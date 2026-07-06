Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ

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Aίτηση στις ομοσπονδιακές και πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ υπέβαλε η Klarna με σκοπό την ίδρυση θυγατρικής τράπεζας. Η σουηδική εταιρεία fintech είναι γνωστή κυρίως για τις υπηρεσίες «αγορά τώρα, πλήρωσε αργότερα», αλλά προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Η αίτηση της Klarna αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι ότι οι εταιρείες fintech, οι οποίες συνεργάζονται κυρίως με αμερικανικές τράπεζες για την παροχή υπηρεσιών, θεωρούν πλέον την κατοχή δικής τους τραπεζικής άδειας ως βασικό πλεονέκτημα

Η εταιρεία ανέφερε ότι, σε περίπτωση έγκρισης, η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα υποστηρίζεται από την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) και θα έχει την έδρα της στη Γιούτα. Σύμφωνα με την Klarna, την προτεινόμενη τράπεζα θα διευθύνει ο Gary Harding, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Milestone Bank και της Prime Alliance Bank.

«Έχουμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη ζήτηση για μια πιο δίκαιη και διαφανή προσέγγιση στις ΗΠΑ, και η απόκτηση της δικής μας τραπεζικής άδειας αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα», δήλωσε ο Sebastian Siemiatkowski, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Klarna.

Η κίνηση αυτή θα προσφέρει «στους πελάτες τα εργαλεία για να δανείζονται υπεύθυνα και να ενισχύουν την οικονομική τους εμπιστοσύνη, ενώ παράλληλα θα φέρει μεγαλύτερο ανταγωνισμό, καινοτομία και περισσότερες επιλογές» στην αγορά, πρόσθεσε.

Βήμα της Klarna για καταναλωτική τράπεζα

Η αίτηση της Klarna αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι ότι οι εταιρείες fintech, οι οποίες συνεργάζονται κυρίως με αμερικανικές τράπεζες για την παροχή υπηρεσιών, θεωρούν πλέον την κατοχή δικής τους τραπεζικής άδειας ως βασικό πλεονέκτημα. Τον Απρίλιο, ο πάροχος fintech Mercury ανακοίνωσε ότι έλαβε υπό όρους έγκριση για την ίδρυση της δικής του τράπεζας, προσχωρώντας στο κύμα εταιρειών fintech και κρυπτονομισμάτων που επιδιώκουν την είσοδό τους στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Η Klarna ανέφερε ότι η άδεια λειτουργίας της, εφόσον εγκριθεί, θα της επιτρέψει να αναλάβει εσωτερικά τις τραπεζικές της δραστηριότητες και να ενισχύσει την αξιοπιστία σε όλους τους τομείς των πληρωμών, της πίστωσης και των υπηρεσιών προς εμπόρους.

Η αίτηση αυτή σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο βήμα της Klarna προς τη μετατροπή της σε μια ευρύτερη καταναλωτική τράπεζα, αντί να παραμείνει απλώς ένας πάροχος υπηρεσιών «αγορά τώρα, πλήρωσε αργότερα». Τον περασμένο μήνα, η Klarna εισήγαγε λογαριασμούς ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης για τους πελάτες της στις ΗΠΑ, αν και τη διαχείριση αυτών των λογαριασμών αναλαμβάνει η συνεργαζόμενη με αυτήν WebBank.

Με την ιδιοκτησία μιας τράπεζας, οι εταιρείες fintech μπορούν να χρηματοδοτούν δάνεια με τις δικές τους καταθέσεις πελατών αντί για πιο δαπανηρή χονδρική χρηματοδότηση, να προσφέρουν απευθείας τρεχούμενους λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες και να εξαρτώνται λιγότερο από τραπεζικούς συνεργάτες τρίτων.

Η Klarna, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον περασμένο Σεπτέμβριο, διαπραγματεύεται περίπου στο μισό της τιμής της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, που ήταν 40 δολάρια.