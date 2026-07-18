ΗΠΑ και Ιράν: Πλήγματα σε ιρανικές υποδομές και επιθέσεις σε βάσεις στον Κόλπο

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Σε πορεία διαρκούς κλιμάκωσης βρίσκεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, έχοντας στο επίκεντρο τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ αυξάνουν τα πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, που απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

ΗΠΑ και Ιράν «δοκιμάζουν» τα όρια της κλιμάκωσης

Το Ιράν εξαπέλυσε εκ νέου επιθέσεις το Σάββατο εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε χώρες του Κόλπου, έπειτα από την έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων. Και οι δύο πλευρές έθεσαν επίσης στο στόχαστρο τη ναυσιπλοΐα, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ το Ιράν ανέφερε ότι στόχευσε πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες του για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) του αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο επιθέσεων πλήττοντας εγκαταστάσεις επιτήρησης, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες. «Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, καθώς και άλλα μέσα», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της. «Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε επιφυλακή, έτοιμοι και πλήρως επιχειρησιακοί», αναφέρει.

CENTCOM l U.S. forces ended the seventh consecutive night of strikes against Iran on July 17 at 9:30 p.m. ET. U.S. Central Command (CENTCOM) hit surveillance sites, military logistics infrastructure, underground weapons storage, and maritime capabilities. U.S. forces employed… pic.twitter.com/zDVBDMipyN — Hexagone Intel (@osinthexagone) July 18, 2026

Αμερικανικά πλήγματα και σε πολιτικές υποδομές

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το Σάββατο ότι αρκετοί πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και μονάδες αφαλάτωσης στη νότια ιρανική πόλη Τζασκ, επικαλούμενα τοπικό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παροχή πόσιμου νερού διακόπηκε σε χωριά της περιοχής εξαιτίας της επίθεσης.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν εξάλλου, ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές έχουν προκαλέσει δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ την Παρασκευή αναφέρθηκαν νέες απώλειες. Την ίδια ημέρα, ο αμερικανικός στρατός αναγνώρισε επίσης ότι αυξήθηκε ο αριθμός των τραυματισμένων στρατιωτικών του.

Σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό το βράδυ της Πέμπτης, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι ο πόλεμος εξελίσσεται θετικά. «Κερδίζουμε επίσης κατά κράτος στο Ιράν και πολύ σύντομα θα δείτε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας», υποστήριξε

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν γέφυρες στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν. Οι επιθέσεις έπληξαν το Μπαντάρ Χαμίρ, παραθαλάσσια πόλη του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις στη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου και στη σιδηροδρομική γέφυρα φαίνεται πως αποσκοπούσαν στην αποκοπή του Μπαντάρ Αμπάς, του σημαντικότερου λιμανιού του Ιράν, από τους οδικούς άξονες που οδηγούν προς το κεντρικό τμήμα της χώρας και την πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της αμερικανικής εκστρατείας βομβαρδισμών, το Ιράν παραδέχθηκε την Παρασκευή ότι υπήρξαν «επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές», όταν το υπουργείο Ενέργειας κάλεσε τους κατοίκους των νότιων επαρχιών, που αντιμετωπίζουν ακραίο καύσωνα, να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν διευκρίνισε ποιες εγκαταστάσεις επλήγησαν.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων οκτώ άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα σε γέφυρα την Παρασκευή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ακόμη 13 στρατιωτικοί των ΗΠΑ —10 στρατιώτες του Στρατού Ξηράς και τρεις ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού— τραυματίστηκαν από τη Δευτέρα, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Από την έναρξη του πολέμου, έχουν σκοτωθεί 14 Αμερικανοί στρατιωτικοί και έχουν τραυματιστεί 427.

Πλήγματα και στα Στενά του Ορμούζ

Και οι δύο πλευρές επιτίθενται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έκλεισε μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου και έδωσε στην Τεχεράνη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ. Την Παρασκευή, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 86 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, καθώς οι διελεύσεις από τα Στενά μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, σύμφωνα με διεθνή υπηρεσία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους εκτροχίασαν την πορεία τεσσάρων εμπορικών πλοίων, ακινητοποίησαν ένα και πραγματοποίησαν νηοψία σε άλλο, στο πλαίσιο της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού τους κατά του Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι τέσσερα πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες ναυσιπλοΐας του Ιράν εμποδίστηκαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ μέσω συνδυασμένης επιχείρησης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού διήλθαν από ναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των Στενών. Ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε την αναφορά αυτή ψευδή.

Ένοπλοι κατέλαβαν ακόμη ένα πλοίο ανοικτά της Υεμένης, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια στο άλλο μεγάλο σημείο διέλευσης πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με την οποία όσο συνεχίζεται η «αμερικανική επιθετικότητα», δεν θα είναι δυνατή η εξαγωγή χημικών λιπασμάτων ή ακόμη και «ούτε μίας σταγόνας πετρελαίου και φυσικού αερίου» από την περιοχή.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προειδοποίησε την Παρασκευή κατά οποιασδήποτε περαιτέρω κλιμάκωσης από τις ΗΠΑ ή προσπάθειας κατάληψης ιρανικού εδάφους.

Ανησυχία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης, ιδιαίτερα για τις «επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Ιράν και σε ολόκληρη την περιοχή», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να εξαπολύσει εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις κατά των υποδομών του Ιράν και έχει επίσης αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στις ιρανικές ακτές ή στα νησιά του. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν αποσκοπούν εν μέρει στο να προσφέρουν στον Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές.

Τέτοιες κινήσεις ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν το Ιράν να επιτεθεί στις κρίσιμες υποδομές των ευάλωτων κρατών του Κόλπου ή να οδηγήσουν τους συμμάχους του στην Υεμένη σε περαιτέρω διαταραχή του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού μέσω επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Με πληροφορίες από Reuters, AP, Al Jazeera

Πηγή: in.gr