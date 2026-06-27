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Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν – Tι ισχύει για τις προσφορές

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις θερινές εκπτώσεις - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Economy 27.06.2026, 11:00
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Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν – Tι ισχύει για τις προσφορές
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Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.

Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, εξυπηρετώντας όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους εκτός των καθημερινών ωραρίων.

Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να τονώσουν τον τζίρο τους, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν πιο συμφέρουσες αγορές σε σχέση με το υπόλοιπο έτος

Οι θερινές εκπτώσεις

Καθώς χιλιάδες καταναλωτές αναμένεται να αναζητήσουν προσφορές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικές συσκευές και είδη σπιτιού, οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν τη σημασία της προσεκτικής σύγκρισης τιμών και της σωστής ενημέρωσης, ώστε οι αγορές να συνοδεύονται από πραγματικό οικονομικό όφελος.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο τους καταναλωτές για τις τιμές των προϊόντων.

Συγκεκριμένα, πρέπει να αναγράφεται τόσο η προηγούμενη όσο και η νέα μειωμένη τιμή πώλησης, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να διαπιστώσει το πραγματικό ύψος της έκπτωσης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ως προηγούμενη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία διατέθηκε το προϊόν κατά το διάστημα των τελευταίων 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Οι θερινές εκπτώσεις σηματοδοτούν μία από τις σημαντικότερες περιόδους για το λιανεμπόριο

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-30%», «-40%» ή «-50%», δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον όμως χρησιμοποιείται, θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση και όχι για άλλη μορφή προωθητικής ενέργειας.

Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, τότε πρέπει να εμφανίζεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως για παράδειγμα «από 20% έως 50%».

Για τα καταστήματα τύπου stock και outlet ισχύουν ειδικοί κανόνες, με υποχρεωτική αναγραφή της νέας τιμής και της παλαιάς διαγραμμένης τιμής, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τελικό ποσό που θα πληρώσει ο καταναλωτής.

Οι «παγίδες»

Μία από τις πιο γνωστές πρακτικές είναι η τεχνητή αύξηση της τιμής ενός προϊόντος λίγο πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, ώστε στη συνέχεια να εμφανιστεί ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό μείωσης. Αν και η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία έχουν αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις τιμές και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις ηλεκτρονικές αγορές, όπου η πληθώρα προσφορών μπορεί να δυσκολέψει τη σύγκριση τιμών. Η χρήση εξειδικευμένων πλατφορμών σύγκρισης τιμών μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να διαπιστώσουν εάν μια προσφορά είναι πραγματικά συμφέρουσα ή εάν η τιμή του προϊόντος ήταν αντίστοιχη και πριν από την εκπτωτική περίοδο.

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