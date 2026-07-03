FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της

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Επάνοδο σε κερδοφόρο τροχιά πέτυχε το 2025 η FrieslandCampina Hellas, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες, καθότι κατέγραψε θετικά μεγέθη στα αποτελέσματα προ φόρων αλλά και στα καθαρά κέρδη.

Ανεβασμένες ήταν οι πωλήσεις της εταιρείας την περσινή χρονιά, φτάνοντας τα 341,5 εκατ. ευρώ έναντι 336,1 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,61 %.

Έπειτα, οριακή αύξηση παρουσίασαν τα μικτά κέρδη σε 61,7 εκατ. ευρώ έναντι 60 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 18,07 % έναντι 17,85 % κατά την προηγούμενη χρήση.

Παράλληλα, τα έξοδα διάθεση και διοίκησης υποχώρησαν στα 62, 6 εκατ. ευρώ έναντι 64,8 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 3,33 %.

Η σημαντικότερη θετική αλλαγή στον ισολογισμό επήλθε στα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT), τα οποία σκαρφάλωσαν στα 3,5 εκατ. ευρώ κέρδος το 2025, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ ζημία στην προηγούμενη χρήση. Μάλιστα, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €0,5 εκ. κέρδη έναντι €4,3 εκ. ζημία την προηγούμενη χρήση, ενώ η FrieslandCampina εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους €3,3 εκ. έναντι ζημίας €4,5 εκ. το 2024.

Η νικηφόρα δικαστική υπόθεση

Ιδιαίτερα ευεργετική ήταν για την FrieslandCampina η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορούσε πρόσθετους φόρους που επιβλήθηκαν στην εταιρεία από τον φορολογικό έλεγχο των ετών 2004-2007.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος για τις χρήσεις αυτές ολοκληρώθηκε σε προηγούμενα έτη και είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, τα οποία είχαν καταβληθεί σε προηγούμενα έτη.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η εταιρεία κέρδισε την υπόθεση στα μέσα του 2025 και επιστράφηκε το συνολικό ποσό των €4,9 εκατ, με την θετική επίδραση της επιστροφής φόρου που αφορούσε τα €2,9 εκατ. να καταγράφεται στον φόρο εισοδήματος, ενώ το υπόλοιπο καταγράφηκε στα λοιπά έσοδα.

Πώς διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις

Κατά τη χρήση 2025, οι πωλήσεις παρουσίασαν μια μικρή αύξηση της τάξης του 1,61 %, η οποία προήλθε κυρίως από τις αγορές εξωτερικού στην κατηγορία του γιαουρτιού.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2025, η αύξηση των καθαρών πωλήσεων κατά €5,4 εκ. οφείλεται κυρίως στις διεταιρικές πωλήσεις καθώς η εταιρεία κατά το οικονομικό έτος 2025 πούλησε γιαούρτι σε εταιρείες του ομίλου (Ολλανδία και Ουγγαρία).

Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις σε τρίτους μειώθηκαν κατά €1 εκ. (ήτοι σε ποσοστό 0,3%), κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών για τα μη επώνυμα τυριά.

Οι στόχοι για το 2026

Για την τρέχουσα χρήση, βασικός στόχος της FrieslandCampina παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και η βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων.

«Εργαλεία» για την επίτευξη των παραπάνω είναι, σύμφωνα με τη διοίκηση, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊοντικών προτάσεων και η αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, η εταιρεία εκτιμά ότι η στρατηγική που ακολουθεί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων και τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της στην αγορά.

Το προφιλ της FrieslandCampina Hellas

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα γαλακτοκομικών προϊόντων, που περιλαμβάνει βρεφικά και νηπιακά γάλατα, βρεφικές κρέμες, γάλατα εβαπορέ και υψηλής παστερίωσης, γιαούρτια, κρέμες γάλακτος, βούτυρα και τυριά, με τις ονομασίες ΝΟΥΝΟΥ, FRISO, MILNER, FINA και PARRANO, καθώς και προϊόντα επαγγελματικής χρήσης με τις ονομασίες DEBIC, FRICO, NOYNOY BARISTA’S GOLD και TOP PRO.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, πέραν των ενοικιαζόμενων κεντρικών της γραφείων στο Μαρούσι, η FrieslandCampina Hellas διέθετε ιδιόκτητες εργοστασιακές εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, καθώς και μισθωμένες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν αποθήκες και ψυκτικούς θαλάμους, στη θέση Δύο Πεύκα του Ασπροπύργου Αττικής, και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, καθώς και στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης.