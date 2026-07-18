Telecom Italia: Υποστηρίζει την προσφορά εξαγοράς της Poste Italiane

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το διοικητικό συμβούλιο της Telecom Italia ενέκρινε ομόφωνα το Σάββατο την Εθελοντική δημόσια προσφορά αγοράς και ανταλλαγής της Poste Italiane για το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Η Poste Italiane έγινε πέρυσι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της TIM, με συμμετοχή 20% στην εταιρεία. Τον Μάρτιο, η εταιρεία υπέβαλε προσφορά για τις μετοχές που δεν κατέχει ήδη.

«Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι η προσφερόμενη αντιπαροχή είναι δίκαιη από οικονομική άποψη και αξιολόγησε θετικά τη λογική και τις επιχειρηματικές προοπτικές της πράξης, καθώς και τη συνέπειά της με την πορεία που έχει χαράξει η TIM», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Poste, της οποίας τα 12.600 ταχυδρομεία διανέμουν συντάξεις, στοιχηματίζει ότι η προσφορά της, ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ (14,9 δισ. δολάρια), για την TIM θα επιταχύνει την επέκτασή της στους τομείς των ψηφιακών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών cloud.

Η Poste Italiane, της οποίας τα δύο τρίτα ανήκουν στο ιταλικό κράτος, ξεκίνησε τον ψηφιακό της μετασχηματισμό στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εισχωρώντας στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει εγγράψει 30 εκατομμύρια χρήστες, περίπου το 70% του συνόλου, στο ιταλικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Η πρόταση της Poste για την Telecom Italia

Η Poste υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει έναν μεγαλύτερο όμιλο με κρατική υποστήριξη, ο οποίος θα μπορεί να αναπτύξει υποδομή κατανεμημένου υπολογιστικού συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εθελοντική Ολοκληρωτική Δημόσια Πρόταση Αγοράς και Ανταλλαγής που ξεκίνησε η Poste Italiane για το κεφάλαιο της Tim θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η επιχείρηση έλαβε το πράσινο φως από την Consob ( Εθνική Χρηματιστηριακή Επιτροπή) και έχει ως στόχο την απόκτηση του ελέγχου της μεγαλύτερης εταιρείας τηλεπικοινωνιών της χώρας και τη δημιουργία ενός μεγάλου ολοκληρωμένου ομίλου.