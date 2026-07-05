 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Τι έρχεται μετά το ChatGPT – Τα νέα μοντέλα θα μαθαίνουν από τη δομή του κόσμου

Ο «γκουρού» στην τεχνητή νοημοσύνη Yann LeCun αναλύει σε τι υπολείπονται τα τρέχοντα μοντέλα και τι προσδοκά να δημιουργήσει μελλοντικά

World 05.07.2026, 20:00
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Τι έρχεται μετά το ChatGPT – Τα νέα μοντέλα θα μαθαίνουν από τη δομή του κόσμου
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά το ChatGPT και τα υπόλοιπα Large Language Models (LLM); Την απάντηση προσπαθεί να βρει ο Yann LeCun, κορυφαία προσωπικότητα συην τεχνητή νοημοσύνη.

Εργάστηκε στην Meta για μια δεκαετία, όπου ήταν επικεφαλής AI scientist, αλλά έφυγε το 2025 και ίδρυσε τα Advanced Machine Intelligence Labs (AMI Labs). Ο σκοπός του; Να προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη πέρα ​​από τα τρέχοντα συστήματα όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini

Ο ίδιος παραδέχεται ότι διατηρούν ακόμη μια κάποια χρησιμότητα, πιστεύει ωστόσο ότι ποτέ δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περίπλοκες καταστάσεις στον πραγματικό κόσμο, όπως το να βάλουν ένα ρομπότ να κάνει τις δουλειές του σπιτιού.

«Δεν αποτελούν τον δρόμο προς μια νοημοσύνη ανθρώπινου επιπέδου, ούτε καν ζωικού τύπου, επειδή δεν μπορούν να διαχειριστούν δεδομένα του πραγματικού κόσμου. Απλώς δεν έχουν κατασκευαστεί γι’ αυτό», αναφέρει ο LeCun στο BBC, στο περιθώριο του VivaTech, του κορυφαίου τεχνολογικού συνεδρίου της Γαλλίας

Σήμερα, η AMI Labs, με έδρα το Παρίσι, ασχολείται με την ανάπτυξη ενός νέου τύπου τεχνητής νοημοσύνης που δεν βασίζεται στην τεχνολογία πίσω από το ChatGPT και τους ανταγωνιστές του.

Νωρίτερα φέτος, η AMI Labs ανακοίνωσε ότι είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με επενδυτές «κολοσσούς» όπως η Nvidia και το fund που διαχειρίζεται την ιδιωτική περιουσία του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Η ανεπάρκεια των σημερινών μοντέλων AI

Όπως αναφέρει ο ίδιος, τα μοντέλα LLM «απλώς συσσωρεύουν γνώσεις. Τα εκπαιδεύεις να το αναμασούν αλλά δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνα. Δεν διαθέτουν μια βαθύτερη κατανόηση».

Στον πραγματικό κόσμο όμως υπάρχει μια χαοτική ποικιλία αποτελεσμάτων για οποιαδήποτε ενέργεια, γεγονός που απαιτεί έναν πιο ευέλικτο τύπο τεχνητής νοημοσύνης.

Ο LeCun λέει ότι το σύστημα που αναπτύσσει η εταιρεία του, που ονομάζεται Joint Embedding Predictive Architecture (JEPA), έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, δημιουργώντας αφαιρέσεις του πραγματικού κόσμου, που του επιτρέπουν μετά να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ενεργειών.

Η δημιουργία αυτών των αφαιρέσεων απαιτεί δύσκολα μαθηματικά, τα οποία ουσιαστικά «φιλτράρουν» άχρηστες πληροφορίες, αφήνοντας στην τεχνητή νοημοσύνη χρήσιμες εικόνες του κόσμου.

Ιδιαίτερα για τη βιομηχανία ρομποτικής η δημιουργία μιας πιο ευέλικτης τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα. Αν και έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ, η εκπαίδευσή τους ώστε να εκτελούν με ασφάλεια οικιακές εργασίες, όπως το σιδέρωμα ή το στοίβαγμα του πλυντηρίου πιάτων, αποδεικνύεται δύσκολη και δαπανηρή.

Ούτε όμως και τα LLMs φαίνεται κατά τον LeCun να μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ρομποτικής.

Τεχνητή νοημοσύνη

Έρχονται τα «World Models»

Πολλοί στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης συμφωνούν με τον LeCun, όπως για παράδειγμα ο Ingmar Posner, καθηγητής Εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου διευθύνει το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης ΑΙ του Πανεπιστημίου.

«Η άποψή μου είναι ότι η επόμενη δεκαετία θα αφορά πραγματικά συστήματα που μπορούν να προσφέρουν εξηγήσεις. Χρειάζονται μοντέλα που μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: ‘Τι έχει σημασία;’ ‘Τι προκαλεί τι;’ ‘Τι θα συνέβαινε αν έκανα κάτι άλλο’ – όπως αν έκανα μια διαφορετική ενέργεια;», υποστηρίζει ο ίδιος στο BBC.

Ο Posner και η ομάδα του, που αποτελείται από περίπου δέκα ερευνητές, εργάζονται εδώ και τέσσερα χρόνια πάνω σε μια εναλλακτική μορφή τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των «World Models», δηλαδή μοντέλων που λειτουργούν εντός του κόσμου.

Ενώ τα World Models υπάρχουν εννοιολογικά εδώ και δεκαετίες, μια έμπνευση για αυτό το project αυτό ήταν μια εργασία που δημοσιεύτηκε από τους David Ha και Jurgen Schmidhuber το 2018.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι, δεδομένων των εξελίξεων στη μηχανική μάθηση και την υπολογιστική ισχύ, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μάθει πώς να κάνει κάτι αποκλειστικά από μια «νοητική» προσομοίωση του πώς μοιάζει ο κόσμος.

Η έρευνα αυτή έγινε έκτοτε καταλύτης για σημαντικό όγκο έρευνας σε World Models, συμπεριλαμβανομένου του Dreamer World Model από την Google.

Πέρυσι, μια παραλλαγή του Dreamer επεξεργάστηκε τον τρόπο συλλογής διαμαντιών στο βιντεοπαιχνίδι Minecraft, φανταζόμενο μελλοντικά σενάρια για να το βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων, όπως ανέφερε το περιοδικό Scientific American.

Ο Posner ελπίζει ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο εργάζεται η ομάδα του θα βάλει το δικό του λιθαράκι στην ανάπτυξη της AI. Μάλιστα, το αποκαλεί «μηχανιστικό μοντέλο κόσμου», το οποίο θα δομεί τη γνώση με τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να το χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά.

Ποιοι ποντάρουν στα νέα μοντέλα;

Εργασίες πάνω σε «World Models» πραγματοποιούνται από την DeepMind (μέρος της Alphabet, ιδιοκτήτριας εταιρείας της Google) με το μοντέλο Genie, ενώ η Wayve, με έδρα το Λονδίνο, διαθέτει ένα σύστημα που ονομάζεται Gaia.

Εν τω μεταξύ, ο πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης Fei-Fei Li ίδρυσε την εταιρεία World Labs στο Σαν Φρανσίσκο το 2023 για να αναπτύξει ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, τα «World Models» μαθαίνουν τη στατιστική δομή του χώρου και του χρόνου, π.χ. πώς πέφτει το φως πάνω σε μια επιφάνεια, πώς φαίνεται ένας κήπος από μια γωνία που δεν έχει καταγράψει καμία κάμερα, πώς τα αντικείμενα αντιδρούν στη δύναμη και ακολουθούν τους νόμους της φυσικής.

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου

Κι εδώ ανακύπτει εύλογα το ερώτημα: Τι θα συμβεί στους ανθρώπους σε έναν κόσμο όπου τα ρομπότ θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα;

«Θα εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ανθρώπους για να καταλάβουμε ποιες ερωτήσεις να κάνουμε, τι να κατασκευάσουμε, τι να δημιουργήσουμε, που είναι πραγματικά η πραγματικά ανθρώπινη πτυχή», λέει ο LeCun  στο BBC – για μας θα λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, προσθέτει.

«Η αλληλεπίδρασή μας με τα μελλοντικά συστήματα ΑΙ – ακόμα κι αν είναι πιο έξυπνα από εμάς – θα είναι σαν την αλληλεπίδραση μεταξύ ενός αρχηγού μιας βιομηχανίας ή ενός πολιτικού ηγέτη με το προσωπικό των βοηθών του – πολλοί από τους οποίους είναι πιο έξυπνοι από δαύτους».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό
D-Marin: Η CVC πουλά τις μαρίνες έναντι ποσού άνω του 1 δισ. ευρώ
Business

Η CVC πουλά την D-Marin για πάνω από 1 δισ. ευρώ
ESM: Sell of στις ΗΠΑ και Μέση Ανατολή οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την ευρωζώνη – Το πλεονέκτημα της Ελλάδας
World

Ποιους κινδύνους για την ευρωζώνη «βλέπει» ο ESM -Το ατού της Ελλάδας
Γαλλία: Ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας καλείται να πληρώσει 22,5 εκατ. σε φόρους
World

Η Γαλλία απαιτεί από τον Αρνό 22,5 εκατ. ευρώ σε φόρους
Βρετανία: Το deal 2,1 δισ. λιρών Sky – ITV αλλάζει το τοπίο στα ΜΜΕ
World

Το deal των 2,1 δισ. λιρών που αλλάζει το τοπίο στα ΜΜΕ
Ιδιωτικά funds: Οι θεσμικοί επενδυτές στηρίζουν την ιδιωτική πίστωση παρά τις εκροές από τη λιανική αγορά
World

Μεγάλοι επενδυτές ρίχνουν δισ. σε ιδιωτικά funds

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κατασχέσεις: «Ξεμπλοκάρουν» οι πωλήσεις στα ακίνητα – Τα κριτήρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων - Τα κριτήρια

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για τις κατασχέσεις ακινήτων - Οι προϋποθέσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ιδιωτικά funds: Οι θεσμικοί επενδυτές στηρίζουν την ιδιωτική πίστωση παρά τις εκροές από τη λιανική αγορά
World

Μεγάλοι επενδυτές ρίχνουν δισ. σε ιδιωτικά funds

Οι θεσμικοί επενδυτές διοχέτευσαν χρήματα σε funds καθώς το χρήμα από οι μικροί επενδυτές λιανικής έφυγαν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Vuori: Από την αποτυχία στο απόλυτο success story του athleisure
World

Vuori: Η εταιρεία που «τρώει» μερίδια από Lululemon και Nike

Η εταιρεία αθλητικής ένδυσης Vuori ξεκίνησε το 2015 και έγινε κερδοφόρα μόλις δύο χρόνια αργότερα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ευρωπαϊκή οικονομία: Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα
World

Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα της Ευρώπης

Το 2,8% για τον πληθωρισμό του Ιουνίου είναι ο πρώτος αριθμός που άλλαξε τη συζήτηση στην ευρωπαϊκή οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κρυπτονομίσματα: Έτοιμη η νέα ρύθμιση για φόρο 15% στην υπεραξία
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η τελική ρύθμιση για τον φόρο στα crypto

Στην επιβολή φόρου 15% στην υπεραξία από τις αγοραπωλησίες σε κρυπτονομίσματα καταλήγει το ΥΠΟΙΚ – Θα αφορά και τις συναλλαγές της τελευταίας πενταετίας

Ντίνος Σιωμόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999
Business

ΧΑ: Γιατί δεν είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90

Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά αγοράζουν κερδοφορία, επενδυτικά σχέδια και ισχυρούς ισολογισμούς, όχι προσδοκίες

Γιώργος Μανέττας
Συντάξεις: Προς νέο ρεκόρ η έξοδος από την εργασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί φουσκώνει το κύμα εξόδου προς τη σύνταξη

Οι αιτήσεις για συντάξεις ανήλθαν στις 110.000 στο α΄ εξάμηνο – Τα αίτια της μαζικής φυγής… από την εργασία

Κώστας Παπαδής
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Experts

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη ημέρα του ΤΑΑ είναι στοίχημα για τη χώρα

Δημήτρης Λιάκος - Ειρήνη-Ακριβή Νταή
Περισσότερα από World
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
ESM: Sell of στις ΗΠΑ και Μέση Ανατολή οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την ευρωζώνη – Το πλεονέκτημα της Ελλάδας
World

Ποιους κινδύνους για την ευρωζώνη «βλέπει» ο ESM -Το ατού της Ελλάδας

Η πρώτη ετήσια έκθεση του ESM για την σταθερότητα της ευρωζώνης - Οι κίνδυνοι και το πλεονέκτημα της Ελλάδας

Τζούλη Καλημέρη
Γαλλία: Ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας καλείται να πληρώσει 22,5 εκατ. σε φόρους
World

Η Γαλλία απαιτεί από τον Αρνό 22,5 εκατ. ευρώ σε φόρους

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Γαλλία, Μπερνάρ Αρνό δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του ομίλου πολυτελών ειδών LVMH, θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης

Βρετανία: Το deal 2,1 δισ. λιρών Sky – ITV αλλάζει το τοπίο στα ΜΜΕ
World

Το deal των 2,1 δισ. λιρών που αλλάζει το τοπίο στα ΜΜΕ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Sky λέει ότι η συμφωνία είναι «καθοριστική στιγμή» για τα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία

Ιδιωτικά funds: Οι θεσμικοί επενδυτές στηρίζουν την ιδιωτική πίστωση παρά τις εκροές από τη λιανική αγορά
World

Μεγάλοι επενδυτές ρίχνουν δισ. σε ιδιωτικά funds

Οι θεσμικοί επενδυτές διοχέτευσαν χρήματα σε funds καθώς το χρήμα από οι μικροί επενδυτές λιανικής έφυγαν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΝΑΤΟ: Η κρίσιμη σύνοδος σε 5 ερωτήσεις – απαντήσεις
World

Τι θα κρίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ σε 5 ερωτήσεις - απαντήσεις

Η φετινή σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αναμένεται να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις δεσμεύσεις της ΕΕ για αύξηση των αμυηντικών δαπανών στην υλοποίησή τους

Mitsubishi: Καμπανάκι CEO για την κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες
World

Mitsubishi: Λάθος η κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες

Ο επικεφαλής της Mitsubishi Heavy Industries δηλώνει ότι η τακτική αυτή ενέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει «τεράστια σπατάλη» των χρημάτων των φορολογουμένων

Latest News
Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στη μεγαλύτερη μείωση τιμών πετρελαίου
Πετρέλαιο

Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στη μεγαλύτερη μείωση τιμών πετρελαίου

Μείωση κατά 11 δολάρια στο πετρέλαιο Arab Light για τους πελάτες στην Ασία

ΕΕΝΕ: Ισχυρό μήνυμα ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων από την Ετήσια Γενική Συνέλευση
Business

Οι 5 θέσεις της ΕΕΝΕ για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Βασικοί άξονες της ΕΕΝΕ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η δημιουργία ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Επίδομα αδείας: Πότε θα καταβληθεί
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας

Πώς υπολογίζεται - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Υποκλοπές: Αλλάζει πίστα το σκάνδαλο μετά την κίνηση Σαμαρά – Νέα δεδομένα (και) στην δικαστική αντιμετώπιση των «ιδιωτών»
Πολιτική

Αλλάζει πίστα το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την κίνηση Σαμαρά

Σύμφωνα με νομικούς η κίνηση αυτή του Αντώνη Σαμαρά δημιουργεί νέα δεδομένα για την ουσία της υπόθεσης με τις υπολοπές

Μίνα Μουστάκα
ΕΕ: Νέες προβλέψεις για τα αγροτικά προϊόντα το 2026
AGRO

ΕΕ: Νέες προβλέψεις για τα αγροτικά προϊόντα το 2026

Εν μέσω αβεβαιοτήτων και αυξανόμενου κόστους εισροών η γεωργία στην ΕΕ παραμένει ισχυρή το 2026

ECSA: Τα 9 δισ. ευρώ που δίνει η ναυτιλία στο ETS να επιστρέψουν στον κλάδο
Ναυτιλία

ECSA: Επανεπένδυση πόρων σε καθαρά καύσιμα και πράσινες τεχνολογίες

Η Ελλάδα κατατάσσεται έκτη στην ΕΕ, με ελάχιστα έσοδα 442 εκατ. ευρώ, ενώ οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ζητούν επανεπένδυση των πόρων σε καθαρά καύσιμα και πράσινες τεχνολογίες

Λάμπρος Καραγεώργος
Pantelakis Securities: Στα 6,50 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της ElvalHalcor
Business

Pantelakis Securities για ElvalHalcor: Στα 6,50 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η Pantelakis προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα αυξηθούν από τα 236 εκατ. ευρώ του 2025 στα 350-400 εκατ. ευρώ έως το 2029

Κάθετος Διάδρομος: Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έκλεισε δυναμικότητα μεταφοράς αερίου 4,7 TWh
Φυσικό αέριο

Δυναμικότητα αερίου 4,7 TWh έκλεισε η ΔΕΠΑ στον Κάθετο Διάδρομο

Ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να γίνει πιο ελκυστικός εμπορικά - Τι σχολιάζουν για τις δημοπρασίες πηγές της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ATLANTIC SEE LNG Trade

Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Macro

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλός πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΠΟΙΖΩ: Παράνομη η χρέωση 0,80 ευρώ στους καταθετικούς της Alpha – Τι απαντά η τράπεζα
Τράπεζες

ΕΚΠΟΙΖΩ: Παράνομη η χρέωση 0,80 ευρώ στους καταθετικούς της Alpha – Τι απαντά η τράπεζα

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις χρεώσεις σε λογαριασμούς - Η ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Εγκριση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 προϊόντα ZYN απότον FDA
Business

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Εγκριση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 προϊόντα ZYN απότον FDA

Πρόκειται για την πρώτη σχετική έγκριση του FDA για σακουλάκια (pouches) νικοτίνης, επισημαίνει η Παπαστράτος

D-Marin: Η CVC πουλά τις μαρίνες έναντι ποσού άνω του 1 δισ. ευρώ
Business

Η CVC πουλά την D-Marin για πάνω από 1 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τους Financial Times, η γαλλική InfraVia εξαγοράζει την D-Marin – Η εκτόξευση της ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού προσελκύει ολοένα επενδυτικά κεφάλαια

ESM: Sell of στις ΗΠΑ και Μέση Ανατολή οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την ευρωζώνη – Το πλεονέκτημα της Ελλάδας
World

Ποιους κινδύνους για την ευρωζώνη «βλέπει» ο ESM -Το ατού της Ελλάδας

Η πρώτη ετήσια έκθεση του ESM για την σταθερότητα της ευρωζώνης - Οι κίνδυνοι και το πλεονέκτημα της Ελλάδας

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνοδος με βαρίδια στο ΧΑ

Σταθερά σε ανοδικά εδάφη βρίσκεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς ωστόσο να δείχνει διαθέσεις να αλλάξει επίπεδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Θερμοκήπια: Τι αλλάζει σε πληρωμές, ελέγχους και δαπάνες
AGRO

Τι αλλάζει σε πληρωμές, ελέγχους και δαπάνες στα θερμοκήπια

Τι προβλέπει τροποποιητική απόφαση του ΥπΑΑΤ για τα θερμοκήπια – Στο ΦΕΚ οι αλλαγές

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies