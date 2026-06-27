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Γαλλία: Πώς τα σούπερ μάρκετ απέτρεψαν νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια

Τα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία αποδεικνύουν ότι οι διαπραγματεύσεις με την βιομηχανία αποτελούν βασικό «ανάχωμα» στις ανατιμήσεις

Τρόφιμα – ποτά 27.06.2026, 16:42
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Γαλλία: Πώς τα σούπερ μάρκετ απέτρεψαν νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Πίσω από κάθε τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι κρύβεται μια διαπραγμάτευση που συχνά διαρκεί μήνες και καθορίζει το τελικό κόστος των βασικών αγαθών. Με στόχο να αναδείξουν τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου της Γαλλίας αποφάσισαν για πρώτη φορά να δημοσιοποιήσουν στοιχεία που αποτυπώνουν το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τις εμπορικές τους διαπραγματεύσεις.

Η κοινή πρωτοβουλία των μεγάλων αλυσίδων στη Γαλλία

Όπως εξηγεί το περιοδικό ESM, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Διανομής της Γαλλίας (FCD), σε συνεργασία με τις αλυσίδες Auchan, Carrefour, Coopérative U, E.Leclerc και Intermarché, παρουσίασε μια πρωτοβουλία που επιχειρεί να απαντήσει στην αυξανόμενη κριτική που δέχεται ο κλάδος του λιανεμπορίου για τις αυξήσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, χωρίς τις διαπραγματεύσεις των λιανεμπόρων με τις πολυεθνικές εταιρείες τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων, ένα καλάθι με 12 βασικά προϊόντα θα ήταν σήμερα έως και 37% ακριβότερο για τους καταναλωτές.

Η FCD υποστηρίζει ότι ο κλάδος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του πληθωρισμού, απασχολώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και αναλαμβάνοντας καθημερινά δύσκολες διαπραγματεύσεις απέναντι σε αιτήματα μεγάλων αυξήσεων από τους παραγωγούς, τα οποία –όπως επισημαίνει– δεν δικαιολογούνται πάντοτε από τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Τα στοιχεία πίσω από τις τιμές

Για την εκπόνηση της μελέτης, κάθε μία από τις πέντε αλυσίδες παρείχε εμπιστευτικά εμπορικά στοιχεία σε ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τα δεδομένα.

Κάθε μία από τις πέντε αλυσίδες παρείχε εμπιστευτικά εμπορικά στοιχεία σε ανεξάρτητο φορέα

Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε 12 προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης που διατίθενται σταθερά από το 2021 έως σήμερα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αρχικές αυξήσεις τιμών που ζήτησαν οι βιομηχανίες, πριν από τις διαπραγματεύσεις, ήταν εντυπωσιακές.

Ενδεικτικά, ο καφές Carte Noire εμφάνισε αύξηση 159%, τα μπισκότα Petit Écolier 127%, τα Granola 112%, η Nutella 78%, το χαρτί υγείας Lotus 65% και τα αναψυκτικά Coca-Cola 45%.

Ωστόσο, οι τελικές τιμές που πλήρωσαν οι καταναλωτές αυξήθηκαν συνολικά μόλις κατά 25% την ίδια περίοδο.

Όφελος σχεδόν 20 ευρώ ανά καλάθι

Η μελέτη καταλήγει ότι χωρίς τις διαπραγματεύσεις των αλυσίδων, το συγκεκριμένο καλάθι προϊόντων θα κόστιζε 71,49 ευρώ. Τελικά, η τιμή του διαμορφώθηκε στα 52,12 ευρώ, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση 19,37 ευρώ ή περίπου 27% χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή.

Χωρίς τις διαπραγματεύσεις των αλυσίδων, το συγκεκριμένο καλάθι προϊόντων θα κόστιζε 71,49 ευρώ

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Nutella, η οποία πωλείται στα 6,77 ευρώ αντί για 9,65 ευρώ, καθώς και ο καφές Carte Noire, που διατίθεται στα 16,75 ευρώ αντί για 22 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι της FCD και των αλυσίδων που συμμετείχαν τονίζουν ότι οι τελικοί ωφελημένοι των διαπραγματεύσεων είναι οι καταναλωτές.

Παράλληλα, καλούν τη γαλλική κυβέρνηση να περιορίσει τη συσσώρευση περιοριστικών νομοθετικών παρεμβάσεων και να διαμορφώσει ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο συνεργασίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να διατηρηθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

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