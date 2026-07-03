Καναδάς: Σχεδιάζει νέο πετρελαιαγωγό με στόχο την απεξάρτηση από ΗΠΑ

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Ο Καναδάς έκανε ένα κρίσιμο βήμα προς την κατασκευή ενός αγωγού πετρελαίου για την τροφοδοσία της Ασίας με έως και 1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, καθώς ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επιδιώκει να μετατρέψει τη χώρα σε «ενεργειακή υπερδύναμη» και να σπάσει την εξάρτησή της από την αγορά των ΗΠΑ.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι η Αλμπέρτα είχε υποβάλει σχέδια στο Γραφείο Μεγάλων Έργων για την έναρξη των εργασιών κατασκευής ενός αγωγού μήκους άνω των 1.000 χλμ., ο οποίος θα εκτείνεται μέχρι τη δυτική ακτή της Βρετανικής Κολομβίας έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επιδιώκει να μετατρέψει τη χώρα σε «ενεργειακή υπερδύναμη» και να σπάσει την εξάρτησή της από την αγορά των ΗΠΑ.

«Ο Καναδάς έχει μια “ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη ζωή”. Μια ευκαιρία που θα καθορίσει το μέλλον μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κάλγκαρι αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Κάρνεϊ πρόσθεσε ότι η διαδρομή του αγωγού θα ακολουθήσει «μια διαδρομή που ήδη υπάρχει μέσω του διαδρόμου Trans Mountain προς την ακτή μας στον Ειρηνικό».

Η Trans Mountain Corp, μια ομοσπονδιακή κρατική εταιρεία, θα κατασκευάσει τον αγωγό με τη βοήθεια της Pembina Pipeline Corp και θα αποτελέσει «πύλη προς τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου», ανέφερε.

Καναδάς: Επενδύσεις άνω των 140 δισ. δολαρίων ΗΠΑ

Ο καναδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η σειρά ανακοινώσεων που έγιναν την Πέμπτη «θα καταστεί καταλύτης για νέες άμεσες επενδύσεις στον Καναδά ύψους πολύ άνω των 200 δισ. καναδικών δολαρίων [141 δισ. δολάρια ΗΠΑ]», καθώς η χώρα προωθεί την εμπορική της ατζέντα σε ολόκληρη την Ασία.

Ο Καναδάς θα «υπερτριπλασιάσει» την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου με την ανάπτυξη πέντε τερματικών σταθμών κατά την επόμενη δεκαετία, ενώ η Οτάβα θα δαπανήσει 10 δισ. καναδικά δολάρια για την αναβάθμιση του λιμανιού του Βανκούβερ, ανέφερε.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, επιθυμεί να διπλασιάσει την παραγωγή πετρελαίου της επαρχίας και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού έως το 2035, ώστε να αποφέρει «δισεκατομμύρια σε έσοδα τις επόμενες δεκαετίες».

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός ο αγωγός αποτελεί έργο εθνικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα συμβάλει στη σύνδεση του πετρελαίου της Αλμπέρτα με τις παγκόσμιες αγορές και θα ενισχύσει το οικονομικό μέλλον της χώρας μας για δεκαετίες», δήλωσε.

Μείωση εξάρτησης από ΗΠΑ

Ο αγωγός αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Κάρνεϊ να μειώσει την εξάρτηση από τις αγορές των ΗΠΑ, όπου ο Καναδάς πωλεί τα τρία τέταρτα των αγαθών και των υπηρεσιών του. Ο Καναδάς εξάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιό του στις ΗΠΑ, καλύπτοντας περίπου το 60% των αμερικανικών εισαγωγών πετρελαίου, ή περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ο Κάρνεϊ έχει δεσμευτεί να διπλασιάσει το εμπόριο εκτός ΗΠΑ, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιβάλει δασμούς 100% στον βόρειο γείτονά του και δηλώνει τακτικά ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Ο Τραμπ αρνήθηκε αυτή την εβδομάδα να εγκρίνει τη μακροπρόθεσμη ανανέωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, την οποία είχε διαπραγματευτεί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2020.

Το μεγαλύτερο μέρος του καναδικού πετρελαίου που εξάγεται στις ΗΠΑ προέρχεται από τις πλούσιες σε πίσσα πετρελαιοφόρες άμμους της βόρειας Αλμπέρτα, το τρίτο μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο, το οποίο θεωρείται από τα «πιο ρυπογόνα» στην επεξεργασία.

Η επαρχία αυτή αποτελεί επίσης έδρα ενός αυτονομιστικού κινήματος για την ανεξαρτησία από τον Καναδά, το οποίο έχει αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια. Για τις 19 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί δημόσια ψηφοφορία σχετικά με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την απόσχιση από τον Καναδά.

Η διαδρομή που πρότεινε η Αλμπέρτα για τον νέο αγωγό θα ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τον υπάρχοντα αγωγό Trans Mountain, ο οποίος εκτείνεται από το Έντμοντον έως τη νότια Βρετανική Κολομβία.

Απαγόρευση πετρελαιοφόρων

Ο Κάρνεϊ ανέφερε επίσης ότι η Οτάβα θα διατηρήσει την απαγόρευση των πετρελαιοφόρων, την οποία οι Πρώτες Εθνότητες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πίεσαν να παραμείνει σε ισχύ, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πιθανών διαρροών πετρελαίου.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα», δήλωσε η Μέριλιν Σλετ, η εκλεγμένη αρχηγός της φυλής Χάιλτσουκ στην κεντρική ακτή της Βρετανικής Κολομβίας. «Τα πετρελαιοφόρα δεν θα αποτελέσουν ποτέ μέρος του οράματός μας για μια υγιή, παραγωγική και βιώσιμη Βόρεια Ακτή».

Ο αγωγός «Trans Mountain Expansion», ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2024 μετά από μια δεκαετία καθυστερήσεων και με συνολικό κόστος κατασκευής 34 δισ. καναδικών δολαρίων, έχει βοηθήσει τον Καναδά να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε επίπεδα ρεκόρ.

Αν και η ομάδα πίεσης του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου του Καναδά ενθουσιάστηκε από την ανακοίνωση, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και ένα φορολογικό καθεστώς που, όπως υποστηρίζει, δεν είναι ανταγωνιστικό και εμποδίζει τις επενδύσεις.

Την Τρίτη, ο Κάρνεϊ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αποστασιοποιούσε τη φιλελεύθερη κυβέρνησή του από την πολιτική του πρώην πρωθυπουργού Τζάστιν Τρουντό, ο οποίος είχε επιβάλει αυστηρά μέτρα στις εταιρείες πετρελαίου.

Ο Κάρνεϊ, πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ για το κλίμα, αναγνώρισε ότι η στροφή του προς τα ορυκτά καύσιμα, με σκοπό την αντιμετώπιση των εμπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ, θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Καναδά, μια αλλαγή στάσης που έχει προκαλέσει κριτική από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

«Αυτό το σχέδιο δεν ήταν βιώσιμο μακροπρόθεσμα», δήλωσε.