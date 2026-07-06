 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ

Η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα έχει την έδρα της στη Γιούτα

World 06.07.2026, 20:08
Σχολιάστε
Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Aίτηση στις ομοσπονδιακές και πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ υπέβαλε η Klarna με σκοπό την ίδρυση θυγατρικής τράπεζας. Η σουηδική εταιρεία fintech είναι γνωστή κυρίως για τις υπηρεσίες «αγορά τώρα, πλήρωσε αργότερα», αλλά προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Η αίτηση της Klarna αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι ότι οι εταιρείες fintech, οι οποίες συνεργάζονται κυρίως με αμερικανικές τράπεζες για την παροχή υπηρεσιών, θεωρούν πλέον την κατοχή δικής τους τραπεζικής άδειας ως βασικό πλεονέκτημα

Η εταιρεία ανέφερε ότι, σε περίπτωση έγκρισης, η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα υποστηρίζεται από την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) και θα έχει την έδρα της στη Γιούτα. Σύμφωνα με την Klarna, την προτεινόμενη τράπεζα θα διευθύνει ο Gary Harding, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Milestone Bank και της Prime Alliance Bank.

«Έχουμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη ζήτηση για μια πιο δίκαιη και διαφανή προσέγγιση στις ΗΠΑ, και η απόκτηση της δικής μας τραπεζικής άδειας αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα», δήλωσε ο Sebastian Siemiatkowski, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Klarna.

Η κίνηση αυτή θα προσφέρει «στους πελάτες τα εργαλεία για να δανείζονται υπεύθυνα και να ενισχύουν την οικονομική τους εμπιστοσύνη, ενώ παράλληλα θα φέρει μεγαλύτερο ανταγωνισμό, καινοτομία και περισσότερες επιλογές» στην αγορά, πρόσθεσε.

Βήμα της Klarna για καταναλωτική τράπεζα

Η αίτηση της Klarna αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι ότι οι εταιρείες fintech, οι οποίες συνεργάζονται κυρίως με αμερικανικές τράπεζες για την παροχή υπηρεσιών, θεωρούν πλέον την κατοχή δικής τους τραπεζικής άδειας ως βασικό πλεονέκτημα. Τον Απρίλιο, ο πάροχος fintech Mercury ανακοίνωσε ότι έλαβε υπό όρους έγκριση για την ίδρυση της δικής του τράπεζας, προσχωρώντας στο κύμα εταιρειών fintech και κρυπτονομισμάτων που επιδιώκουν την είσοδό τους στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Η Klarna ανέφερε ότι η άδεια λειτουργίας της, εφόσον εγκριθεί, θα της επιτρέψει να αναλάβει εσωτερικά τις τραπεζικές της δραστηριότητες και να ενισχύσει την αξιοπιστία σε όλους τους τομείς των πληρωμών, της πίστωσης και των υπηρεσιών προς εμπόρους.

Η αίτηση αυτή σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο βήμα της Klarna προς τη μετατροπή της σε μια ευρύτερη καταναλωτική τράπεζα, αντί να παραμείνει απλώς ένας πάροχος υπηρεσιών «αγορά τώρα, πλήρωσε αργότερα». Τον περασμένο μήνα, η Klarna εισήγαγε λογαριασμούς ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης για τους πελάτες της στις ΗΠΑ, αν και τη διαχείριση αυτών των λογαριασμών αναλαμβάνει η συνεργαζόμενη με αυτήν WebBank.

Με την ιδιοκτησία μιας τράπεζας, οι εταιρείες fintech μπορούν να χρηματοδοτούν δάνεια με τις δικές τους καταθέσεις πελατών αντί για πιο δαπανηρή χονδρική χρηματοδότηση, να προσφέρουν απευθείας τρεχούμενους λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες και να εξαρτώνται λιγότερο από τραπεζικούς συνεργάτες τρίτων.

Η Klarna, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον περασμένο Σεπτέμβριο, διαπραγματεύεται περίπου στο μισό της τιμής της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, που ήταν 40 δολάρια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Dior: Προβάδισμα έναντι της Chanel με το νυφικό της Τέιλορ Σουίφτ
World

Ο πόλεμος των…νυφικών - Dior εναντίον Channel
Ιράν: Γιατί μπορεί να δυσκολευτεί να εκκαθαρίσει τα αποθέματα πετρελαίου
World

Το Ιράν θα δυσκολευτεί να εκκαθαρίσει τα αποθέματα πετρελαίου
AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν
World

AI: «Τονωτικό» στην καινοτομία - Ποιες εταιρείες τη χρησιμοποιούν
Γερμανία: Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο
World

Γερμανία: Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο
Data4: Δύο νέες τοποθετήσεις στην κορυφή του ομίλου
World

Σε φάση επιτάχυνσης η Data4 με νέα στελέχη στη διοίκηση
Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna σχεδιάζει τράπεζα στις ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ESM: Sell of στις ΗΠΑ και Μέση Ανατολή οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την ευρωζώνη – Το πλεονέκτημα της Ελλάδας
World

Ποιους κινδύνους για την ευρωζώνη «βλέπει» ο ESM -Το ατού της Ελλάδας

Η πρώτη ετήσια έκθεση του ESM για την σταθερότητα της ευρωζώνης - Οι κίνδυνοι και το πλεονέκτημα της Ελλάδας

Τζούλη Καλημέρη
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Macro

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλός πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Υδρογονάνθρακες: Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Τι κρύβει αίτημα της HELLENiQ ENERGY στην ΕΔΕΥΕΠ για τις έρευνες σε υδρογονάνθρακες στο μπλοκ «Ιόνιο»

Χρήστος Κολώνας
AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν
World

AI: «Τονωτικό» στην καινοτομία - Ποιες εταιρείες τη χρησιμοποιούν

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999
Business

ΧΑ: Γιατί δεν είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90

Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά αγοράζουν κερδοφορία, επενδυτικά σχέδια και ισχυρούς ισολογισμούς, όχι προσδοκίες

Γιώργος Μανέττας
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Experts

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη ημέρα του ΤΑΑ είναι στοίχημα για τη χώρα

Δημήτρης Λιάκος - Ειρήνη-Ακριβή Νταή
Περισσότερα από World
Dior: Προβάδισμα έναντι της Chanel με το νυφικό της Τέιλορ Σουίφτ
World

Ο πόλεμος των…νυφικών - Dior εναντίον Channel

Τεράστια προβολή έλαβε ο οίκος μόδας Dior με το νυφικό για την Τέιλορ Σουίφτ - Την ίδια ώρα, ο κλάδος αντιμετωπίζει αναιμική καταναλωτική ζήτηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν
World

AI: «Τονωτικό» στην καινοτομία - Ποιες εταιρείες τη χρησιμοποιούν

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο
World

Γερμανία: Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο

Η κυβέρνηση συνασπιμού στη Γερμανία θα προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση ισχύος 12 GW το 2026,

Data4: Δύο νέες τοποθετήσεις στην κορυφή του ομίλου
World

Σε φάση επιτάχυνσης η Data4 με νέα στελέχη στη διοίκηση

Η Data4 τοποθετεί δύο ανώτερα στελέχη σε καίριες θέσεις, ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για cloud και AI υποδομές

Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna σχεδιάζει τράπεζα στις ΗΠΑ

Η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα έχει την έδρα της στη Γιούτα

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγηση πρέπει να είναι ευέλικτη
World

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγηση πρέπει να είναι ευέλικτη

Η μελλοντική καθοδήγηση είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη εκτιμά ο Γουόλερ

Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα
World

Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα

Οι δαπάνες του καγκελάριου Μερτς είναι οι μεγαλύτερες από την εποχή της γερμανικής επανένωσης

Latest News
Wall Street: Ο Dow έσπασε για λίγο το φράγμα των 53.000 μονάδων
Wall Street

Ο Dow ξεπέρασε για λίγο τις 53.000 μονάδες, ανοδικά ο Nasdaq

Οι μετοχές διατήρησαν τη θετική τους δυναμική στη Wall Street τη Δευτέρα

Nestlé Ελλάς: Κατάρρευση κερδοφορίας το 2025 λόγω εκτίναξης κόστους πρώτων υλών – Τα σχέδια για το 2026
Business

Nestlé Ελλάς: Στις «συμπληγάδες» του κόστους πρώτων υλών

Το ράλι τιμών στις πρώτες ύλες απορρόφησε τα έσοδα από τις αυξημένες πωλήσεις της Nestlé Ελλάς - Πού ποντάρει η εταιρεία στην τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Dior: Προβάδισμα έναντι της Chanel με το νυφικό της Τέιλορ Σουίφτ
World

Ο πόλεμος των…νυφικών - Dior εναντίον Channel

Τεράστια προβολή έλαβε ο οίκος μόδας Dior με το νυφικό για την Τέιλορ Σουίφτ - Την ίδια ώρα, ο κλάδος αντιμετωπίζει αναιμική καταναλωτική ζήτηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιράν: Γιατί μπορεί να δυσκολευτεί να εκκαθαρίσει τα αποθέματα πετρελαίου
World

Το Ιράν θα δυσκολευτεί να εκκαθαρίσει τα αποθέματα πετρελαίου

Ο κορυφαίος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, η Κίνα, δεν έχει ενθουσιαστεί με τις αγορές πετρελαίου από Ιράν ή και αλλού

Κίνα: Έχει αποκτήσει το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;
Τεχνολογία

Έχει αποκτήσει η Κίνα το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;

H ολλανδική ASML αντικρούει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ για το πού εξάγει τα μηχανήματά της

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιες επενδύσεις: Από την υπεραπόδοση στην κατάρρευση και πάλι…πίσω
Economy

Δημόσιες επενδύσεις: Από την υπεραπόδοση στην κατάρρευση και πάλι...πίσω

Η εικόνα για τις δημόσιες επενδύσεις από το 2004 μέχρι το 2024

Γιάννης Αγουρίδης
AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν
World

AI: «Τονωτικό» στην καινοτομία - Ποιες εταιρείες τη χρησιμοποιούν

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
DEPA AKTOR Joint Venture Books Vertical Corridor Gas Capacity
English Edition

DEPA AKTOR Joint Venture Books Vertical Corridor Gas Capacity

Atlantic See LNG Trade, the DEPA Commercial and AKTOR joint venture, says it booked 4.7 TWh of annual gas capacity in the 2026-2027 auctions, part of a plan to move American LNG toward the Balkans before 2030

Γερμανία: Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο
World

Γερμανία: Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο

Η κυβέρνηση συνασπιμού στη Γερμανία θα προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση ισχύος 12 GW το 2026,

Μακρόν: Ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφθηκε τη Συρία μετά την πτώση Άσαντ
Κόσμος

Μακρόν: Ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφθηκε τη Συρία μετά την πτώση Άσαντ

Η Γαλλία δεν ήθελε να επικοινωνήσει το ταξίδι του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έως την άφιξή του, ιδίως για λόγους ασφαλείας

Data4: Δύο νέες τοποθετήσεις στην κορυφή του ομίλου
World

Σε φάση επιτάχυνσης η Data4 με νέα στελέχη στη διοίκηση

Η Data4 τοποθετεί δύο ανώτερα στελέχη σε καίριες θέσεις, ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για cloud και AI υποδομές

Κυβερνοασφάλεια υπό πίεση: Οι ευπάθειες υπερδιπλασιάστηκαν σε έναν χρόνο
Τεχνολογία

Check Point: Νέα έκρηξη στις κυβερνοευπάθειες το 2026

Σύμφωνα με τη Check Point, μόλις το 7,8% των ειδοποιήσεων για ευπάθειες χρειάζεται πραγματικά άμεση παρέμβαση - Το phishing επιστρέφει δυναμικά

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Tax

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας της ΑΑΔΕ

Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna σχεδιάζει τράπεζα στις ΗΠΑ

Η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα έχει την έδρα της στη Γιούτα

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγηση πρέπει να είναι ευέλικτη
World

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγηση πρέπει να είναι ευέλικτη

Η μελλοντική καθοδήγηση είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη εκτιμά ο Γουόλερ

Κάθετος Διάδρομος: Δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της δυναμικότητας στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ
Φυσικό αέριο

Ανεβάζει στροφές... ο Κάθετος Διάδρομος - Τα bids στις δημοπρασίες

Ο Κάθετος Διάδρομος παίρνει σάρκα και οστά... - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ - Η συμμετοχή των ΔΕΠΑ Εμπορίας και ATLANTIC

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies