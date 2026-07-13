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Μια «διαφορετική» ΓΣ της Ένωσης Τραπεζών, η σεναριολογία των ΑΜΚ, ο «επιδραστικός» Boujnah, νέα συμβόλαια για «Διώρυγα GAS», βλέπει Καζακστάν η METLEN, το χρυσό μίσθωμα της Πανεπιστημίου

Οι αγορές ξανά σε κατάσταση συναγερμού

Inside Stories 13.07.2026, 07:00
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Μια «διαφορετική» ΓΣ της Ένωσης Τραπεζών, η σεναριολογία των ΑΜΚ, ο «επιδραστικός» Boujnah, νέα συμβόλαια για «Διώρυγα GAS», βλέπει Καζακστάν η METLEN, το χρυσό μίσθωμα της Πανεπιστημίου
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Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε, για ακόμη μία φορά, να αναστατώσει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Έτσι η νέα εβδομάδα που αρχίζει σήμερα πάλι θα «σημαδευτεί» από τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το Στενό του Ορμούζ.

Η ένταση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον να κλιμακώνεται τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

Και φυσικά επιβεβαιώνονται ότι θεωρούσαν ότι η αποκλιμάκωση που έφερε  τύποις εκεχειρία ήταν εύθραυστη.

Οι πιο επιφυλακτικοί traders είχαν προειδοποιήσει ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη και, όπως φαίνεται, δικαιώνονται.

Η στήλη πάντως, δίχως να διεκδικεί ρόλους… μαντείου, έχει συστήσει την παρακολούθηση της τιμής του πετρελαίου ως ένα μικρό οδοδείκτη των ισορροπιών στην περιοχή.

Η σκυτάλη στις τράπεζες

Πέραν όμως αυτού, στη δική μας αγορά, το Euronext Athens, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά στα εταιρικά αποτελέσματα, με την περίοδο των ανακοινώσεων να ξεκινά στο τέλος του μήνα.

Η αγορά έχει ήδη αρχίσει να προεξοφλεί τις επιδόσεις αρκετών εισηγμένων, την ώρα που ο Γενικός Δείκτης έχει υπεραποδώσει έναντι του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα κινήθηκε πιο συγκρατημένα.

Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε την «ψαλίδα» να κλείνει σταδιακά, καθώς θα αρχίσουν σταδιακά τα preview των ξένων αναλυτών για το τι θα περιμένουμε από τις συστημικές.

Με άρωμα πολιτικό

Πάντως, να σας πω ότι στη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών θα βρεθούν αύριο Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Με ενδιαφέρον λοιπόν αναμένονται οι τοποθετήσεις τους, λίγο πριν από την τελική ευθεία για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Πηγές από τον κλάδο ελπίζουν ότι οι τράπεζες θα μείνουν εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης. Διότι κάθε φορά που αυτό συμβαίνει, όλο και κάποια απόφαση βγαίνει που πλήττει ευθέως την κερδοφορία τους (βλέπε κούρεμα προμηθειών).

Είναι και τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, όπως η κατάργηση του αναβαλλόμενου φόρου, που ακούγονται ωραία στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά δεν παίζει να εφαρμοστεί ούτε στο εκατομμύριο. Δημιουργούν όμως κλίμα.

Όπως και να έχει, η κατά τα άλλα για τον πολύ κόσμο αδιάφορη ΓΣ της ΕΕΤ θα αποκτήσει πολιτικό άρωμα.

Όλοι στο κάδρο…

Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένουν οι επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ και της ΕΛΧΑ, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν με συνοπτικές διαδικασίες.

Αλλά να σας μεταφέρω και αυτό που έρχεται στα αυτιά της στήλης από τις διοικήσεις αρκετών εισηγμένων.

Κάθε λίγο όλο και κάποια εισηγμένη βρίσκεται στο επίκεντρο της φημολογίας για αύξηση κεφαλαίου.

Τις περισσότερες φορές τα σενάρια δεν ισχύουν. Όχι ότι δεν υπάρχουν σκέψεις, καθώς τα εκατ. προσφέρονται εσχάτως αφειδώς.

Εντούτοις άλλο σεναριολογία, άλλο σχεδιασμός. Αν δεν υπάρχει σχεδιασμός, κάθε κίνηση θα αποδειχθεί αργά ή γρήγορα πυροτέχνημα.

Προς ώρας λοιπόν, και κατά ασφαλείς πληροφορίες (και όχι σενάρια), δύο ακόμη εταιρείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου μέσα στους επόμενους μήνες.

Διεθνής αναγνώριση για τον Stéphane Boujnah

Να σας δώσω επίσης μια ακόμη παράμετρο στο ισχυρό ενδιαφέρον των ξένων κεφαλαίων για την Αθήνα.

Για ακόμη μία χρονιά, ο επικεφαλής της Euronext, Stéphane Boujnah, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Financial News με τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής αγοράς για το 2026.

Και αυτό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο επικεφαλής της Euronext έχει ανεβάσει ταχύτητα στο σχέδιο ενοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών να αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι του παζλ.

Στην αγορά, άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η Αθήνα αποκτά μεγαλύτερο ειδικό βάρος μέσα στον όμιλο, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δεν έχει καταφέρει η στήλη να διερευνήσει το πως θα «χτιστεί» αυτή η «γέφυρα», αλλά δεν αποκλείεται να δούμε να επιταχύνεται ο σχεδιασμός από τη νέα χρονιά.

Νέα συμβόλαια

Νέα συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου δείχνει η καταρχήν συμφωνία AKTOR – Motor Oil για το FSRU «Διώρυγα GAS».

Για να είμαστε πιο σαφείς, επιπλέον ποσότητες που θα αγοραστούν από πελάτες της περιοχής των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Και δεν αναφερόμαστε μόνο στα deals που κλείνει και διεκδικεί η ATLANTIC SEE (AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας) αλλά σημειώστε και το πρόσφατο MoU που υπέγραψε η Motor Oil με τον μεγάλο διεθνή trader, τη Mercuria.

Για την Ιστορία, να σας ενημερώσουμε ότι τα έσοδά της το 2025 ανήλθαν στα 128 δισ. δολ.

Όχι βέβαια μόνο από το εμπόριο στο LNG αλλά και από άλλες συμμετοχές σε επενδύσεις και commodities.

Βλέπει Καζακστάν η METLEN

Μετά την επέκταση του διεθνούς της αποτυπώματος, η METLEN φαίνεται να ανοίγει ακόμη ένας νέος δίαυλος, αυτή τη φορά στην Κεντρική Ασία.

Ανώτατα στελέχη του ομίλου βρέθηκαν στην Αστάνα, όπου είχαν επαφές με την κρατική επενδυτική αρχή Kazakh Invest και κυβερνητικούς αξιωματούχους, διερευνώντας επενδυτικές ευκαιρίες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα κρίσιμα μέταλλα, η αλυσίδα αξίας του αλουμινίου και έργα κυκλικής οικονομίας, τομείς που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για τη βιομηχανία και την ενεργειακή μετάβαση.

Η κινητικότητα μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς το Καζακστάν διαθέτει σημαντικά αποθέματα πρώτων υλών που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Επόμενες κινήσεις

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για συγκεκριμένη επένδυση.

Ωστόσο, η εμπλοκή της Kazakh Invest, που λειτουργεί ως ο επίσημος φορέας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, δείχνει ότι οι επαφές περνούν σε πιο ουσιαστικό στάδιο.

Για τη METLEN, που έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της παρουσίας της στις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη μεταλλουργία, το Καζακστάν φαίνεται να μπαίνει πλέον στον χάρτη των πιθανών επόμενων κινήσεων.

Ζεστό ενδιαφέρον για την Τράπεζα Χανίων

Εκτός της περιμέτρου του Euronext Athens πάντως, τα επενδυτικά ραντάρ δεν είναι κλειστά.

Και αυτό φάνηκε και στην ετήσια γενική συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, όπου, πέρα από την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 και της έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, το βάρος έπεσε στην πορεία του μετασχηματισμού της τράπεζας.

Το στοιχείο, ωστόσο, που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν η αναφορά του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, Μιχαήλ Μαρακάκη, στο έντονο ενδιαφέρον επενδυτικών σχημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Μια εξέλιξη που, εφόσον μετουσιωθεί σε συμφωνίες, θα αποτελέσει σημαντικό σταθμό στην επόμενη ημέρα της Τράπεζας Χανίων και θα επιβεβαιώσει ότι ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, ακόμη και πέρα από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Το «χρυσό» μίσθωμα

Ένα εμπορικό ακίνητο στην οδό Πανεπιστημίου έχει γίνει το τελευταίο διάστημα το talk of the town στην αγορά ακινήτων.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι μεγάλο κατάστημα, ιδιοκτησίας ιστορικού σωματείου, μισθώθηκε σε συστημική τράπεζα έναντι περίπου 90.000 ευρώ τον μήνα. «Μη δώσεις περισσότερα… θα το πάρουμε.

Όσα και να δώσεις, εμείς θα το πάρουμε» φέρεται μάλιστα να δήλωσε στέλεχος της τράπεζας σε άλλον ενδιαφερόμενο για το εν λόγω ακίνητο.

Η συμφωνία συζητείται έντονα στους κύκλους των κτηματομεσιτών, καθώς θεωρείται νέο σημείο αναφοράς για τα ενοίκια των εμπορικών ακινήτων υψηλής προβολής στο κέντρο της Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι ήταν περισσότεροι από ένας, όμως, όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, στο τέλος της ημέρας ο μεγάλος κερδισμένος ήταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που είδε το τίμημα να εκτοξεύεται σε επίπεδα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητα.

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Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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