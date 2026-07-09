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Τάκης Θεοδωρικάκος: «Από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών»

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση που είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος με φορείς της αγοράς για την μείωση των τιμών

Economy 09.07.2026, 13:51
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Τάκης Θεοδωρικάκος: «Από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών»
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Οι κατηγορίες βασικών προϊόντων αλλά και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και εκπροσώποι της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ ενώ το παρών έδωσε και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες

Τι δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τις τιμές

Αμέσως μετά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών.

Η συναντίληψη που έχουμε, είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα – τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες.

Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, με βάση τις εμπειρίες που υπάρχουν, θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή».

Οι κατηγορίες προϊόντων που θα μπουν στο καλάθι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες προϊόντων που θα μποουν στο καλάθι είναι οι εξής :

  • Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά
  • Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά
  • Ψωμί και αλεύρι
  • Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια
  • Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες
  • Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες
  • Καφές, δημητριακά
  • Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή
  • Αναψυκτικά
  • Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)
  • Προϊόντα προσωπικής υγιεινής
  • Σχολικά είδη

Υπενθυμίζεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα τα συγκεντρωτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου καταγράφηκαν μειώσεις σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων με μέσο ποσοστό μείωσης 5,94%, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα της επιβολής του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και των αυστηρών ελέγχων.

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