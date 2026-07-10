Metlen: Θετικές οι προοπτικές για τα ομόλογα – Καταλύτες η χαμηλή μόχλευση και το αλουμίνιο

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Θετικές είναι οι προοπτικές για τα ομόλογα της Metlen, καθώς η εταιρεία διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, διατηρεί ελεγχόμενη μόχλευση και αναμένεται να επωφεληθεί σημαντικά από τη δυναμική της αγοράς αλουμινίου τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με αναλυτή και θεσμικούς επενδυτές που επικαλείται το Debtwire.

Σύμφωνα με το Debtwire οι περισσότεροι επενδυτές εμφανίζονται θετικοί απέναντι στην πιστοληπτική εικόνα της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η Metlen έχει θωρακίσει την παραγωγή αλουμινίου μέσω στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), ενώ παραμένει σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τη διατηρούμενη ισχυρή ζήτηση στον κλάδο των μετάλλων.

Η εταιρεία διαθέτει ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured) ύψους 600 εκατ. ευρώ, με αξιολόγηση BB+/BB+, δηλαδή μία μόλις βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που, σύμφωνα με την αγορά, αντανακλά την ισχυρή πιστοληπτική της εικόνα.

Στόχος EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ

Παρά τη μεταβατική χρήση του 2025, κατά την οποία το EBITDA διαμορφώθηκε στα 753 εκατ. ευρώ, η Metlen έχει ήδη παρουσιάσει σαφή σημάδια ανάκαμψης. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,05 δισ. ευρώ, ενώ η διοίκηση διατηρεί τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA μεταξύ 1,9 και 2,08 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει το Debtwire, το 2025 αποτέλεσε μια ειδική χρονιά που δεν αντικατοπτρίζει τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της εταιρείας. Παρά την αύξηση της καθαρής μόχλευσης, η Metlen δεν θεωρείται υπερδανεισμένη, ενώ πιθανές πωλήσεις φωτοβολταϊκών χαρτοφυλακίων στην Αυστραλία και την Ισπανία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη ρευστότητα και να μειώσουν περαιτέρω τον καθαρό δανεισμό.

Θετικές εκτιμήσεις για τα ομόλογα

Χαρακτηριστική είναι η άποψη θεσμικού επενδυτή, ο οποίος θεωρεί ότι τα ομόλογα της Metlen αποτελούν ευκαιρία αγοράς.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για αγορά. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τις επενδυτικές της δαπάνες, διαθέτει ισχυρή αξιολόγηση για την κατηγορία της και υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το επενδυτικό του σχήμα έχει ήδη τοποθετηθεί στους τίτλους της εταιρείας.

Το αλουμίνιο ενισχύει τις προοπτικές

Σημαντικός μοχλός ανάπτυξης θεωρείται ο κλάδος των μετάλλων. Η Metlen έχει ήδη εξασφαλίσει μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης την παραγωγή αλουμινίου για το 2026 και το 2027, ενώ επεκτείνει τη στρατηγική της και για το 2028.

Παράλληλα, οι αυξημένες τιμές του αλουμινίου και η άνοδος των σχετικών premium δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μελλοντική κερδοφορία, καθώς η εταιρεία συνδέει μέρος των εσόδων της με τις τιμές του London Metal Exchange (LME).

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η πρόσφατη άνοδος των τιμών του αλουμινίου αναμένεται να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ένταση στα οικονομικά αποτελέσματα των χρήσεων 2027 και 2028, προσφέροντας πρόσθετη ώθηση στην κερδοφορία.

Ισχυρή ρευστότητα και ελεγχόμενη μόχλευση

Η Metlen ολοκλήρωσε τη χρήση 2025 με καθαρή μόχλευση 3,1 φορές και διαθέσιμη ρευστότητα ύψους 3,7 δισ. ευρώ, στοιχεία που, σύμφωνα με την παρουσίασή της προς τους επενδυτές, της προσφέρουν σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία.

Παρότι οι υψηλές επενδυτικές δαπάνες οδήγησαν σε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές το 2025, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εικόνα αυτή συνδέεται κυρίως με τον επενδυτικό κύκλο της εταιρείας και ότι οι ταμειακές ροές αναμένεται να βελτιωθούν αισθητά τα επόμενα χρόνια.

Κοντά στην επενδυτική βαθμίδα

Παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις ορισμένων επενδυτών σχετικά με τη μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας, το γενικό συμπέρασμα της αγοράς παραμένει ότι η Metlen διαθέτει ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη, διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με παλαιότερη ανάλυση του Debtwire, η εταιρεία βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας (investment grade), ενώ αρκετοί επενδυτές θεωρούσαν ότι οι αποδόσεις των ομολόγων της ήταν ήδη χαμηλές ακριβώς λόγω της ισχυρής πιστοληπτικής της εικόνας.