέσεις που είχε ασκήσει ήδη από την πρώτη του θητεία.

Το δολάριο

Ο πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι το αμερικανικό δολάριο θα παραμείνει το κυρίαρχο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Υποστήριξε ότι καμία άλλη οικονομία δεν διαθέτει το μέγεθος, τη ρευστότητα και τη θεσμική αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να αμφισβητήσει σοβαρά τη θέση του δολαρίου.

Η σχέση με τις επιχειρήσεις

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι σήμερα διατηρεί πολύ καλύτερες σχέσεις με τους περισσότερους μεγάλους επιχειρηματίες της τεχνολογίας σε σχέση με το παρελθόν.

Ανέφερε ότι πολλοί επικεφαλής επιχειρήσεων αναγνωρίζουν πλέον πως οι πολιτικές του είναι περισσότερο φιλικές προς τις επενδύσεις και την ανάπτυξη από εκείνες προηγούμενων κυβερνήσεων.

Όσον αφορά τα κέρδη της οικογενείας του επί της θητείας του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προεδρία είναι τόσο ισχυρή που σχεδόν οτιδήποτε κάνουν τα παιδιά του θα μπορούσε να θεωρηθεί σύγκρουση.

«Αν αγοράσουν ένα ενεργειακά αποδοτικό φορτηγό, έχουν εμπιστευτικές πληροφορίες», είπε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα παιδιά του αντιμετωπίζουν ασυνήθιστα ευρύ έλεγχο επειδή η προεδρική πολιτική αγγίζει σχεδόν κάθε τομέα της οικονομίας.

Το φορολογικό νομοσχέδιο

Ο πρόεδρος υπερασπίστηκε επίσης το νέο φορολογικό πακέτο της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει τις επενδύσεις, θα διατηρήσει χαμηλή τη φορολογία και θα αυξήσει τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Απέρριψε τις επικρίσεις για αύξηση του ελλείμματος, επιμένοντας ότι η υψηλότερη ανάπτυξη και τα αυξημένα φορολογικά έσοδα θα αντισταθμίσουν το δημοσιονομικό κόστος.

Το μήνυμα για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Τραμπ συνέδεσε την επέτειο των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία με το πολιτικό του αφήγημα περί «αναγέννησης» της χώρας.

Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται σε μια νέα περίοδο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα συγκυρία ως μία από τις πιο αισιόδοξες της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Το βασικό μήνυμα που επιχείρησε να περάσει ήταν ότι η οικονομική ανάπτυξη, η ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και η επιθετική εμπορική στρατηγική αποτελούν τα θεμέλια της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες, παρουσίασε μια εικόνα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία και ότι οι πολιτικές του θα διασφαλίσουν πως η αμερικανική κυριαρχία θα διατηρηθεί και στις επόμενες δεκαετίες.