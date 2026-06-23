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Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Τρόφιμα – ποτά 23.06.2026, 07:00
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Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Τα convenience stores, τα μικρά σημεία πώλησης – που επί της ουσίας έχουν αντικαταστήσει τα παλιά και παραδοσιακά παντοπωλεία – βρίσκονται στον καιρό τους! Ο ρυθμός ανάπτυξής τους συναγωνίζεται στη διάρκεια των τριών – τεσσάρων χρόνων τον ρυθμό ανάπτυξης των υπερ-μάρκετ και για μεγάλο διάστημα κατείχαν την πρώτη θέση. Εχουν πλέον εδραιωθεί ως ένας ιδιαίτερος παράγοντας της αγοράς.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ ήταν αυτή που πρώτη διέκρινε πριν από χρόνια τις δυνατότητες που υπήρχαν και από το 2022 έχει επιταχύνει την ανάπτυξη αυτού του δικτύου. Σήμερα διαθέτει 450 σημεία πώλησης με την μέθοδο του franchise και το 2028 έχει βάλει στόχο να φτάσει στα 700 τέτοια καταστήματα. Τα τελευταία χρόνια σ΄αυτή την αγορά εισήλθε και η Μετρό ΑΕΒΕ, δημιουργώντας τα my market local και μέχρι το τέλος του χρόνου σχεδιάζει να διαθέτει περί τα 100 καταστήματα.

Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Βέβαια το μεγάλο ερωτηματικό είναι η Μασούτης ΑΕ, η οποία εκτός από το δικό της δίκτυο, μετά από την εξαγορά της Κρητικός διαθέτει πλέον περισσότερα από 400 μικρά καταστήματα – τα περισσότερα εκ των οποίων είναι franchise. Όπως έχουν αναφέρει στο πρόσφατο παρελθόν προς τον ΟΤ τόσο ο κ. Γιάννης Μασούτης, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, πρόθεση τους είναι αυτή την ευάριθμη ομάδα των μικρών καταστημάτων να την διαμορφώσουν σε μία ιδιαίτερη «αλυσίδα» με αντίστοιχη επωνυμία.

Τα convenience stores, που επί της ουσίας έχουν αντικαταστήσει τα παλιά και παραδοσιακά παντοπωλεία, βρίσκονται σε άνθηση

Το θέμα είναι η οικονομική σχέση της Μασούτης ΑΕ με τους franchisees και πώς μπορούν να ενοποιηθούν διαφόρων μεγεθών μικρά καταστήματα σε ένα brand. Βέβαια όλο αυτό το σχέδιο αργεί ακόμη, δεδομένου ότι πρωτίστως πρέπει να ενοποιηθούν τα δύο μεγάλα «μαγαζιά», η Μασούτης ΑΕ και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Μέσα, λοιπόν, σ΄ αυτό το πλαίσιο η ΟΚ Anytime Market AE της κυρίας Δέσποινας Ξυνού έχει κατορθώσει να «εισπράξει» ένα αξιόλογο μερίδιο. Και τούτο παρά το γεγονός ότι ανταγωνίζεται δύο από τις μεγαλύτερες αλυσίδες της αγοράς. Βέβαια αυτή η εξέλιξη έχει την εξήγησή της.

Η εξαγορά της Κρητικός από τον Μασούτη

Πρωτίστως διότι η αγορά βρίσκεται «στα πάνω της» και σ΄αυτή την περίπτωση υπάρχει χώρος για περισσότερους παίκτες και δεύτερον, διότι οι προμηθευτικές επιχειρήσεις – όπως έχει επισημάνει ο ΟΤ – καθόλου δεν χάρηκαν από την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ως εκ τούτου είναι πιο «ευέλικτες» στις οικονομικές τους συναλλαγές με την ΟΚ Anytime Market AE – κι όχι μόνο πέρυσι. Δηλαδή, η ΟΚ Anytime Market AE έχει βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Κι έτσι κατόρθωσε πέρυσι να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 3,34% – διαμορφώθηκαν στα 83,21 εκατ. ευρώ από 80,52 εκατ. ευρώ το 2024.

Βέβαια αυτές οι πωλήσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι πωλήσεις χονδρικής – δεν αντιπροσωπεύουν τις συνολικές πωλήσεις του δικτύου των 155 καταστημάτων της εταιρείας. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου των καταστημάτων ΟΚ είναι περισσότερες κατά περίπου 30% – δηλαδή πέρυσι ανήλθαν περίπου στα 110 εκατ. ευρώ. Και τούτο διότι η ΟΚ Anytime Market AE πουλάει σε τιμές χονδρικής στους franchisees της. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι πέρυσι η ΟΚ Anytime Market AE βελτίωσε την κερδοφορία της – κι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι της παρέχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της.

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