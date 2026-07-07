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Εκπομπές ρύπων: Το ΕΛΚ θέλει να περιορίσει την αγορά δικαιωμάτων υπέρ της βιομηχανίας

Το ΕΛΚ επιδιώκει πιο σταδιακή μείωση των εκπομπών για τη βιομηχανία

Κλιματική αλλαγή 07.07.2026, 15:20
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Εκπομπές ρύπων: Το ΕΛΚ θέλει να περιορίσει την αγορά δικαιωμάτων υπέρ της βιομηχανίας
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Η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμεί να μειώσει την πίεση που ασκεί στις επιχειρήσεις η εμβληματική αγορά άνθρακα της ΕΕ, επιβραδύνοντας τις προγραμματισμένες μειώσεις εκπομπών και παρατείνοντας τη διάρκεια ισχύος των δωρεάν αδειών ρύπανσης, σύμφωνα με ένα προσχέδιο θέσεων που αποκάλυψε το Reuters.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί προς το παρόν με τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 4,3% ετησίως

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να αναδιαμορφώσει το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS), το οποίο υποχρεώνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να αγοράζουν άδειες για την κάλυψη των εκπομπών άνθρακα που εκλύουν.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS) θα ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουλίου, εν μέσω αντικρουόμενων εκκλήσεων από τις κυβερνήσεις σχετικά με το αν πρέπει να χαλαρώσει το σύστημα για να βοηθήσει τους κλάδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα — η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία, μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα διαπραγματευτεί τους τελικούς κανόνες του ETS — ανέφερε σε ένα προσχέδιο εσωτερικού εγγράφου που είδε το Reuters ότι «απαιτούνται προσαρμογές για τη διασφάλιση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας».

Το ΕΛΚ, στο οποίο ανήκει και το πολιτικό κόμμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιθυμεί να επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο θα μειώνονται οι εκπομπές στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ από το 2030.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί προς το παρόν με τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 4,3% ετησίως, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 4,4% από το 2028. Ο ετήσιος ρυθμός μείωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερος από το 2031 έως το 2035, και ακόμη χαμηλότερος μετά το 2035, σύμφωνα με το προσχέδιο.

Δωρεάν δικαιώματα εκπομπών CO2

Το ΕΛΚ επιθυμεί επίσης οι βιομηχανίες να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το σχέδιο εγγράφου, το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές.

Η ΕΕ χορηγεί επί του παρόντος στις βιομηχανίες έναν σταθερό αριθμό δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών, προκειμένου να τις βοηθήσει να ανταγωνιστούν ξένους ανταγωνιστές που δεν επιβαρύνονται με αντίστοιχο κόστος διοξειδίου του άνθρακα.«Η πορεία αυτή θα πρέπει να επιβραδυνθεί και να μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, με μέγιστη σταδιακή κατάργηση 30% πριν από το 2030», αναφέρεται στο σχέδιο.

Προστίθεται επίσης ότι, εάν άλλα μέτρα της ΕΕ που αποσκοπούν στην προστασία των εγχώριων παραγωγών από φθηνότερες, υψηλής έντασης άνθρακα εισαγωγές δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων θα πρέπει να ανασταλεί.

Από το 2013, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) έχει αποφέρει έσοδα ύψους 260 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία έχουν διατεθεί στις εθνικές κυβερνήσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επενδύσουν μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων στην απανθρακοποίηση των οικονομιών τους, ιδίως στους κλάδους που επιβαρύνονται με το κόστος των εκπομπών άνθρακα.

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