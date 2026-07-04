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Αργεντινή: Επεκτείνει την λήξη repos ύψους 6 δισ. δολαρίων για μετά τις εκλογες

Η Αργεντινή συνένωσε τις τρεις συμφωνίες repos που διαπραγματεύτηκε με διεθνείς τράπεζες από το 2025 σε μία συνολικής αξίας 6 δισ. δολαρίων και λήξης τον Σεπτέμβριο του 2028

World 04.07.2026, 18:15
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Αργεντινή: Επεκτείνει την λήξη repos ύψους 6 δισ. δολαρίων για μετά τις εκλογες
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Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής παρέτεινε τις λήξεις αξίας 6 δισ δολαρίων στις συμφωνίες επαναγοράς (repos)  για να ελαφρύνει το βάρος του δημόσιου χρέους ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέ Μιλέι συνένωσε τις τρεις συμφωνίες repos που διαπραγματεύτηκε με διεθνείς τράπεζες από το 2025 σε μία συνολικής αξίας 6 δισ. δολαρίων και λήξης τον Σεπτέμβριο του 2028, σύμφωνα με δελτίο τύπου της νομισματικής αρχής την Παρασκευή.

Το Bloomberg News ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρισκόταν σε συνομιλίες για να το πράξει τον Μάιο. Η Αργεντινή θα καταβάλει επιτόκιο 400 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο εξασφαλισμένης χρηματοδότησης μιας ημέρας της Federal Reserve στο πλαίσιο της συμφωνίας με 10 διεθνείς δανειστές, ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Το Υπουργείο Οικονομίας θα ανακοινώσει επίσης αυτό που χαρακτήρισε ως «συντηρητικό» σχέδιο για την κάλυψη των επερχόμενων λήξεων χρέους τη Δευτέρα. «Πρόκειται για ένα οικονομικό πρόγραμμα που δείχνει τη δημιουργία αποθεμάτων, μέσω των οποίων φτάνουμε στο 2027 με σημαντικό περιθώριο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Federico Furiase σε ένα podcast το βράδυ της Πέμπτης.

Πριν από την κίνηση της Παρασκευής, η χώρα είχε περισσότερα από 20 δισ. δολάρια σε λήξεις χρέους που λήγουν το 2027, σύμφωνα με την Barclays – ένα εντυπωσιακό ποσό δεδομένου ότι τα χρόνια των εκλογών μπορούν να προκαλέσουν αναταραχή στην αγορά.

Τα δάνεια της Αργεντινής

Το νέο repo θα πρέπει να «αμβλύνει τις ανησυχίες σχετικά με τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης χρέους του 2027 και να δώσει περαιτέρω ώθηση στη συμπίεση του spread των ομολόγων» εκτιμά η Jimena Zuñiga, οικονομολόγος της Αργεντινής στο Bloomberg Economics. «Αυτό θα πρέπει επίσης να βελτιώσει το έδαφος για μια επιστροφή στις διεθνείς κεφαλαιαγορές στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Στα μέσα του 2025, η κυβέρνηση Μιλέι υπέγραψε ένα διετές δάνειο repo 2 δισ. δολαρίων με διεθνείς τράπεζες που αναμένεται να λήξει το 2027, επιπλέον μιας παρόμοιας διετούς συμφωνίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που είχε υπογραφεί νωρίτερα. Η Αργεντινή εξασφάλισε πρόσφατα ένα repo 3 δισ. δολαρίων με επικεφαλής τις Banco Santander SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA και Deutsche Bank AG για να βοηθήσει στην πραγματοποίηση πληρωμών ομολόγων τον Ιανουάριο. Η Αργεντινή αντιμετωπίζει πληρωμές άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτόν τον μήνα.

Οι αναβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας τόσο από την Fitch Ratings όσο και από την S&P Global Ratings τους τελευταίους μήνες έχουν τροφοδοτήσει τα στοιχήματα ότι η Αργεντινή θα έχει μια ακόμη ευκαιρία να αξιοποιήσει τις διεθνείς αγορές, αφού έχασε ένα παράθυρο στις αρχές του 2026.

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