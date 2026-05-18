ΔΑΑ: Ανθεκτική επιβατική κίνηση το α’ τρίμηνο 2026 – Μειωμένη κερδοφορία

Αυξημένη κατά 8,1% ήταν η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ενώ τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 7,1 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 5,7% σε 117,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το α’ Τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που δημοσίευσε σήμερα η εταιρεία.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου συνεχίζονται, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να αξιολογεί τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Δυναμικό τρίμηνο

Κατά το πρώτο τρίμηνο, το οποίο παραδοσιακά αποτελεί το χαμηλότερο τρίμηνο του έτους από πλευράς επιβατικής κίνησης, ο ΔΑΑ εξυπηρέτησε συνολικά 6,28 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,1% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025.

Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του τελευταίου τριμήνου του 2025 συνεχίστηκε και κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να καταγράφουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης έναντι του 2025, περίπου 8,6% και 13,2% αντίστοιχα.

Τον Μάρτιο του 2026 η αύξηση της επιβατικής κίνησης επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους μήνες, εν μέσω της εντεινόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η επιβατική κίνηση παρέμεινε αυξημένη κατά 3,8% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025.

Η επίδραση των γεωπολιτικών εντάσεων συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης για τον συγκεκριμένο μήνα να επιβραδύνεται στο 1% σε σύγκριση με το 2025.

Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, διατηρεί την εκτίμησή της για αύξηση της επιβατικής κίνησης για το σύνολο του 2026 σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

ΔΑΑ: Αύξηση επιβατικής κίνησης – πτώση κερδών

Κατά το 1ο Τρίμηνο του 2026, η εταιρεία συνέχισε να καταγράφει υγιείς οικονομικές επιδόσεις, υποστηριζόμενες από τις ισχυρές τάσεις της επιβατικής κίνησης.

Η μείωση της κερδοφορίας ήταν αναμενόμενη και οφείλεται στον κλάδο των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος επηρεάζεται από την τιμολογιακή πολιτική των Αεροπορικών Χρεώσεων, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, τονίζει η έκθεση.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα μειώθηκαν κατά 5,7%, από 125,0 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο του 2025 σε 117,9 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο του 2026.

Πώς αναλύονται τα έσοδα

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 82,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 9,6% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025, λόγω της πολιτικής των Αεροπορικών Χρεώσεων της Εταιρείας και συγκεκριμένα της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από τις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 35,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση προήλθε κυρίως από τα υψηλότερα έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες, τα οποία ενισχύθηκαν από την αύξηση της επιβατικής κίνησης, επηρεάστηκαν ωστόσο από ηπιότερη καταναλωτική δαπάνη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και από τη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας και μετεγκατάστασης του χώρου στάθμευσης μικρής διάρκειας P1 από τον Ιούλιο του 2025, στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων.

Τι εικόνα δίνει ο EBITDA

Τα λειτουργικά έξοδα κατά το 1ο Τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 58,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 εκατ. ευρώ ή 4,5% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025.

Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το 1ο Τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 59,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,7 εκατ. ευρώ ή 14,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend)

Στις 15 Μαΐου 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 83,25 εκατ. ευρώ, το οποίο προστέθηκε στο Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του δεύτερου έτους του τετραετούς Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) 2025-2028.

Στο Πρόγραμμα ανταποκρίθηκαν θετικά 2.166 μέτοχοι, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να ανέλθει σε 87,64% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.653.718 ευρώ και ανήλθε σε 318.197.805 ευρώ, διαιρούμενο σε 318.197.805 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού 74.595.049,16 ευρώ, πιστώθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στις Αεροπορικές Δραστηριότητες.

Σε εξέλιξη η επέκταση του αεροδρομίου

Οι κατασκευαστικές εργασίες για τον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων και τον νέο Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου, οι οποίες ξεκίνησαν το 2025, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων θα διαθέτει δυναμικότητα περίπου 3.365 θέσεων, ενώ ο νέος βορειοδυτικός Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών θα παρέχει 32 απομακρυσμένες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών τύπου Code C, καθώς και νέο σταθμό εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, τροχοδρόμους και γέφυρες για τα οχήματα εξυπηρέτησης, με την ολοκλήρωση και των δύο έργων να αναμένεται το 2027.

Η Εταιρεία συνεχίζει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (MTB/STB), η οποία υλοποιείται βάσει της προσέγγισης Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (Early Contractor Involvement – ECI), επιτρέποντας στον ΔΑΑ να διασφαλίζει έγκαιρη ανατροφοδότηση από τους εργολάβους για την αποτελεσματική προετοιμασία και υλοποίηση του έργου. Η διαγωνιστική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά με την επιλογή του προτιμητέου αναδόχου να αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ποιος ο ρόλος της γεωπολιτικής

Την επιβατική κίνηση από τις πληγείσες περιοχές συνεχίζει να επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, τυχόν παρατεταμένη διάρκεια ή/και περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του αεροπορικού καυσίμου και ενδεχομένως σε ελλείψεις καυσίμου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρει η έκθεση του ΔΑΑ.

Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες των αεροπορικών εταιρειών και τη ζήτηση για το αεροπορικό ταξίδι, ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης.