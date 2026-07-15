Metlen: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη Metlen στα 56,8 ευρώ η Euroxx

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Στα 56,8 ευρώ ανά μετοχή ανέβασε την τιμή στόχο της Metlen η Euroxx, με σύσταση overweight, εκτιμώντας ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου 38% από τα τρέχοντα επίπεδα. Όπως επισημαίνει στην έκθεσή της με τίτλο «Pedal to the Metal», αφήνοντας πίσω το 2025, προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) του EBITDA κατά 27% την τριετία, με βασικούς μοχλούς την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο Μετάλλων, τις ευνοϊκές προοπτικές για τις τιμές του αλουμινίου στο LME και τις πωλήσεις μέσω ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων (asset rotation).

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι οι μεσοπρόθεσμες παραδοχές της ενισχύονται περαιτέρω από την έναρξη παραγωγής γαλλίου από το 2028 και μετά, ενώ η δραστηριότητα στα κρίσιμα μέταλλα αντιμετωπίζεται ως πρόσθετη ανοδική επιλογή (upside optionality) για τις προβλέψεις και την αποτίμηση. Με βάση τις εκτιμήσεις της, η Metlen διαπραγματεύεται σήμερα με δείκτη EV/EBITDA 6,8 φορές, ο οποίος υποχωρεί στις 5,8 φορές το 2028.

Καταλύτες

Η Euroxx εκτιμά ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις, η μείωση της προσφοράς και η διαρθρωτική αύξηση της ζήτησης για αλουμίνιο, σε συνδυασμό με την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε γάλλιο, αλουμίνα και προϊόντα που σχετίζονται με την αμυντική βιομηχανία, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις του μεταλλουργικού κλάδου την περίοδο 2027-2028.

Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) αναμένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις μέσω asset rotation, να περιορίσει τις ανάγκες για καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες και να ισχυροποιήσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο έργων της εταιρείας.

Εκτιμήσεις

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Euroxx προβλέπει ότι η Metlen θα εμφανίσει EBITDA κοντά στα 1,06 δισ. ευρώ το 2026, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει άνετα πάνω από 500 εκατ. ευρώ EBITDA. Με την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η χρηματιστηριακή αναμένει σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και το EBITDA να διαμορφωθεί στα 1,3 δισ. ευρώ και 1,5 δισ. ευρώ το 2027 και το 2028 αντίστοιχα, με τη στήριξη τόσο των υψηλότερων τιμών του αλουμινίου στο LME όσο και των βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους, χάρη στην έγκαιρη υλοποίηση των επενδυτικών έργων.

Ως προς την αποτίμηση, η Euroxx βασίζει την ανάλυσή της στη μέθοδο Sum of the Parts (SOTP) και καταλήγει σε τιμή-στόχο 56,8 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 38%. Όπως επισημαίνει, η αποτίμηση δεν ενσωματώνει ακόμη την παραγωγή κυκλικών μετάλλων, η οποία θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 200 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενου EBITDA ετησίως.