Επιβατική κίνηση: Άνοδος 5% το πρώτο εξάμηνο του 2026

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Αύξηση 5%, κατέγραψε η συνολική επιβατική κίνηση, για το πρώτο εξάμηνο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας.

Σε έναν από τους ισχυρότερους προορισμούς της Ευρώπης αναδεικνύεται η Ελλάδα

Η επιβατική κίνηση

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, (ΥΠΑ), στα 39 αεροδρόμια όπου πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι επιβάτες ανήλθαν σε 33.964.132, έναντι 32.358.875 το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ανοδική ήταν και η πορεία των πτήσεων, καθώς οι κινήσεις αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού) αυξήθηκαν κατά 4,6%. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 265.798 πτήσεις, έναντι 254.151 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα 24 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η ΥΠΑ, όπου η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,2%. Το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 διακινήθηκαν συνολικά 4.778.208 επιβάτες, έναντι 4.497.485 επιβατών το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Στο δίκτυο των αερολιμένων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Χίου, Πάρου, Νάξου, Καρπάθου, Μήλου, Σύρου, Σητείας και Λέρου.

Θετική ήταν η εικόνα και τον Ιούνιο, με την επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της ΥΠΑ να καταγράφει αύξηση 2,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Ξεχωρίζει το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο σημείωσε νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης για τον μήνα Ιούνιο. Το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 1.425.494 επιβάτες, έναντι 1.396.137 τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,1% και διατηρώντας την πρώτη θέση μεταξύ των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η ΥΠΑ.

Τα στοιχεία της ΥΠΑ επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της αεροπορικής κίνησης στην Ελλάδα, με την τουριστική ζήτηση και τις αεροπορικές συνδέσεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα κατά το πρώτο μισό του 2026.

Ο τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, πίεσης στα εισοδήματα των Ευρωπαίων και αναταράξεων στις αερομεταφορές λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή όχι μόνο αντέχει, αλλά καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχεία της έκθεσης European Tourism: Trends & Prospects της European Travel Commission είναι η αύξηση των διεθνών αφίξεων στην Ελλάδα κατά 38,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που καταγράφονται στον σχετικό πίνακα της ETC.