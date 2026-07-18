 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Violence"
}

ΗΠΑ και Ιράν: Πλήγματα σε ιρανικές υποδομές και επιθέσεις σε βάσεις στον Κόλπο

Αυξάνονται τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μη στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, που απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής σε ολοκληρωτικό πόλεμο

Πολιτική 18.07.2026, 10:06
Σχολιάστε
ΗΠΑ και Ιράν: Πλήγματα σε ιρανικές υποδομές και επιθέσεις σε βάσεις στον Κόλπο
Επιμέλεια Παρασκευή Τσιβόλα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε πορεία διαρκούς κλιμάκωσης βρίσκεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, έχοντας στο επίκεντρο τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ αυξάνουν τα πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, που απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

ΗΠΑ και Ιράν «δοκιμάζουν» τα όρια της κλιμάκωσης

Το Ιράν εξαπέλυσε εκ νέου επιθέσεις το Σάββατο εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε χώρες του Κόλπου, έπειτα από την έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων. Και οι δύο πλευρές έθεσαν επίσης στο στόχαστρο τη ναυσιπλοΐα, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ το Ιράν ανέφερε ότι στόχευσε πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες του για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) του αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο επιθέσεων πλήττοντας εγκαταστάσεις επιτήρησης, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες. «Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, καθώς και άλλα μέσα», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της. «Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε επιφυλακή, έτοιμοι και πλήρως επιχειρησιακοί», αναφέρει.

Αμερικανικά πλήγματα και σε πολιτικές υποδομές

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το Σάββατο ότι αρκετοί πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και μονάδες αφαλάτωσης στη νότια ιρανική πόλη Τζασκ, επικαλούμενα τοπικό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παροχή πόσιμου νερού διακόπηκε σε χωριά της περιοχής εξαιτίας της επίθεσης.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν εξάλλου, ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές έχουν προκαλέσει δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ την Παρασκευή αναφέρθηκαν νέες απώλειες. Την ίδια ημέρα, ο αμερικανικός στρατός αναγνώρισε επίσης ότι αυξήθηκε ο αριθμός των τραυματισμένων στρατιωτικών του.

Σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό το βράδυ της Πέμπτης, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι ο πόλεμος εξελίσσεται θετικά. «Κερδίζουμε επίσης κατά κράτος στο Ιράν και πολύ σύντομα θα δείτε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας», υποστήριξε

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν γέφυρες στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν. Οι επιθέσεις έπληξαν το Μπαντάρ Χαμίρ, παραθαλάσσια πόλη του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις στη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου και στη σιδηροδρομική γέφυρα φαίνεται πως αποσκοπούσαν στην αποκοπή του Μπαντάρ Αμπάς, του σημαντικότερου λιμανιού του Ιράν, από τους οδικούς άξονες που οδηγούν προς το κεντρικό τμήμα της χώρας και την πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της αμερικανικής εκστρατείας βομβαρδισμών, το Ιράν παραδέχθηκε την Παρασκευή ότι υπήρξαν «επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές», όταν το υπουργείο Ενέργειας κάλεσε τους κατοίκους των νότιων επαρχιών, που αντιμετωπίζουν ακραίο καύσωνα, να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν διευκρίνισε ποιες εγκαταστάσεις επλήγησαν.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων οκτώ άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα σε γέφυρα την Παρασκευή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ακόμη 13 στρατιωτικοί των ΗΠΑ —10 στρατιώτες του Στρατού Ξηράς και τρεις ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού— τραυματίστηκαν από τη Δευτέρα, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Από την έναρξη του πολέμου, έχουν σκοτωθεί 14 Αμερικανοί στρατιωτικοί και έχουν τραυματιστεί 427.

Πλήγματα και στα Στενά του Ορμούζ

Και οι δύο πλευρές επιτίθενται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έκλεισε μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου και έδωσε στην Τεχεράνη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ. Την Παρασκευή, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 86 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, καθώς οι διελεύσεις από τα Στενά μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, σύμφωνα με διεθνή υπηρεσία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους εκτροχίασαν την πορεία τεσσάρων εμπορικών πλοίων, ακινητοποίησαν ένα και πραγματοποίησαν νηοψία σε άλλο, στο πλαίσιο της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού τους κατά του Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι τέσσερα πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες ναυσιπλοΐας του Ιράν εμποδίστηκαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ μέσω συνδυασμένης επιχείρησης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού διήλθαν από ναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των Στενών. Ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε την αναφορά αυτή ψευδή.

Ένοπλοι κατέλαβαν ακόμη ένα πλοίο ανοικτά της Υεμένης, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια στο άλλο μεγάλο σημείο διέλευσης πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με την οποία όσο συνεχίζεται η «αμερικανική επιθετικότητα», δεν θα είναι δυνατή η εξαγωγή χημικών λιπασμάτων ή ακόμη και «ούτε μίας σταγόνας πετρελαίου και φυσικού αερίου» από την περιοχή.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προειδοποίησε την Παρασκευή κατά οποιασδήποτε περαιτέρω κλιμάκωσης από τις ΗΠΑ ή προσπάθειας κατάληψης ιρανικού εδάφους.

Ανησυχία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης, ιδιαίτερα για τις «επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Ιράν και σε ολόκληρη την περιοχή», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να εξαπολύσει εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις κατά των υποδομών του Ιράν και έχει επίσης αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στις ιρανικές ακτές ή στα νησιά του. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν αποσκοπούν εν μέρει στο να προσφέρουν στον Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές.

Τέτοιες κινήσεις ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν το Ιράν να επιτεθεί στις κρίσιμες υποδομές των ευάλωτων κρατών του Κόλπου ή να οδηγήσουν τους συμμάχους του στην Υεμένη σε περαιτέρω διαταραχή του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού μέσω επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Με πληροφορίες από Reuters,  AP, Al Jazeera

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Voucher παιδικών σταθμών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Κοινωνία

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher παιδικών σταθμών
Κυψέλη: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια
Κοινωνία

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι έχασαν τη bull market – Οι μετοχές που παραμένουν φθηνές [πίνακες]
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι έχασαν τη bull market του ΧΑ - Οι φθηνές μετοχές [πίνακες]
Βουλή: Κατατίθεται προς επεξεργασία η σύμβαση παραχώρησης του αερολιμένα Καλαμάτας
Economy

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί, προς συζήτηση και ψήφιση, στη Βουλή την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026.
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 24 Ιουλίου
Economy

Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 24 Ιουλίου - Ποιοι πάνε ταμείο
72 δόσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση – Ποιες οφειλές υπάγονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Ποιες οφειλές υπάγονται

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)
World

Εκατομμύρια παίκτες του Pokemon Go, συνεχίζουν την «τρέλα» που άρχισε το 1996

Η εφαρμογή για κινητά Pokémon Go, χρησιμοποιεί GPS και επαυξημένη πραγματικότητα για να επιτρέπει στους παίκτες να βρίσκουν και να πιάνουν εικονικά τέρατα σε τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Αγορά εργασίας: Νέα μείωση στο 8,2% προβλέπει το ΙΟΒΕ στο 2027 – Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν
Macro

Ανεργία στο 8,2% «βλέπει» το ΙΟΒΕ το 2027 - Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν

Ισχυρή αγορά εργασίας προβλέπεται στους τομείς των υπηρεσιών και του εμπορίου, ενώ ήπια υποχώρηση αναμένεται σε βιομηχανία και κατασκευές

Δημήτρης Σταμούλης
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τα deals, τα projects και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ
Business

Τα deals, οι επενδύσεις και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR εξέφρασε τη βεβαιότητα για την είσοδο διεθνών επενδυτών στην ΑΜΚ - Πληροφορίες για άντληση κεφαλαίων άνω των 700 εκατ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Κινηματογράφος: Σε τροχιά ρεκόρ οι εισπράξεις – Στην κορυφή η «Οδύσσεια»
Tέχνη και Ζωή

Σε τροχιά ρεκόρ ο κινηματογράφος - Στην κορυφή η «Οδύσσεια»

Πώς και πώς αναμένεται η «Οδύσσεια» στα ταμεία των αιθουσών IMAX - Η επιστροφή των μεγάλων στούντιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
efood: Τι σημαίνει η συμφωνία Uber – Delivery Hero για την ελληνική αγορά
Business

Η έκπληξη που έκρυβε για την efood το deal με την Uber

Η επόμενη μέρα της efood μετά την πώληση του μητρικού ομίλου στην Uber - Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο στο ελληνικό delivery

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Πολιτική
Voucher παιδικών σταθμών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Κοινωνία

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher παιδικών σταθμών

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες

ΗΠΑ και Ιράν: Πλήγματα σε ιρανικές υποδομές και επιθέσεις σε βάσεις στον Κόλπο
Πολιτική

Στο «κόκκινο» η ένταση ΗΠΑ και Ιράν - Κλιμακώνεται η ένταση

Αυξάνονται τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μη στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, που απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής σε ολοκληρωτικό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Κόσμος

Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες μετά από επίθεση ουκρανικών drones

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού στον συγκεκριμένο κλάδο, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ

Σταθερότητα ή ακυβερνησία; Η Ιστορία διαψεύδει το δίλημμα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική

Σταθερότητα ή ακυβερνησία; Η Ιστορία διαψεύδει το δίλημμα Μητσοτάκη

Στην ιστορία της Μεταπολίτευσης και όταν χρειάστηκε η χώρα κυβερνήθηκε επαρκώς από σχήματα συνεργασίας. Οι περιπτώσεις του 1989 και του 2012 διαψεύδουν τα διλήμματα που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δημήτρης Τερζής
Γραμμή 3 του Μετρό: Κλειστοί σταθμοί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κοινωνία

Κλειστοί σταθμοί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό

Στο πλαίσιο των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, από τις 19 Ιουλίου θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αποζημίωση σε γιατρό για burn out
Κοινωνία

Αποζημίωση σε γιατρό για burn out

Για πρώτη φορά επιδικάστηκε ποσό 20.000 ευρώ σε γιατρό του ΕΣΥ - Τα διεκδίκησε δικαστικά γιατί δεν της αναγνώριζαν υπερωρίες που είχε κάνει

Μίνα Μουστάκα
Τραμπ: Απειλεί με επιπλέον δασμούς τον Καναδά για την μόλυνση του αέρα λόγω των πυρκαγιών
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού», ισχυρίζεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στις πυρκαγιές στον Καναδά, τον οποίο απειλεί με νέους δασμούς για το «κόστος αυτής της μόλυνσης».

Latest News
Voucher παιδικών σταθμών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Κοινωνία

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher παιδικών σταθμών

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες

Κυψέλη: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια
Κοινωνία

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη

Οι ένοικοι των πολυκατοικιών που εμφάνισαν ρωγμές στην Κυψέλη, εξακολουθούν να αγωνιούν, ζητώντας διαβεβαιώσεις για το αν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι έχασαν τη bull market – Οι μετοχές που παραμένουν φθηνές [πίνακες]
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι έχασαν τη bull market του ΧΑ - Οι φθηνές μετοχές [πίνακες]

Το πολυετές ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αναδιαμορφώσει τις αποτιμήσεις των εισηγμένων, ωστόσο δεν έχει οδηγήσει το σύνολο της αγοράς σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βουλή: Κατατίθεται προς επεξεργασία η σύμβαση παραχώρησης του αερολιμένα Καλαμάτας
Economy

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί, προς συζήτηση και ψήφιση, στη Βουλή την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας “Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος”». Η σύμβαση υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου […]

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 24 Ιουλίου
Economy

Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 24 Ιουλίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Πρόκειται να καταβληθούν 68,6 εκατ. ευρώ σε 80.169 δικαιούχους

72 δόσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση – Ποιες οφειλές υπάγονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Ποιες οφειλές υπάγονται

Πώς να ρυθμίσετε σε 72 δόσεις τις οφειλές με την εφορία - Τι πρέπει να προσέξετε

Αμοιβαία Κεφάλαια: Άνω των 32 δισ. το ενεργητικό το α’ εξάμηνο του 2026
Markets

Ποιες είναι οι επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων το α' εξάμηνο του 2026

Η συνολική αγορά των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, δηλαδή για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ, εμφάνισε αύξηση ενεργητικού κατά 9,9%

ΗΠΑ και Ιράν: Πλήγματα σε ιρανικές υποδομές και επιθέσεις σε βάσεις στον Κόλπο
Πολιτική

Στο «κόκκινο» η ένταση ΗΠΑ και Ιράν - Κλιμακώνεται η ένταση

Αυξάνονται τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μη στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, που απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής σε ολοκληρωτικό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Video games: «Ακονίζουν» τη μνήμη; Τι δείχνει η ανασκόπηση 133 μελετών
Τεχνολογία

Πώς συνδέεται το gaming με τις γνωστικές δεξιότητες

Νέα επιστημονική ανασκόπηση δείχνει μικρά γνωστικά οφέλη από τα video games, κυρίως για τη μνήμη, αρκεί να τηρείται το μέτρο

Αννα Μαρία Δρόσου
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 3ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 3ο]

Η ερμηνεία της φράσης «μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά»

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Apple: Ξεπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία την Nvidia
World

Η Apple ξανά στην κορυφή - Εκθρόνισε την Nvidia

Το ορόσημο αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Apple να εδραιωθεί πιο σταθερά μεταξύ των κορυφαίων παικτών του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης

EU Report Sees Limited Progress on Rule of Law in Greece
English Edition

EU Report Sees Limited Progress on Rule of Law in Greece

At the same time, the Commission acknowledged incremental reform in Greece, while continuing to pressure on Rule of Law foundations such as media freedom and transparency

Jensen Huang: Πουλήθηκε για 960.000 δολάρια το συλλεκτικό μπουφάν του
World

Πόσο πουλήθηκε το signature μπουφάν του Jensen Huang

Οι συλλέκτες φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για αντικείμενα, όπως το μπουφάν του Jensen Huang, που συνδέονται με την άνθιση της τεχνητής νοημοσύνης

Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Κόσμος

Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες μετά από επίθεση ουκρανικών drones

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού στον συγκεκριμένο κλάδο, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ

AI Act: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

AI Act: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την AI και η επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Σταθερότητα ή ακυβερνησία; Η Ιστορία διαψεύδει το δίλημμα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική

Σταθερότητα ή ακυβερνησία; Η Ιστορία διαψεύδει το δίλημμα Μητσοτάκη

Στην ιστορία της Μεταπολίτευσης και όταν χρειάστηκε η χώρα κυβερνήθηκε επαρκώς από σχήματα συνεργασίας. Οι περιπτώσεις του 1989 και του 2012 διαψεύδουν τα διλήμματα που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δημήτρης Τερζής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies