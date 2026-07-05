 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τεχνητή Νοημοσύνη: Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας;

Οι ερευνητές συμφωνούν γενικά σε ένα πράγμα: η επίδραση που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ευρύτερη οικονομία ήταν μέχρι στιγμής περιορισμένη

Tεχνητή νοημοσύνη 05.07.2026, 23:41
Σχολιάστε
Τεχνητή Νοημοσύνη: Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας;
Επιμέλεια Χρυσάνθη Ρουμελιώτου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πόσες εταιρείες χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη; Για ποιο λόγο τη χρησιμοποιούν; Πόσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς τη χρησιμοποιούν; Για να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία, οι ερευνητές θα χρειαστούν ακριβείς, λεπτομερείς και ολοκληρωμένες απαντήσεις σε αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα.

Οι ερευνητές δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν σε βασικά ερωτήματα, όπως πόσες εταιρείες χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη ή ποιοι εργαζόμενοι είναι πιο ευάλωτοι στις διαταραχές που θα μπορούσε να προκαλέσει

Οι μερικές απαντήσεις δεν θα είναι αρκετές — όχι σε μια εποχή που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις σαρωτικές συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Χωρίς βελτιωμένες μετρήσεις, κινδυνεύουν να πάρουν λανθασμένη πολιτική απάντηση.

Ευτυχώς, η στατιστική υποδομή υπάρχει ήδη για να βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της. Ωστόσο, αυτή η υποδομή χρειάζεται άμεση αναβάθμιση, ώστε να ανταποκριθεί στην κλίμακα της πρόκλησης.

Στο παρακάτω άρθρο που δημοσιεύσαν οι New York Times, ο Nathan Goldschlag του EIG σκιαγραφεί τις απαραίτητες επενδύσεις στις στατιστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στα πιο πιεστικά και ζωτικής σημασίας ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αμερικανική οικονομία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την οικονομία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στο πρόβλημα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ή να αποτελεί μέρος της λύσης του. Μπορεί να ευθύνεται για την πρόσφατη αύξηση της παραγωγικότητας ή μπορεί να μην παίζει σχεδόν κανένα ρόλο — ή η ίδια η άνθηση της παραγωγικότητας μπορεί να είναι μια οφθαλμαπάτη.

Οι ερευνητές δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν σε βασικά ερωτήματα, όπως πόσες εταιρείες χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη ή ποιοι εργαζόμενοι είναι πιο ευάλωτοι στις διαταραχές που θα μπορούσε να προκαλέσει.

Τα αντικρουόμενα σήματα αντικατοπτρίζουν εν μέρει την πρόκληση της ανίχνευσης οικονομικών μετατοπίσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι κυβερνητικές στατιστικές είναι εγγενώς αναδρομικές και είναι καλύτερες στη μέτρηση των γενικών τάσεων από τις εξελίξεις σε συγκεκριμένους τομείς ή περιοχές. Οι νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εμφάνιση νέων προϊόντων, θέσεων εργασίας ή ολόκληρων βιομηχανιών μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μετρηθούν.

Αυτό που κάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη να διαφέρει είναι η ταχύτητα εξάπλωσής της στην οικονομία. Χρειάστηκαν λιγότερο από τέσσερα χρόνια για να μετατραπεί η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη από μια καινοτομία χρήσιμη κυρίως για τη συγγραφή στιχουργημάτων σε ένα ισχυρό εργαλείο που υιοθετήθηκε από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου.

Οι οικονομολόγοι έχουν πειστεί ότι η τεχνολογία θα έχει βαθιές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και την οικονομία, ακόμη και αν διαφωνούν σχετικά με το ποιες θα είναι αυτές οι επιπτώσεις. Μέχρι να είναι σαφή τα δεδομένα, προειδοποιούν, θα μπορούσε να είναι πολύ αργά για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να καταλάβουν πώς να αντιδράσουν.

«Τα διακυβεύματα είναι εξαιρετικά υψηλά», δήλωσε ο Nathan Goldschlag , διευθυντής έρευνας στο think tank Economic Innovation Group. «Η σωστή πολιτική θα εξαρτηθεί από τη σωστή μέτρηση. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις σωστή πολιτική αν δεν ξέρεις τι συμβαίνει».

Ο Goldschlagδημοσίευσε την Πέμπτη μια έκθεση που καταγράφει την πρόκληση της μέτρησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και προτείνει βήματα για τη βελτίωσή της. Αυτός και άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στο πρόβλημα.

Θα έχουν τουλάχιστον μια ακρόαση στην Ουάσιγκτον. Τον Ιούνιο, μια διακομματική ομάδα γερουσιαστών κατέθεσε ένα νομοσχέδιο που θα επεκτείνει τη συλλογή δεδομένων και θα απαιτεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργατικό δυναμικό.

«Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει κάποιες μεγάλες αποφάσεις σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την οικονομία, και αν το κάνεις αυτό στο κενό, θα κάνεις λάθη», δήλωσε ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, Δημοκρατικός από την Αριζόνα και ένας από τους υποστηρικτές του νομοσχεδίου. «Αυτό επηρεάζει εκατομμύρια ζωές Αμερικανών και εκατομμύρια επιχειρήσεις. Και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό έξυπνα χωρίς αξιόπιστα δεδομένα».

Μικτά σήματα

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν πετάνε εντελώς στα τυφλά. Από το 2023, το Γραφείο Απογραφής ρωτά τις εταιρείες σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια έρευνα που γίνεται ανά δύο εβδομάδες. Έχει επίσης συμπεριλάβει ερωτήσεις σχετικά με την τεχνολογία σε μια ετήσια έρευνα για τις επιχειρήσεις, αν και μόνο κατά διαστήματα.

Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει διάφορα μέτρα «έκθεσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη», πολλά από τα οποία χρησιμοποιούν μια κυβερνητική βάση δεδομένων με περιγραφές θέσεων εργασίας για να αξιολογήσουν ποια επαγγέλματα θα επηρεαστούν περισσότερο. Οι οικονομολόγοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέτρα για να καταλάβουν εάν τα επαγγέλματα που είναι πιο εκτεθειμένα προσθέτουν θέσεις εργασίας με πιο αργό ρυθμό, για παράδειγμα, ή βιώνουν διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης των μισθών.

Το πρόβλημα είναι ότι οι πηγές συχνά αφηγούνται συγκεχυμένες ή αντιφατικές ιστορίες. Οι έρευνες καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικές εκτιμήσεις για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις εταιρείες με βάση τον τρόπο που τίθενται οι ερωτήσεις. Τα μέτρα έκθεσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη αφηγούνται διαφορετικές ιστορίες σχετικά με το ποιες θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν περισσότερο.

Σε μια μελέτη, οικονομολόγοι στο Πανεπιστήμιο Northwestern και στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο διαπίστωσαν ότι όταν χρησιμοποίησαν διαφορετικά μέτρα έκθεσης, αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν όχι μόνο την κλίμακα της επίδρασης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας, αλλά και την κατεύθυνσή της. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έβλαπτε την απασχόληση σύμφωνα με ορισμένα μέτρα και βοηθούσε σύμφωνα με άλλα.

«Είναι σαν να πηγαίνεις στον γιατρό και να παίρνεις τρεις διαφορετικές διαγνώσεις για την ίδια πάθηση», δήλωσε η Μισέλ Γιν, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο Northwestern, η οποία ήταν μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

Μέρος του προβλήματος είναι ότι τα πιο γνωστά μέτρα της οικονομίας αναπτύχθηκαν για μια εποχή πριν από τους προσωπικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, πόσο μάλλον την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, για παράδειγμα, παρέχει αναλύσεις της αύξησης των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών, αλλά όχι στον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος έχει υιοθετήσει τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης με τον πιο επιθετικό τρόπο.

Αντ’ αυτού, η τεχνολογία κατανέμεται σε διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης, ενός ευρέος τομέα που περιλαμβάνει επίσης εφημερίδες και κινηματογραφικά στούντιο.

Οι θέσεις εργασίας

Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας παρέχει ακόμη λιγότερες πληροφορίες σχετικά με επαγγέλματα που ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε εκτοπισμό, όπως οι προγραμματιστές λογισμικού, οι λογιστές και οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών.

Ερευνητές στο Εργαστήριο Προϋπολογισμού του Yale, για παράδειγμα, έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν μια μηνιαία ανάλυση βασισμένη σε κυβερνητικά δεδομένα που παρακολουθεί την «αποχώρηση επαγγελματιών», δηλαδή πόσο γρήγορα αλλάζουν οι τύποι θέσεων εργασίας που αποτελούν έναν δεδομένο κλάδο.

Το μέτρο έχει σχεδιαστεί ως ένα είδος συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. Καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να υιοθετούν την τεχνολογία, θεωρούν οι ερευνητές, είναι πιθανό να αρχίσουν να προσλαμβάνουν για διαφορετικούς ρόλους, ακόμη και αν ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων τους δεν αλλάξει αμέσως.

«Είναι εύκολο να εξετάσουμε εκ των υστέρων μελέτες περιπτώσεων», δήλωσε η Μάρθα Γκίμπελ, εκτελεστική διευθύντρια του εργαστηρίου. «Αυτό που κάνει αυτή τη φορά διαφορετική είναι ότι προσπαθούμε στην πραγματικότητα να το μετρήσουμε αυτό και να το καταλάβουμε σε πραγματικό χρόνο».

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες θα μπορούσαν να παρεμποδιστούν από ένα ομοσπονδιακό στατιστικό σύστημα που έχει πληγεί από τη μείωση των ποσοστών απόκρισης σε κυβερνητικές έρευνες.

Η συρρίκνωση των προϋπολογισμών έχει δυσκολέψει τις στατιστικές υπηρεσίες να καλύψουν τα κενά. Η Erika McEntarfer, η οποία ηγήθηκε του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας μέχρι την απόλυσή της από τον Πρόεδρο Τραμπ πέρυσι, δήλωσε ότι μια επιπλέον χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως θα επέτρεπε στον οργανισμό να επεκτείνει το μέγεθος του δείγματος της μηνιαίας έρευνας για την αγορά εργασίας, ώστε να μπορεί να καταγράφει καλύτερα τις οικονομικές μεταβολές.

«Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε αυτήν τη στιγμή για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω ελλείψεων χρηματοδότησης», είπε. «Θα χρειαστούν μόνο μερικές πολύ μέτριες επενδύσεις για να τις στηρίξουμε».

Εργασία σε εξέλιξη

Οι ερευνητές συμφωνούν γενικά σε ένα πράγμα: η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ευρύτερη οικονομία ήταν μέχρι στιγμής περιορισμένη.

Αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα έκπληξη. Ο κ. Brynjolfsson και άλλοι οικονομολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες συχνά ακολουθούν ένα μοτίβο σχήματος J, στο οποίο οι εταιρείες αρχικά γίνονται λιγότερο παραγωγικές καθώς πειραματίζονται με νέα εργαλεία και στη συνέχεια βιώνουν γρήγορα κέρδη μόλις καταλάβουν πώς να τα αξιοποιήσουν.

Τα συγκεχυμένα οικονομικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι πολλές εταιρείες εξακολουθούν να βρίσκονται στο καθοδικό τμήμα του δείκτη J.

«Τα σήματα είναι ανάμεικτα επειδή, πιθανώς, τα υποκείμενα οικονομικά στοιχεία είναι ανάμεικτα, επειδή βρισκόμαστε ακόμη σε μια περίοδο πειραματισμού», δήλωσε ο κ. Goldschlag, οικονομολόγος της Ομάδας Οικονομικής Καινοτομίας. «Τα ίδια τα εργαλεία εξακολουθούν να γίνονται χρήσιμα».

Αν οι θέσεις εργασίας σε υπαλλήλους γραφείου αρχίσουν πραγματικά να εξαφανίζονται μαζικά, όπως προβλέπουν ορισμένοι στη Σίλικον Βάλεϊ, δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να εμφανιστούν οι απώλειες στα στοιχεία της κυβέρνησης. Αλλά ακόμη και τότε, μπορεί να μην είναι προφανές ότι φταίει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η οικονομία των ΗΠΑ έχει υποστεί μια σειρά από σοκ τα τελευταία χρόνια που δεν έχουν καμία σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη: την πανδημία Covid-19 και τις επιπτώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των μαχών για την επιστροφή στην εξουσία που συνεχίζονται μέχρι σήμερα· τον πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια που έχει υιοθετήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για την καταπολέμησή του· και τις δραστικές μεταβολές στην κυβερνητική πολιτική για τη μετανάστευση, το εμπόριο και άλλους τομείς.

Εάν μια εταιρεία έχει μειώσει θέσεις εργασίας από το 2022, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν αυτό είναι αποτέλεσμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, των υψηλών επιτοκίων ή και των δύο.

Με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να γίνει ευκολότερο για τους ερευνητές να διαχωρίζουν τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης από άλλες δυνάμεις. Ωστόσο, δεν θα είναι ακόμη σε θέση να απαντήσουν στο ερώτημα στο οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι απλοί πολίτες θέλουν περισσότερο να απαντήσουν: Τι ακολουθεί;

«Αυτό που τα δεδομένα σχεδόν ποτέ δεν μπορούν να μας πουν είναι πού θα βρισκόμαστε σε πέντε έως δέκα χρόνια», δήλωσε η κα McEntarfer, πρώην επίτροπος στατιστικών εργασίας. «Οι άνθρωποι αναζητούν δεδομένα για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, και είναι απλά πολύ δύσκολο».

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Tax

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη
World

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη
Κάθετος Διάδρομος: Δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της δυναμικότητας στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ
Φυσικό αέριο

Ανεβάζει στροφές... ο Κάθετος Διάδρομος - Τα bids στις δημοπρασίες
Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα
World

Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα
Centric: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την Ten Brinke για το έργο στο Ελληνικό
Business

Centric: Τερματίζει τη συνεργασία με Ten Brinke για οικιστικό project

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Κατασχέσεις: «Ξεμπλοκάρουν» οι πωλήσεις στα ακίνητα – Τα κριτήρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων - Τα κριτήρια

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για τις κατασχέσεις ακινήτων - Οι προϋποθέσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Macro

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλός πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ευρωπαϊκή οικονομία: Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα
World

Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα της Ευρώπης

Το 2,8% για τον πληθωρισμό του Ιουνίου είναι ο πρώτος αριθμός που άλλαξε τη συζήτηση στην ευρωπαϊκή οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ιδιωτικά funds: Οι θεσμικοί επενδυτές στηρίζουν την ιδιωτική πίστωση παρά τις εκροές από τη λιανική αγορά
World

Μεγάλοι επενδυτές ρίχνουν δισ. σε ιδιωτικά funds

Οι θεσμικοί επενδυτές διοχέτευσαν χρήματα σε funds καθώς το χρήμα από οι μικροί επενδυτές λιανικής έφυγαν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999
Business

ΧΑ: Γιατί δεν είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90

Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά αγοράζουν κερδοφορία, επενδυτικά σχέδια και ισχυρούς ισολογισμούς, όχι προσδοκίες

Γιώργος Μανέττας
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Experts

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη ημέρα του ΤΑΑ είναι στοίχημα για τη χώρα

Δημήτρης Λιάκος - Ειρήνη-Ακριβή Νταή
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Tax

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας της ΑΑΔΕ

Κατασχέσεις: «Ξεμπλοκάρουν» οι πωλήσεις στα ακίνητα – Τα κριτήρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων - Τα κριτήρια

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για τις κατασχέσεις ακινήτων - Οι προϋποθέσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Κρυπτονομίσματα: Έτοιμη η νέα ρύθμιση για φόρο 15% στην υπεραξία
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η τελική ρύθμιση για τον φόρο στα crypto

Στην επιβολή φόρου 15% στην υπεραξία από τις αγοραπωλησίες σε κρυπτονομίσματα καταλήγει το ΥΠΟΙΚ – Θα αφορά και τις συναλλαγές της τελευταίας πενταετίας

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Προς νέο ρεκόρ η έξοδος από την εργασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί φουσκώνει το κύμα εξόδου προς τη σύνταξη

Οι αιτήσεις για συντάξεις ανήλθαν στις 110.000 στο α΄ εξάμηνο – Τα αίτια της μαζικής φυγής… από την εργασία

Κώστας Παπαδής
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πού στην Ευρώπη είναι περισσότεροι – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πού στην Ευρώπη είναι περισσότεροι – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Περίπου το 13% των συνταξιούχων στην Ευρώπη συνεχίζει να εργάζεται - Η οικονομική ανάγκη αποτελεί σημαντικό λόγο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας;
Tεχνητή νοημοσύνη

Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας η τεχνητή νοημοσύνη;

Οι ερευνητές συμφωνούν γενικά σε ένα πράγμα: η επίδραση που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ευρύτερη οικονομία ήταν μέχρι στιγμής περιορισμένη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίδομα άδειας: Πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι εργαζόμενοι και πότε θα λάβουν το επίδομα άδειας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα άδειας

Latest News
ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Tax

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας της ΑΑΔΕ

Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ

Η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα έχει την έδρα της στη Γιούτα

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη
World

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη

Η μελλοντική καθοδήγηση είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη εκτιμά ο Γουόλερ

Κάθετος Διάδρομος: Δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της δυναμικότητας στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ
Φυσικό αέριο

Ανεβάζει στροφές... ο Κάθετος Διάδρομος - Τα bids στις δημοπρασίες

Ο Κάθετος Διάδρομος παίρνει σάρκα και οστά... - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ - Η συμμετοχή των ΔΕΠΑ Εμπορίας και ATLANTIC

Χρήστος Κολώνας
Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα
World

Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα

Οι δαπάνες του καγκελάριου Μερτς είναι οι μεγαλύτερες από την εποχή της γερμανικής επανένωσης

Centric: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την Ten Brinke για το έργο στο Ελληνικό
Business

Centric: Τερματίζει τη συνεργασία με Ten Brinke για οικιστικό project

Η Ten Brinke αναλαμβάνει την υλοποίησή του project ενώ η Centric θα λάβει αποζημίωση 1,75 εκατ. ευρώ 

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα

Τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αφομοιώνουν τα οικονομικά στοιχεία ενώ αναμένουν τις τοποθετήσεις κεντρικών τραπεζιτών

Export Credit Greece: Νέο προϊόν ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων
Economy

Νέο προϊόν ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων από την ECG

Το προϊόν Top Up της Export Credit Greece λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη ασφαλιστική κάλυψη

Προοδευτική: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης η μετοχή της εταιρείας – Τι λέει για το διοικητικό συμβούλιο
Business

Σε αναστολή οι μετοχές της Προοδευτικής – Τι λέει η εταιρεία  

Η Προοδευτική υποστηρίζει ότι η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του είναι απολύτως νόμιμες

Ακίνητα: Τι δικαιούται ο ενοικιαστής εάν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες
Ακίνητα

Τι δικαιούνται οι ενοικιαστές αν οι ιδιοκτήτες δεν επισκευάζουν βλάβες

Τι ισχύει με βάση τον Αστικό Κώδικα όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο

Πετρέλαιο: Παγκόσμιο σοκ στην αγορά από τον πόλεμο στο Ιράν
Commodities

Από το 1979 στο σήμερα - Η νέα πετρελαϊκή κρίση σε αριθμούς

Ρεκόρ ημερήσιων απωλειών στο πετρέλαιο, αλλά η κρίση του 1979 παραμένει ιστορικά η μεγαλύτερη - Πώς η σύγκρουση στο Ιράν ξεπέρασε προηγούμενες κρίσεις σε ημερήσιες απώλειες

Δήμας: Tα λιμάνια κρίσιμοι κόμβοι ενός ευρύτερου γεωοικονομικού δικτύου
Κατασκευές

Δήμας: Tα λιμάνια κρίσιμοι κόμβοι ενός ευρύτερου γεωοικονομικού δικτύου

Επενδύσεις σε ένα νέο, ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών με τη λογική ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών δικτύων είπε ο Χρίστος Δήμας

Lamda: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance για τα αποτελέσματα της εταιρείας
Business

Τι περιμένει η AXIA - Alpha Finance για τα αποτελέσματα της Lamda 

Η Lamda Development θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του α' τριμήνου 2026 αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βιομηχανία: Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού της ευρωζώνης τον Μάιο
World

Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία - Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν

Τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ

Μετρό: Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γέφυρα Πουλόπουλου στη Γραμμή 1
Κατασκευές

Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γέφυρα Πουλόπουλου στη Γραμμή 1

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για το έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Γραμμή 1 του Μετρό

Meta: Προειδοποιήσεις για Instagram και WhatsApp εν μέσω σκανδάλου με διαφημίσεις στην Ινδία
World

Instagram και WhatsApp υπό πίεση στην Ινδία

Δύο από τις τρεις μεγάλες πλατφόρμες της Meta, το WhatsApp και το Instagram, έχουν λάβει ειδοποιήσεις από την ινδική κυβέρνηση σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies