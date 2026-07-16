Αργεντινή: Οι κτηνοτρόφοι στοχεύουν στις εξαγωγές βοείου κρέατος

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Σε σημαντική αλλαγή στρατηγικής οδηγούν την αργεντίνικη κτηνοτροφία οι υψηλές διεθνείς τιμές του βοείου κρέατος και οι νέες εμπορικές συμφωνίες που προωθεί η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέ Μιλέι, με τους παραγωγούς να εκτρέφουν πλέον βαρύτερα βοοειδή, ποντάροντας σε μια μακροχρόνια άνοδο των εξαγωγών.

Η μετατόπιση αυτή αναμένεται να αλλάξει τον χαρακτήρα μιας αγοράς που παραδοσιακά ήταν προσανατολισμένη στην εγχώρια κατανάλωση και να ενισχύσει τη θέση της χώρας ως ενός από τους κορυφαίους εξαγωγείς βοείου κρέατος παγκοσμίως, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Η Αργεντινή, γνωστή διεθνώς για τα περίφημα asado, τις ψησταριές της και την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση βοείου κρέατος στον κόσμο, στρέφεται πλέον ολοένα και περισσότερο στις διεθνείς αγορές. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι εξαγωγές βοείου κρέατος θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και κατά 50% μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, στηριζόμενες τόσο στις υψηλές διεθνείς τιμές όσο και στις νέες εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Η αλλαγή αυτή είναι ήδη εμφανής στις κτηνοτροφικές μονάδες της χώρας. Ο Γκιγιέρμο ντελ Μπάριο, ιδιοκτήτης της μονάδας εκτροφής El Trébol, περίπου 130 χιλιόμετρα έξω από το Μπουένος Άιρες, εξήγησε στο Reuters ότι μέχρι πρόσφατα τα βοοειδή οδηγούνταν για σφαγή όταν έφταναν περίπου τα 300 κιλά. Σήμερα, όμως, παραμένουν περισσότερο στις μονάδες πάχυνσης και σφάζονται όταν φτάσουν περίπου τα 550 κιλά, αυξάνοντας σημαντικά την ποσότητα κρέατος ανά ζώο.

Οι μονάδες πάχυνσης στην Αργεντινή

Το νέο αυτό μοντέλο ευνοείται τόσο από τις αυξημένες τιμές των ζώντων βοοειδών όσο και από την ισχυρή ζήτηση στο εξωτερικό. Στην Αργεντινή, τα ζώα εκτρέφονται αρχικά σε φυσικούς βοσκότοπους και στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικές μονάδες πάχυνσης, όπου τρέφονται με ενεργειακά πλούσιες ζωοτροφές, κυρίως καλαμπόκι και σόγια, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος πριν από τη σφαγή. Η άνοδος των τιμών καθιστά πλέον οικονομικά συμφέρουσα την παράταση αυτής της διαδικασίας.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι νέες εμπορικές συμφωνίες της κυβέρνησης Μιλέι. Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπεγράφη στις αρχές του έτους, αύξησε σημαντικά την ποσόστωση εισαγωγών αργεντίνικου βοείου κρέατος με ευνοϊκούς δασμολογικούς όρους. Παράλληλα, η προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur ανοίγει νέες προοπτικές για μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Προώθησης Βοείου Κρέατος της Αργεντινής (IPCVA), οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 158% τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, φτάνοντας τους 41.770 τόνους, με συνολική αξία 348 εκατ. δολαρίων.

Η αναλύτρια της Rosario Livestock Market (Rosgan), Μαρία Τζούλια Αιάσα, είπε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ εξελίσσονται πλέον σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές για το αργεντίνικο βοδινό. Παράλληλα, η Ευρώπη, το Ισραήλ και η Κίνα εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς προορισμούς για τις εξαγωγές της χώρας, ενώ η συμφωνία ΕΕ–Mercosur δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Η αισιοδοξία του κλάδου στηρίζεται και στις διεθνείς προοπτικές της αγοράς. Σύμφωνα με έκθεση της Rosgan, η παγκόσμια παραγωγή βοείου κρέατος αναμένεται να μειωθεί κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο τόνους μέσα στο 2026, ενώ η κατανάλωση παραμένει ισχυρή. Η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τις διεθνείς τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Η σημερινή εικόνα απέχει σημαντικά από εκείνη των αρχών του 2025, όταν οι εξαγωγείς αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας της ενίσχυσης του πέσο, που αύξησε το κόστος παραγωγής και περιόρισε την ανταγωνιστικότητα του αργεντίνικου κρέατος, ιδιαίτερα στην κινεζική αγορά.

Αύξηση όγκου εξαγωγών και εσόδων

Ωστόσο, η κατάσταση έχει πλέον αντιστραφεί. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο εξαγωγέων κρέατος ABC, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8% σε όγκο τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, φτάνοντας τους 271.000 τόνους. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των εσόδων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 44,7%, αγγίζοντας τα 1,83 δισ. δολάρια, γεγονός που αποτυπώνει την επίδραση των υψηλότερων διεθνών τιμών.

Την ίδια ώρα, η μέση τιμή των ζώντων μοσχαριών στην Αργεντινή έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας περίπου τα 2,80 δολάρια ανά κιλό. Η εξέλιξη αυτή ενθαρρύνει τους παραγωγούς να διατηρούν τα ζώα περισσότερο στις μονάδες πάχυνσης, μεγιστοποιώντας την αξία τους πριν από τη σφαγή.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εκτροφής της Αργεντινής, Χουάν Εϊράς, θεωρεί ότι η συγκυρία αυτή επιταχύνει μια διαρθρωτική αλλαγή που ο κλάδος επιδίωκε εδώ και χρόνια. Πέρα από την παραγωγή βαρύτερων ζώων, όλο και περισσότεροι κτηνοτρόφοι διατηρούν θηλυκά ζώα για αναπαραγωγή, ενισχύοντας σταδιακά το εθνικό κοπάδι και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή στο μέλλον.

Σήμερα η Αργεντινή εξάγει περίπου το 30% της συνολικής παραγωγής βοείου κρέατος, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο τόνους ετησίως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Rosgan, το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει το 40% μέσα στα επόμενα χρόνια, ενώ μετά το 2029 οι εξαγωγές ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1,5 εκατομμύριο τόνους.

Η μεταστροφή αυτή αλλάζει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της παραγωγής της. Πλέον σχεδόν όλες οι μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις διαθέτουν δικές τους μονάδες πάχυνσης ή συνεργάζονται στενά με σταθερές λειτουργίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και οι μεγαλύτερες αποδόσεις.

Εφόσον οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο και οι εμπορικές συμφωνίες συνεχίσουν να διευρύνουν την πρόσβαση στις μεγάλες αγορές, η Αργεντινή φαίνεται ότι δεν μετατρέψει το παραδοσιακό της πλεονέκτημα παραγωγής βοείου κρέατος σε έναν ακόμη ισχυρότερο εξαγωγικό. πυλώνα της οικονομίας της.