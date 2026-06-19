Καναδάς: Δασμός 10% στα κονσερβοποιημένα λαχανικά για στήριξη της εγχώριας παραγωγής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση των εγχώριων παραγωγών και μεταποιητών τροφίμων, ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή προσωρινού δασμού 10% στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων λαχανικών. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα παραμείνει ενεργό για διάστημα έως και 200 ημερών, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της χώρας, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται οι καναδικές επιχειρήσεις του κλάδου από την ενίσχυση των εισαγωγών τα τελευταία χρόνια.

Ποιες χώρες εξαιρούνται από το μέτρο που εφαρμόζει ο Καναδάς

Από την εφαρμογή του δασμού εξαιρούνται οι εισαγωγές που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, το Ισραήλ και τη Χιλή.

Παράλληλα, δεν θα επιβαρύνονται με τον επιπλέον φόρο και οι αναπτυσσόμενες χώρες που καλύπτονται από τις διεθνείς εμπορικές υποχρεώσεις του Καναδά.

Η εξαίρεση των συγκεκριμένων χωρών συνδέεται με υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η καναδική κυβέρνηση στο πλαίσιο της διεθνούς εμπορικής συνεργασίας.

Έρευνα για τις επιπτώσεις των εισαγωγών

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο δασμός έχει προσωρινό χαρακτήρα και λειτουργεί ως μέτρο διασφάλισης μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα του Διεθνούς Δικαστηρίου Εμπορίου του Καναδά.

Η ανεξάρτητη αρχή εξετάζει κατά πόσο η αύξηση των εισαγωγών κονσερβοποιημένων λαχανικών έχει προκαλέσει οικονομική ζημία στους εγχώριους μεταποιητές και παραγωγούς. Τα πορίσματα της έρευνας αναμένεται να δημοσιοποιηθούν έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι καναδικές επιχειρήσεις δεν έχουν υποστεί ουσιαστική ζημία από τον ανταγωνισμό των εισαγόμενων προϊόντων, το μέτρο θα καταργηθεί πριν από τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Στόχος η προστασία της αγοράς χωρίς αύξηση του κόστους

Ο υπουργός Οικονομικών, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα προσφέρει ανακούφιση στον κλάδο των κονσερβοποιημένων λαχανικών χωρίς να διακυβεύεται η επισιτιστική ασφάλεια και η προσιτή τιμή των τροφίμων για τους καταναλωτές.

Η εξέλιξη αναμένεται να παρακολουθείται στενά τόσο από τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα όσο και από τους εμπορικούς εταίρους του Καναδά, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις ροές εμπορίου τους επόμενους μήνες.