 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(8) "Startups"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(19) "Real Estate | Other"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Καναδάς: Καταφύγιο εποχής Ψυχρού Πολέμου μεταμορφώνεται σε πολυτελή διαμερίσματα «της Ημέρας της Κρίσης»

Μια πρώην στρατιωτική βάση, στην ανατολική ακτή του Καναδά, υπόσχεται πολυτελές και λαμπρό μέλλον για την περιοχή

World 16.07.2026, 23:43
Σχολιάστε
Καναδάς: Καταφύγιο εποχής Ψυχρού Πολέμου μεταμορφώνεται σε πολυτελή διαμερίσματα «της Ημέρας της Κρίσης»
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Από εδώ, οπουδήποτε» είναι το σλόγκαν του επιχειρηματικού πάρκου του Ντέμπερτ στη Νέα Σκωτία του Καναδά. Ωστόσο, όποιος φτάσει εκεί δύσκολα θα πιστέψει ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια στον χώρο της πολυτελούς κατοικίας.

Περίπου 113 χιλιόμετρα βόρεια του Χάλιφαξ, μέσα σε δάση και ανάμεσα σε εγκαταλελειμμένα στρατιωτικά κτίρια, ένα πρώην πυρηνικό καταφύγιο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου μετατρέπεται σε ένα υπερπολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων, σχεδιασμένο για όσους θέλουν να είναι έτοιμοι για κάθε πιθανή κρίση, αναφέρει το BBC.

Πίσω από το έργο βρίσκεται ο Καναδός επιχειρηματίας των κρυπτονομισμάτων Τζόναθαν Μπαχάι, ο οποίος αγόρασε το υπόγειο καταφύγιο το 2013 έναντι μόλις 31.300 καναδικών δολαρίων. Η εγκατάσταση, γνωστή ως Diefenbunker, διαθέτει περίπου 5.950 τετραγωνικά μέτρα υπόγειων χώρων και πρόκειται να μετατραπεί σε συγκρότημα 50 πολυτελών κατοικιών.

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν στη διάθεσή τους βιομετρικά συστήματα πρόσβασης, 24ωρη επιτήρηση, μόνιμες ιατρικές υπηρεσίες και αυτόνομη παραγωγή τροφίμων. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν ιδιωτικό αεροσκάφος θα μπορούν να προσγειώνονται στο κοντινό αεροδρόμιο του Ντέμπερτ και να μεταφέρονται απευθείας στο καταφύγιο.

Το καταφύγιο υπό κατασκευή στη δεκαετία 1950

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τη χρήση

Αρχικά, οι ιδιοκτήτες είχαν διαφορετικά σχέδια για την αξιοποίηση του χώρου, ο οποίος φιλοξενούσε δραστηριότητες όπως παιχνίδια laser tag, ιστορικές ξεναγήσεις και ένα μικρό κέντρο δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια όμως, η αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα άλλαξε τη στρατηγική τους.

«Υπάρχει περισσότερη αβεβαιότητα στον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια απ’ ό,τι τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες», είχε δηλώσει ο συνιδιοκτήτης του έργου, Πολ Μάνσφιλντ, στο δημοτικό συμβούλιο. Όπως ανέφερε, ολοένα περισσότεροι εύποροι πελάτες αναζητούν ένα «ασφαλιστήριο συμβόλαιο» απέναντι σε φυσικές καταστροφές, γεωπολιτικές κρίσεις ή μεγάλες διακοπές υποδομών.

Το συγκρότημα θα αναπτύξει τα συστήματα ασφαλείας του σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Bespoke Home and Yacht Security, η οποία, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του έργου, έχει προσφέρει υπηρεσίες προστασίας σε υψηλού προφίλ προσωπικότητες, όπως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η Κιμ Καρντάσιαν.

Τα μέτρα ασφαλείας θα περιλαμβάνουν περιπολίες με drones, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι θα διαθέτουν σπα, αίθουσα γιόγκα, lounge πούρων και φωτισμό OLED που θα προσομοιώνει το φυσικό φως, ώστε οι ένοικοι να μην αισθάνονται ότι ζουν κάτω από τη γη. Παράλληλα, σε γειτονικό υπέργειο χώρο θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις καλλιέργειας τροφίμων, ώστε το συγκρότημα να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όταν οι ιδιοκτήτες απουσιάζουν, τα διαμερίσματα θα λειτουργούν ως boutique ξενοδοχείο, με τα έσοδα να μοιράζονται μεταξύ των ιδιοκτητών και της εταιρείας διαχείρισης. Οι τιμές αγοράς και διαμονής παραμένουν εμπιστευτικές, αν και ήδη έχουν προπωληθεί 11 μονάδες.

Το καταφύγιο έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, στο πλαίσιο ενός δικτύου επτά πυρηνικών καταφυγίων που δημιούργησε η κυβέρνηση του τότε πρωθυπουργού Τζον Ντιφενμπέικερ. Σχεδιάστηκε ώστε να αντέχει έκρηξη πυρηνικού όπλου σε μικρή απόσταση και να φιλοξενεί 329 άτομα για τουλάχιστον έναν μήνα.

Ωστόσο, η εξέλιξη της πυραυλικής τεχνολογίας κατέστησε τα καταφύγια αυτά ουσιαστικά ξεπερασμένα πριν ακόμη χρησιμοποιηθούν. Το Diefenbunker, όπως αποκαλείται, μετατράπηκε αργότερα σε επαρχιακό κέντρο έκτακτης ανάγκης και παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι το 1996.

Καταφύγιο της Ημέρας της Κρίσης στον Καναδά

Ο ίδιος ο Μπαχάι αποφεύγει να χαρακτηρίζει το έργο «καταφύγιο της Ημέρας της Κρίσης». Όπως λέει στο BBC, δεν πρόκειται για φόβο απέναντι στο τέλος του κόσμου, αλλά για «έξυπνη και πρακτική προετοιμασία απέναντι σε κάθε είδους καταιγίδα». Μάλιστα, όταν ο τυφώνας Fiona έπληξε τη Νέα Σκωτία το 2022, άνοιξε το καταφύγιο σε συνεργάτες και οικογένειές τους, προσφέροντας ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα και ασφαλή διαμονή.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου κέντρου δεδομένων σε περίπου 1.400 τετραγωνικά μέτρα, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την υψηλή κυβερνοασφάλεια. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, το έργο θα δημιουργήσει περισσότερες από 40 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Η τύχη των υπόλοιπων καταφυγίων του Ψυχρού Πολέμου στον Καναδά δείχνει πόσο σπάνια είναι τέτοια έργα. Άλλα έχουν εγκαταλειφθεί, πλημμυρίσει ή κατεδαφιστεί, ενώ ορισμένα παραμένουν σφραγισμένα. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Wessex επισημαίνει ότι οι πλέον βιώσιμες χρήσεις τέτοιων εγκαταστάσεων είναι ο τουρισμός, τα κέντρα δεδομένων και οι εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας.

Η επένδυση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που παρατηρείται κυρίως στις ΗΠΑ, όπου η αγορά ιδιωτικών καταφυγίων γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Η βιομηχανία της λεγόμενης «προετοιμασίας για καταστροφές» εκτιμάται ότι ξεπερνά πλέον τα 500 εκατ. δολάρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί επενδύουν σε αποθέματα, καταφύγια και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Παρά τις επενδυτικές προοπτικές, δεν λείπουν οι αντιδράσεις. Η Ανέτ Σαρπ, γραμματέας του Στρατιωτικού Μουσείου του Ντέμπερτ, θεωρεί ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας χάνεται πίσω από τις πόρτες μιας ιδιωτικής επένδυσης.

«Μου ραγίζει την καρδιά όταν πρέπει να λέω στους επισκέπτες ότι πλέον δεν μπορούν να δουν το καταφύγιο, γιατί είναι ιδιωτική περιουσία», σημειώνει.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις εκφράζουν και τοπικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι αναρωτιούνται κατά πόσο οι πανάκριβες κατοικίες θα ωφελήσουν πραγματικά την τοπική κοινωνία, όπου τα ενοίκια παραμένουν σχετικά χαμηλά.

Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν την επένδυση ως ευκαιρία αναζωογόνησης μιας περιοχής που γνώρισε μεγάλη παρακμή μετά το κλείσιμο της στρατιωτικής βάσης. Ο ιδιοκτήτης μιας τοπικής πιτσαρίας συνοψίζει ίσως καλύτερα το κλίμα: «Ελπίζω να φέρει δουλειές. Κι αν ποτέ συμβεί κάτι πραγματικά μεγάλο, θα είμαι ο πρώτος που θα χτυπήσει την πόρτα. Κάποιος πρέπει να τους μαγειρεύει εκεί μέσα».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Κίνα: Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες
World

Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες
Ινδία: Η μεγαλύτερη IPO φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.
World

Η μεγαλύτερη IPO στην Ινδία φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.
Μπάφετ: Οι σχέσεις Γκέιτς – Έπσταϊν δεν είναι ο λόγος που δεν δίνει χρήματα στο ίδρυμα Gates
World

Μπάφετ: Δεν φταίει ο Έπσταϊν για το ίδρυμα Gates
Υπερπαγκοσμιοποίηση 2.0: Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν επιβράδυνε τον κόσμο
World

Υπερπαγκοσμιοποίηση 2.0: Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν επιβράδυνε τον κόσμο
IPO: Άνοδος δημοσίων εγγραφών στην ενέργεια καθώς επενδυτές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ΑΙ
World

Οι επενδυτές ποντάρουν σε IPO ενέργειας λόγω ΑΙ
Ιαπωνία: Θα αγοράσει τσιπ Nvidia Rubin για να κατασκευάσει τεχνητή νοημοσύνη για ρομπότ
World

Τεχνητή νοημοσύνη για ρομπότ ψάχνει η Ιαπωνία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελλάδα – Αυστρία: Κυριαρχούν στις εξαγωγές τα φαρμακευτικά και η φέτα ΠΟΠ – Άνοδος στον τουρισμό
Business

Ποια ελληνικά προϊόντα κατέκτησαν τους Αυστριακούς

Η κατηγορία των φαρμεκευτικών προϊόντων ήρθε πρώτη με ποσοστό 40,39% επί του συνόλου των εξαγωγών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moonshot: Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο ΑΙ στον κόσμο

Η κινεζική startup AI, Moonshot, παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους

Δημήτρης Σταμούλης
Ινδία: Η μεγαλύτερη IPO φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.
World

Η μεγαλύτερη IPO στην Ινδία φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SBI υπερκαλύφθηκε 41,6 φορές, χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών στην Ινδία

Δημήτρης Σταμούλης
Μπάφετ: Οι σχέσεις Γκέιτς – Έπσταϊν δεν είναι ο λόγος που δεν δίνει χρήματα στο ίδρυμα Gates
World

Μπάφετ: Δεν φταίει ο Έπσταϊν για το ίδρυμα Gates

Ο Γουόρεν Μπάφετ εξήγησε γιατί τα παιδιά του -όχι το Ίδρυμα Γκέιτς- θα δωρίσουν τώρα όλη του την περιουσία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;
Macro

Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Η ενεργειακή αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη του 2026, όπως και συνολικά την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εθνική Τράπεζα: Νέα AI φωνητική εξυπηρέτηση στο contact center
Τράπεζες

Η Εθνική φέρνει το voice AI στην τραπεζική εξυπηρέτηση

Η AI agent «Σοφία», που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα, αναλαμβάνει μέρος της εξυπηρέτησης πελατών - Σταδιακή ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών έως το τέλος του έτους

Γιώργος Πολύζος
Funky Buddha: Γιατί επένδυσε στην Tom Tailor
Business

Νέο κεφάλαιο με την Tom Tailor ανοίγει η Funky Buddha - Τα σχέδια

Το πλάνο της Funky Buddha προβλέπει ανάπτυξη περίπου 15 σημείων Tom Tailor σε βάθος πενταετίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου – Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από World
Κίνα: Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες
World

Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες

Από 1η έως τις 14 Ιουλίου, ο μέσος όρος των ημερήσιων πτήσεων μειώθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση

Μπάφετ: Οι σχέσεις Γκέιτς – Έπσταϊν δεν είναι ο λόγος που δεν δίνει χρήματα στο ίδρυμα Gates
World

Μπάφετ: Δεν φταίει ο Έπσταϊν για το ίδρυμα Gates

Ο Γουόρεν Μπάφετ εξήγησε γιατί τα παιδιά του -όχι το Ίδρυμα Γκέιτς- θα δωρίσουν τώρα όλη του την περιουσία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υπερπαγκοσμιοποίηση 2.0: Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν επιβράδυνε τον κόσμο
World

Υπερπαγκοσμιοποίηση 2.0: Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν επιβράδυνε τον κόσμο

Ενώ οι περισσότεροι μιλούν για αποπαγκοσμιοποίηση και προστατευτισμό, η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγεί τις παγκόσμιες διασυνδέσεις σε μια νέα, φρενήρη φάση επιτάχυνσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
IPO: Άνοδος δημοσίων εγγραφών στην ενέργεια καθώς επενδυτές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ΑΙ
World

Οι επενδυτές ποντάρουν σε IPO ενέργειας λόγω ΑΙ

Οι εταιρείες που εισέρχονται στην αγορά μέσω IPO συγκεντρώνουν κεφάλαια με τον ταχύτερο ρυθμό αυτόν τον αιώνα, αν και πολλές μετοχές έχουν κακή απόδοση αργότερα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιαπωνία: Θα αγοράσει τσιπ Nvidia Rubin για να κατασκευάσει τεχνητή νοημοσύνη για ρομπότ
World

Τεχνητή νοημοσύνη για ρομπότ ψάχνει η Ιαπωνία

Η δημιουργία ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης είναι στρατηγικής σημασίας για την Ιαπωνία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αργεντινή: Οι κτηνοτρόφοι στοχεύουν στις εξαγωγές βοείου κρέατος
World

Οι κτηνοτρόφοι στην Αργεντινή στοχεύουν στις εξαγωγές βοείου κρέατος

Οι παραγωγοί βοείου κρέατος στην Αργεντινή αναμένουν απότομη αύξηση των εξαγωγών και παχαίνουν βοοειδή και επεκτείνουν τα κοπάδια για να καλύψουν τις εξαγωγές

Καναδάς: Καταφύγιο εποχής Ψυχρού Πολέμου μεταμορφώνεται σε πολυτελή διαμερίσματα «της Ημέρας της Κρίσης»
World

Ψυχροπολεμική βάση στον Καναδά γίνεται καταφύγιο πολυτελείας

Μια πρώην στρατιωτική βάση, στην ανατολική ακτή του Καναδά, υπόσχεται πολυτελές και λαμπρό μέλλον για την περιοχή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχες κόντρα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μάχες κόντρα στους πωλητές δίνει το ΧΑ 

Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να επηρεάζει τη στάση των επενδυτών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι
Economy

Έτοιμος ο κορμός των μέτρων της ΔΕΘ – Τι ετοιμάζεται

Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ο βασικός κορμός των μέτρων θεωρείται έτοιμος

Αθανασία Ακρίβου
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 βραβεία στα Mobile & IoT Awards 2026
Μεταφορές

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 βραβεία στα Mobile & IoT Awards 2026

Τρεις χρυσές και μία ασημένια διάκριση στα Mobile & IoT Awards 2026 απέσπασαν η Νέα Οδός και η Κεντρικής Οδός

Κρήτη: Στρατηγικός σχεδιασμούς του αμπελώνα, του κρασιού και της σταφίδας σουλτανίνας
AGRO

Στρατηγικός σχεδιασμούς του κρητικού αμπελώνα

Δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας στην Κρήτη

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες λόγω Μέσης Ανατολής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω Μέσης Ανατολής

Το κλίμα παραμένει επιβαρυμένο καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για έκτη διαδοχική ημέρα τις στρατιωτικές επιχειρήσει

Ασιατικά χρηματιστήρια: Συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off
Ασία

Πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off

Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εντάθηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια

Κίνα: Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες
World

Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες

Από 1η έως τις 14 Ιουλίου, ο μέσος όρος των ημερήσιων πτήσεων μειώθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ
Green

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026  έως και Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026

ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη

Από τα 49 προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ έχουν ωφεληθεί συνολικά 25.372 πολίτες

Κρασί: Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο γερμανικός αμπελοοινικός τομέας
AGRO

Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο γερμανικός αμπελοοινικός τομέας

Σε κρίση το γερμανικό κρασί - Απαιτείται ριζικός μετασχηματισμός του γερμανικού αμπελοοινικού τομέα

ElvalHalcor: Αντλεί 250 εκατ. από την ΑΜΚ – Στα 4,20 ευρώ η τιμή για νέες μετοχές
Business

ElvalHalcor: Αντλεί 250 εκατ. από την ΑΜΚ – Στα 4,20 ευρώ η τιμή για νέες μετοχές

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor

CrediaBank: Αυξάνει το free float factor ο FTSE Russell, μετά το placement
Business

FTSE Russell: Αυξάνει το free float factor της CrediaBank

Γιατί η FTSE Russell προχώρησε σε αναθεώρηση του συντελεστή ελεύθερης διασποράς (free float factor) της CrediaBank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Deoleo: Η Νο1 εταιρεία ελαιολάδου εκτιμά ότι η αγορά έχει εισέλθει «οριστικά» σε νέα φάση
Επικαιρότητα

«Νέα φάση» στην αγορά ελαιολάδου «βλέπει» η κορυφαία εταιρεία ελαιολάδου

Οι ευνοϊκές τάσεις όσον αφορά τις βροχοπτώσεις στις κύριες χώρες παραγωγής έχουν ανοίξει τον δρόμο για μια σταθερή παγκόσμια απόδοση στην επερχόμενη συγκομιδή

Ιράν: Έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών των ΗΠΑ – Στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές
Κόσμος

Έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν

Το Ιράν καταγγέλλει βομβαρδισμούς που έπληξαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, απειλεί με αντίποινα σε χώρες της περιοχής

Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολ., προς τη μεγαλύτερη απώλεια των τελευταίων έξι εβδομάδων
Commodities

Ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολ.

Ο χρυσός έχει χάσει 3,2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από την 1η Ιουνίου

Ινδία: Η μεγαλύτερη IPO φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.
World

Η μεγαλύτερη IPO στην Ινδία φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SBI υπερκαλύφθηκε 41,6 φορές, χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών στην Ινδία

Δημήτρης Σταμούλης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies