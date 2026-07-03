 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να περιορίσει τις στενές σχέσεις με MAGA

Για τις γεωστρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, για την ανάγκη αλλαγών στην Ευρώπη, για τα σκάνδαλα και την ακρίβεια στην Ελλάδα αλλά και για τη θητεία του το 2015, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Politico

Πολιτική 03.07.2026, 11:45
Σχολιάστε
Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να περιορίσει τις στενές σχέσεις με MAGA
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί το ενδιαφέρον και των διεθνών ΜΜΕ, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της περιόδου της κρίσης στην Ευρωζώνη και η ίδρυση της ΕΛΑΣ έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη και τον κόσμο με τις γεωπολιτικές αναταράξεις αλλά και τις νέες δοκιμασίες για την ευρωπαϊκή οικονομία να θέτουν νέες προκλήσεις και νέες προτεραιότητες στην ΕΕ.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Politico και τη Νεκταρία Σταμούλη, και η συζήτηση στράφηκε γύρω από τη διεθνή επικαιρότητα και τις σχέσεις Ελλάδας και  Ευρώπης με τις ΗΠΑ του Τραμπ, έως την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό αλλά και το 2015.

Στο άρθρο αναφέρεται ότι η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα έχει στόχο να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρνησης, και ότι η ΕΛΑΣ έχει καταφέρει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις αν και ακόμα η ψαλίδα με τη ΝΔ παραμένει μεγάλη.

Λευκές επιταγές της κυβέρνησης στις ΗΠΑ

«Ο πρώην ηγέτης της περιόδου της κρίσης της ευρωζώνης επιδιώκει να επιστρέψει στην εξουσία και κατηγορεί την τρέχουσα κυβέρνηση ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην Ουάσιγκτον», αναφέρεται στην αρχή του άρθρου που έχει τίτλο μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι «η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει τις στενές σχέσεις της με το κίνημα MAGA».

Ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαρέβαλε το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτό του Πέδρο Σάντσεθ – που αρνήθηκε να παραχωρήσει βοήθεια στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν- σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ το έχει παρακάνει».

«Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος», είπε. «Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική λευκών επιταγών και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως την πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένης της κύριας ναυτικής βάσης στην Κρήτη — αντί να προβλέπεται τακτική ανανέωση της συμφωνίας με επαναδιαπραγμάτευση των όρων

Ο ίδιος εξήγησε ότι προτεραιότητα για τη χρήση των βάσεων πρέπει να είναι η εσωτερική ασφάλεια της Ελλάδας και όχι απλώς η αποδοχή των απαιτήσεων των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει ανακύψει με μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια ήταν αυτή του Ισπανού πρωθυπουργού», υπογράμμισε.

Η στάση αυτή του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζει το Politico, συνάδει με τον διαδεδομένο σκεπτικισμό για τον Τραμπ, όπως φαίνεται και από έρευνα του Pew Research Center στα τέλη Ιουνίου, που έδειξε ότι μόλις το 22% των Ελλήνων εμπιστεύονται τους χειρισμούς του πλανητάρχη.

Οι προτεραιότητες για την ΕΕ

Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε πώς θα κινηθεί εάν εκλεγεί πρωθυπουργός σε σχέση με την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που η Ελλάδα αναλαμβάνει το 2027.

Ο ίδιος έθεσε ως προτεραιότητα τις δαπάνες συνοχής για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων.

«Η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρώπης θα πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», είπε.

Σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες ο κ. Τσίπρας συμφώνησε ότι πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις αλλά όχι εις βάρος των κοινωνικών δαπανών.

«Εάν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα μείνουμε με μια ΕΕ που είναι ισχυρότερη στην άμυνα και κυβερνάται από ακροδεξιές κυβερνήσεις».

Αόρατος φόρος η διαφθορά

Αναφορικά με την εσωτερική κατάσταση, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στα μεγάλα σκάνδαλα που έχουν συγκλονίσει τη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση», λέει, «αλλά μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ».

Υπογράμμισε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι αντιμέτωπα με ένα διπλό πλήγμα τα τελευταία επτά χρόνια: από τη μία το υψηλό κόστος ζωής και από την άλλη τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς.

«Έχουμε τον αόρατο φόρο διαφθοράς — και τον αποκαλώ φόρο επειδή πιστεύω ότι το κόστος των εκτεταμένων και πρωτοφανών επιπέδων διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο που στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική», είπε.

«Κάθε ευρώ που χάνεται μέσω άμεσων αναθέσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα δημόσια νοσοκομεία και τους μισθούς των νοσηλευτών», πρόσθεσε.

Η φήμη του ριζοσπάστη πολιτικού

Σε σχέση με το εάν η φήμη του ως ριζοσπάστη από την εποχή της κρίσης της ευρωζώνης μπορεί να έχει πολιτικές επιπτώσεις στην νέα του πορεία, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι πολλοί άνθρωποι θυμούνται τη θητεία του ως πρωθυπουργού μόνο για τους ταραχώδεις πρώτους έξι μήνες, όταν η Αθήνα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού και κινδύνευε να βγει από την ευρωζώνη.

Αντίθετα, παρουσίασε τον εαυτό του ως τον ηγέτη ενός κόμματος που τελικά έβαλε το πλοίο σε ρότα.

«Υπάρχει μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στους πρώτους έξι μήνες της πρωθυπουργίας, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο [του 2015], αλλά υπάρχει και η περίοδος πριν και μετά. Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση εξαιτίας των πολιτικών μας… Καταλήξαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, που σημαδεύτηκε από συγκρούσεις και εντάσεις, αλλά τερματίσαμε τα προγράμματα διάσωσης, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας και επιτύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να περιορίσει τις στενές σχέσεις με MAGA
Πολιτική

Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να μειώσει τις στενές σχέσεις με MAGA
Αγροτικά προϊόντα: Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων
AGRO

Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων
ΔΕΗ: Αναβάθμιση τριών βαθμίδων στην Ασφάλεια Υδάτων
Business

ΔΕΗ: Αναβάθμιση τριών βαθμίδων στην Ασφάλεια Υδάτων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Μία στις τρεις πωλήσεις προϊόντων ολοκληρώνεται πλέον online
Τράπεζες

Τράπεζες: Μία στις τρεις πωλήσεις ολοκληρώνεται πλέον online

Κλειδί για την ανάπτυξη των πωλήσεων θα αποτελέσει η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών mobile banking από τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
ΗΠΑ: Στα 250 χρόνια η δημοκρατία σε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της
World

ΗΠΑ στα 250: Η δημοκρατία σε δοκιμασία

Στα 250 χρόνια από την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η 4 Ιουλίου εορτάζεται μέσα σε ένα πολωμένο κλίμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κλιματική κρίση: Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη
Κλιματική αλλαγή

Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη

Αποδέσμευση δισ. ευρώ για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και ψηφιακά εργαλεία σε έναν αγώνα που δεν πείθει τους Ευρωπαίους

Αλέξανδρος Καψύλης
Γουόρς: Το ντεμπούτο που καθησύχασε τους κεντρικούς τραπεζίτες
World

Πώς ο Γουόρς της Fed «κατέκτησε» τη Σίντρα

Οι ιδιωτικές συνομιλίες του Γουόρς στο παρασκήνιο και τα φιλιά στον αέρα με την Λαγκάρντ

Τζούλη Καλημέρη
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Πολιτική
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη

Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος

Μίνα Μουστάκα
Βενεζουέλα: Αυξάνεται ο αιματηρός απολογισμός από τους σεισμούς – Στους 2.595 οι νεκροί
Κόσμος

Βενεζουέλα: Αυξάνεται ο αιματηρός απολογισμός από τους σεισμούς – Στους 2.595 οι νεκροί

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στη Βενεζουέλα που θρηνεί χιλιάδες θύματα

ΚΕΦΙΜ: Στις 638 ημέρες η απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα έναντι 100 ημερών στην ΕΕ
Επικαιρότητα

Η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα θέλει 21 μήνες για μια απόφαση

Νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ αποτυπώνει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ελληνική Δικαιοσύνη, με τον μέσο χρόνο απονομής να φτάνει τις 638 ημέρες έναντι 100 ημερών στη διάμεσο της ΕΕ

Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%
Πολιτική

Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%

Αντίπαλος πόλος της ΝΔ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και οι συσχετισμοί στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA

ΔΥΠΑ: Την Παρασκευή ξεκινούν οι αιτήσεις για 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς
Κοινωνία

Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ΔΥΠΑ

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», HELLO! Travel & ΒΗΜΑGAZINO
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», HELLO! Travel & ΒΗΜΑGAZINO

Κυκλοφορούν την Κυριακή 5 Ιουλίου αποκλειστικά με το «Βήμα της Κυριακής»

Ιράν: Για «πολύ καλές» έμμεσες συνομιλίες στο Κατάρ κάνει λόγο ο Τραμπ
Κόσμος

Για «πολύ καλές» έμμεσες συνομιλίες στο Κατάρ κάνει λόγο ο Τραμπ

«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στις ΗΠΑ, αναφερόμενος στις «πολύ καλές επαφές» στο Κατάρ, και διαβεβαιώνει πως «όλα πάνε καλά».

Latest News
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη

Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος

Μίνα Μουστάκα
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να περιορίσει τις στενές σχέσεις με MAGA
Πολιτική

Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να μειώσει τις στενές σχέσεις με MAGA

Για τις γεωστρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, για την ανάγκη αλλαγών στην Ευρώπη, για τα σκάνδαλα και την ακρίβεια στην Ελλάδα αλλά και για τη θητεία του το 2015, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Politico

Αγροτικά προϊόντα: Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων
AGRO

Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Πειραιώς για τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα τον Ιούνιο 2026

ΔΕΗ: Αναβάθμιση τριών βαθμίδων στην Ασφάλεια Υδάτων
Business

ΔΕΗ: Αναβάθμιση τριών βαθμίδων στην Ασφάλεια Υδάτων

O παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός οργανισμός CDP αναβάθμισε τον Όμιλο ΔΕΗ

Citi: Πιθανή υπέρβαση των εκτιμήσεων στο α’ εξάμηνο για την Coca-Cola HBC
Business

Citi για Coca Cola HBC: Πιθανή υπέρβαση στόχων το α' εξάμηνο

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «Neutral» για τη μετοχή της Coca-Cola HBC, αυξάνοντας ωστόσο την τιμή-στόχο στις 50,25 στερλίνες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει δυνάμεις για υψηλότερα η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει δυνάμεις για υψηλότερα το ΧΑ

Η θετική εικόνα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λειτουργεί υποστηρικτικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συντάξεις χηρείας: Οι κερδισμένοι του ιδιωτικού τομέα και το ερωτηματικό των αναδρομικών του δημοσίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Νέο κύκλο δικαστικών διεκδικήσεων θα ανοίξει το ενδεχόμενο μη επιστροφής των αναδρομικών περικοπών στους δικαιούχους συντάξεων του δημοσίου τομέα

Κώστας Παπαδής
Seanergy Maritime: Μεταξύ 4,9% και 5,2% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Seanergy: Μεταξύ 4,9% και 5,2% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Η δημόσια προσφορά της Seanerfy Maritime θα διαρκέσει από 6 έως 8 Ιουλίου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με άνοδο οι αγορές – Στο επίκεντρο οι δηλώσεις Λαγκάρντ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με άνοδο τα ευρωπαϊκά - Στο επίκεντρο οι δηλώσεις Λαγκάρντ

Οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία και την Ισπανία

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κτηνοτρόφους στη Λέσβο
AGRO

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κτηνοτρόφους στη Λέσβο

Τα σεμινάρια του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Ιουλίου

Χρυσός: Τρίτη μέρα ανόδου
Commodities

Επιμένει ανοδικά ο χρυσός - Πώς κινείται στην Ασία

Η απασχόληση και οι τιμές της ενέργειας απομακρύνουν το σενάριο της αύξηση των επιτοκίων από την Fed

Τζούλη Καλημέρη
Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος στις αγορές – Ισχυρή ανάκαμψη στη Νότια Κορέα
Ασία

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια

Ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,47%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε κέρδη 1,2%

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο τα αποθεματικά – Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες 
World

Σχέδιο EKT για τα αποθεματικά - Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες 

Η ΕΚΤ εξετάζει τον διπλασιασμό των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών από το 1% στο 2% - Ποια θα είναι η επίπτωση στα έσοδα των τραπεζών - Έντονες αντιδράσεις από Γερμανία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΥπΑΑΤ: Συστήνεται επιστημονική ομάδα εργασίας για το ελληνικό μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα
AGRO

Επιστημονική ομάδα εργασίας για το ελληνικό μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα

Στόχος του ΥπΑΑΤ η κατάρτιση προτάσεων για την ενίσχυση της ελληνικής μελισσοκομίας και την προστασία του μελιού 

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies