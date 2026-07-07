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Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Τρόφιμα – ποτά 07.07.2026, 07:00
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Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ φέρουν βαρέως τις συνεχείς κατηγορίες που τους αποδίδουν αντιπολιτευόμενοι – την κυβέρνηση – πολιτικοί παράγοντες ότι έχουν συγκροτήσει περίπου … καρτέλ! Και πως είναι υπεύθυνες για την ακρίβεια στην αγορά. Και φοβούμενες πως όσο πιο βαθιά εισέρχεται η πολιτική σκηνή στην προεκλογική περίοδο, τόσο περισσότερες θα είναι οι εκπεμπόμενες κατηγορίες σε βάρος τους.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση ΕΣΕ – ΠΑΣΟΚ

Σ΄αυτό το πλαίσιο στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών η διοίκηση της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) αναζήτησε την κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, εκ των κορυφαίων στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τελικά έκλεισαν συνάντηση μαζί της χθες το μεσημέρι. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ εκτός της κυρίας Διαμαντοπούλου ήταν παρών και ο κ. Γιώργος Νικητιάδης, ενώ από την πλευρά της ΕΣΕ παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της κ. Γιάννης Μασούτης, ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο κ. Νίκος Λαβίδας και ο γενικός διευθυντής της Ενωσης κ. Απόστολος Πεταλάς.

Ένωση Σούπερ μάρκετ

Τα στοιχεία που παρέθεσε η ΕΣΕ

Οι εκπρόσωποι του κλάδου ενημέρωσαν τα δύο στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης με συγκεκριμένα στοιχεία για τα όλα οικονομικά μεγέθη του οργανωμένου λιανεμπορίου, εστιάζοντας συγκεκριμένα στο περιθώριο καθαρού κέρδους, το οποίο είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ενωσης – γεγονός που κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνει τις κατηγορίες για καρτέλ και αισχροκέρδεια.

Ενώ παρέδωσαν στους δύο πολιτικούς συνομιλητές τους και την απόφαση της Επιτροπή Ανταγωνισμού που ακτινογραφεί τον κλάδο αλλά και το επίπεδο του ανταγωνισμού που επικρατεί.

Επίσης έδωσαν στοιχεία που δείχνουν την εξέλιξη του πληθωρισμού των σούπερ μάρκετ συγκριτικά με τον επίσημο πληθωρισμό. Ως εκ τούτου ζήτησαν από την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κ. Νικητιάδη να μεταφέρουν στα στελέχη του κόμματος πως δεν πρέπει πλέον να κάνουν χρήση του χαρακτηρισμού τους ως «καρτέλ».

Το αίτημα προς το ΠΑΣΟΚ

Η κυρία Διαμαντοπούλου μάλιστα είπε πως δεν πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλη σημασία στα όσα λέγονται στα τηλεοπτικά πάνελ και από την πλευρά της η διοίκηση της ΕΣΕ ότι δεν είναι δυνατόν να μην δίνεται σημασία στα όσα λέγονται διότι έτσι διαμορφώνεται ένα ολόκληρο κλίμα σε βάρος του κλάδου και των επιχειρήσεων.

Η ίδια ρώτησε με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και οι εκπρόσωποι του λιανεμπορίου απάντησαν πως μόνο από σταθερές και καλοπληρωμένες δουλειές, που θα είναι προϊόν της ανάταξης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και κράτησε περίπου 1.30 ώρα και ήταν πολύ καλό κλίμα.

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