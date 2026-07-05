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Θερινές εκπτώσεις: Συκρατημένα αισιόδοξη η αγορά – Περιμένει αύξηση τζίρου 2% με 5% σε σχέση με το 2025

Η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην κατανάλωση - Ζητούμενο οι θερινές εκπτώσεις να αυξήσουν την πραγματική κατανάλωση

Economy 05.07.2026, 09:19
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Θερινές εκπτώσεις: Συκρατημένα αισιόδοξη η αγορά – Περιμένει αύξηση τζίρου 2% με 5% σε σχέση με το 2025
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Με τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές να έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά σε μεγάλο μέρος της αγοράς, οι έμποροι προσβλέπουν πλέον στην επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη ουσιαστική τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν, προαιρετικά, την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, ενώ κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης, όπου αυτό αναφέρεται.

Οι εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου κάνουν λόγο για κύκλο εργασιών που μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της αγοράς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του τζίρου, αλλά κυρίως η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Θερινές εκπτώσεις

Θερινές εκπτώσεις: Βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς

«Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το πρώτο ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

Όπως αναφέρει, οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην κατανάλωση, χωρίς όμως να αναιρεί τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΒΕΠ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση από 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.

Ο κ. Κορκίδης τονίζει, ωστόσο, ότι το πραγματικό μέτρο της αγοράς δεν είναι μόνο οι εισπράξεις. «Εκείνο που έχει πραγματική σημασία δεν είναι μόνο ο τζίρος, αλλά η αύξηση του όγκου των πωλήσεων και η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης. Η ελληνική αγορά δεν χρειάζεται απλώς μεγαλύτερες εισπράξεις, χρειάζεται περισσότερους καταναλωτές στα καταστήματα. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της ανάκαμψης», σημειώνει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά τους, συνεχίζοντας να επενδύουν στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και στην εμπειρία εξυπηρέτησης, παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό.

Όπως αναφέρει, ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη των φετινών εκπτώσεων, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς δημιουργεί προϋποθέσεις για ενίσχυση της λιανικής κατανάλωσης και διάχυση των εσόδων στην πραγματική οικονομία.

Βασικός ανταγωνιστής οι πλατφόρμες fast commerce

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στις εξελίξεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο, χαρακτηρίζοντας σημαντικές τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Όπως σημειώνει, η εφαρμογή ίσων κανόνων για όλες τις επιχειρήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για υγιή ανταγωνισμό και προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και της οργανωμένης αγοράς, ενώ επισημαίνει ότι οι πλατφόρμες fast commerce τρίτων χωρών εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό ανταγωνιστή της εγχώριας αγοράς, παρά την επιβολή από την 1η Ιουλίου του τέλους των 3 ευρώ στις σχετικές αποστολές.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις με σύνεση, πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς και επιλέγοντας ελληνικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι κάθε αγορά από ένα νόμιμο ελληνικό κατάστημα στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και επιστρέφει αξία στην εθνική οικονομία.

Επιπλέον, ζητάει από την πολιτεία να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενισχύουν τη ρευστότητα, αντιμετωπίζουν το αθέμιτο εμπόριο και διαμορφώνουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. «Το εμπόριο δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά να ανταγωνίζεται με τους ίδιους κανόνες όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά», τονίζει χαρακτηριστικά.

Χρειάζονται επεμβάσεις για τόνωση κατανάλωσης

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, επισημαίνει σε δηλώσεις του ότι η θερινή εκπτωτική περίοδος αποτελεί ευκαιρία τόσο για την αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων όσο και για την πραγματοποίηση αγορών σε πιο προσιτές τιμές από τους καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, τονίζει ότι η αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει υποτονική εικόνα γεγονότος που όπως εκτιμά, οφείλεται στην μειωμένη αγοραστική δύναμη, στους χαμηλούς μισθούς, στις περιορισμένες συντάξεις και στο αυξημένο κόστος ζωής που περιορίζουν τις δυνατότητες των νοικοκυριών.

Όπως αναφέρει, απαιτούνται παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, ενώ σημειώνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητούν ισότιμο πλαίσιο λειτουργίας απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες και δίκαιους όρους ανταγωνισμού τόσο στο φυσικό όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στο μεταξύ, ενόψει της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία, με βασικά αιτήματα την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς

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