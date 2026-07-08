Ιράν: Οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 80 στόχους τη νύχτα

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Οι βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν τα μεσάνυχτα από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν πιο εκτεταμένοι από τους προηγούμενους, χονδρικά μιάμιση εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την πηγή, στοχοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και θέσεις από τις οποίες εκτιμάται ότι εξαπολύονταν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Ακούστηκαν εκρήξεις στη Σιρίκ, στη νήσο Κεσμ, καθώς και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται σημαντικό ιρανικό λιμάνι

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη Σιρίκ, στη νήσο Κεσμ, καθώς και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται σημαντικό ιρανικό λιμάνι.

Το Press TV έκανε λόγο για «αρκετούς» τραυματίες στο αλιευτικό και εμπορικό λιμάνι της Σιρίκ.

Πηγή του τηλεοπτικού δικτύου CNN στην κυβέρνηση Τραμπ είπε πως οι βομβαρδισμοί είναι «τιμωρία» και θα έχουν κάποια διάρκεια.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν σε αντίποινα για τις «επιθέσεις» εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ που αποδόθηκαν στο Ιράν από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πάνω από 80 στόχοι

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκλήρωσαν έναν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν στις 7 Ιουλίου, πλήττοντας πάνω από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβείας ως άμεση απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρεται σε ανακοίνωση της CENTCOM.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, αντιπλοϊκές δυνατότητες πυραύλων και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εντός και κοντά στο στενό, υποβαθμίζοντας την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που ρέει μέσω του διεθνούς εμπορικού διαδρόμου, αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.