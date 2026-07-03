Seanergy Maritime: Μεταξύ 4,9% και 5,2% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

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Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας προχωρά η Seanergy Maritime.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς θα διαρκέσει τρεις ημέρες, από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου, ενώ οι ομολογίες που θα διατεθούν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά της Euronext Athens.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Seanergy Maritime

Το ομολογιακό δάνειο αφορά ποσό έως 100 εκατ. ευρώ (διάθεση έως 100.000 άυλων ομολογιών με τιμή διάθεσης στο άρτιο, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά ομολογία).

Ως κατώτατο όριο κάλυψης για την πραγματοποίηση της έκδοσης έχουν οριστεί τα 75 εκατ. ευρώ. Το προτεινόμενο εύρος απόδοσης έχει καθοριστεί μεταξύ 4,9% και 5,2%.

Η έκδοση απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών, στο πλαίσιο της στρατηγικής χρηματοδότησης της Seanergy Maritime Holdings Corp.

Η ανακοίνωση της Seanergy Maritime

Δυνάμει της από 25.06.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της “SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.” (η “Εκδότρια”), αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:

(α) η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (το “Ομολογιακό Δάνειο” ή το “ΚΟΔ”), βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ (η “Έκδοση”), συνολικού ποσού έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με ελάχιστο ποσό €75.000.000, καθώς και η έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα του ΚΟΔ (το “Πρόγραμμα ΚΟΔ”),

(β) ότι οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, πλην του Α’ τάξεως ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της Εκδότριας, στον οποίο η Εκδότρια θα μεριμνά να κατατίθενται τα ποσά που προβλέπονται αναλυτικά στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ,

(γ) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές (όπως αμφότεροι ορίζονται κατωτέρω) εντός περιόδου τριών (3) εργάσιμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (η “Δημόσια Προσφορά”), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της EURONEXT ATHENS (το “Η.ΒΙ.Π.”) σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 34/08.03.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της EURONEXT ATHENS (η “Απόφαση 34 της EURONEXT ATHENS”), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το “Σ.Α.Τ.”) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS,

(δ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία,

(ε) ότι το επιτόκιο και η τελική απόδοση των Ομολογιών θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται κατωτέρω), θα εγκριθούν από την Επιτροπή Τιμολόγησης (Pricing Committee), η οποία συστάθηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της και στο διαδικτυακό τόπο της EURONEXT ATHENS το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς,

(στ) ότι η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται κατωτέρω), και

(ζ) να διοριστεί η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €75.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή (όπως ορίζεται κατωτέρω) θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Ο προσδιορισμός της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Βuilding”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στο βιβλίο προσφορών συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές (όπως ορίζονται κατωτέρω).

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι Ευρώ χίλια (€1.000) ανά Ομολογία. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο εγκεκριμένο κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 30.06.2026 ενημερωτικό δελτίο (το “Ενημερωτικό Δελτίο”), θα εγκριθούν από την Επιτροπή Τιμολόγησης (Pricing Committee) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εκδότριας και στο διαδικτυακό τόπο της EURONEXT ATHENS το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

Περαιτέρω, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται κατωτέρω), το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (όπως ορίζονται κατωτέρω) (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται κατωτέρω) καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους απόδοσης.

Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες (όπως ορίζονται κατωτέρω), που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Βάσει της υπ’ αριθμ. 23/22.06.2004 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του επιτοκίου, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (το “Η.Δ.Τ.”) της EURONEXT ATHENS.