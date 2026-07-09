Metlen: Στις ράγες το deal για το μεγαλύτερο υβριδικό έργο ΑΠΕ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την έναρξη της συνεργασίας τους μέσω της εισόδου της METLEN σε υφιστάμενη εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) του Ομίλου Τσάκου επισφράγισε η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής συμφωνίας των δύο εταιρειών για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία η METLEN εισήλθε και συμμετέχει με ποσοστό 40%, αναλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία (energy management) και εμπορική διαχείριση του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh, στη Στερεά Ελλάδα.

Η συμμετοχή της METLEN στην κοινή, πλέον, εταιρεία ειδικού σκοπού σηματοδοτεί τη μετάβαση της συνεργασίας στο στάδιο της υλοποίησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έναρξη των επόμενων φάσεων ανάπτυξης και κατασκευής της επένδυσης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Για τη METLEN, το έργο αποτελεί στρατηγική επένδυση που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας νέας γενιάς, συνδυάζοντας παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, η Εταιρεία αναλαμβάνει τόσο την κατασκευή όσο και την ενεργειακή και εμπορική διαχείριση της μονάδας, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη σύνθετων υβριδικών ενεργειακών έργων.