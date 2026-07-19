 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Personal Finance"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Personal Debt"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πώς θα λειτουργήσει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για 1 εκατομμύριο οφειλέτες

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός επιτρέπει σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία

Economy 19.07.2026, 08:30
Σχολιάστε
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πώς θα λειτουργήσει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 η ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους «ανοίγει τις πύλες της» για να υποδεχθεί νέους δικαιούχους, προσφέροντας  δίχτυ ασφαλείας σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες.

Μέχρι πρόσφατα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αντιμετωπιζόταν ως ένα εργαλείο που αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά μεγάλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες με υψηλές οφειλές.

Ο λόγος ήταν το αυστηρό ελάχιστο όριο χρέους που μπορούσε να ενταχθεί στη ρύθμιση, το οποίο είχε οριστεί στα 10.000 ευρώ. Αυτή η αρχιτεκτονική του μηχανισμού άφηνε ακάλυπτους χιλιάδες οφειλέτες με μικρότερα χρέη, εντελώς ακάλυπτους, εκθέτοντάς τους καθημερινά στον κίνδυνο ξαφνικών κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και πλειστηριασμούς.

Με την εφαρμογή του νέου Νόμου 5313/2026, το τοπίο εξορθολογίζεται σημαντικά. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε σε μια δομική αλλαγή, μειώνοντας το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό οφειλής για την υπαγωγή στον μηχανισμό ακριβώς στο μισό: στα 5.000 ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η μείωση του ορίου απεγκλωβίζει μια τεράστια μάζα μικροοφειλετών. Πρακτικά, δηλαδή, αν ένας πολίτης έχει ένα συνολικό χρέος 6.000 ή 7.500 ευρώ (το οποίο μπορεί να είναι διεσπαρμένο στην ΑΑΔΕ, στον e-ΕΦΚΑ (ΚΕΑΟ) ή σε κάποιο καταναλωτικό δάνειο) αποκτά από την επόμενη Δευτέρα το νομικό δικαίωμα να εισέλθει στην πλατφόρμα.

Ποιους αφορά ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός

«Με πάνω από 64.000 ρυθμίσεις οφειλών περί τα 20 δισ. ευρώ, ο Εξωδικαστικός έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα της εμπιστοσύνης των πολιτών ως ένα αντικειμενικό και αξιόπιστο εργαλείο για τη ρύθμιση των οφειλών» αναφέρει σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

«Με τη διερεύνηση των ορίων ένταξης από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, δίνουμε πλέον τη δυνατότητα και σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από αναγκαστικά μέτρα. Με τη διεύρυνση των ορίων δίνεται η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατομμύριο δυνητικούς οφειλέτες του δημοσίου να ενταχθούν στον εξωδικαστικό και να λάβουν μια συνολική λύση. Και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κυβέρνηση κατέγραψε και υλοποίησε ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και των νοικοκυριών» τονίζει η Θεώνη Αλαμπάση.

Τα πλεονεκτήματα της ένταξης για μικρά χρέη

Η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ακόμη και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, συνοδεύεται από τα ίδια ισχυρά πλεονεκτήματα που ίσχυαν μέχρι τώρα για τους μεγαλύτερους οφειλέτες:

  • αναστολή κατασχέσεων: με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, «παγώνει» αυτόματα κάθε ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης ή δέσμευσης από την ΑΑΔΕ ή τους ιδιώτες πιστωτές.
  • μεγάλος ορίζοντας αποπληρωμής: το χρέος μπορεί να σπάσει σε έως και 240 δόσεις (20 έτη) για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις (35 έτη) προς τις τράπεζες και τα funds.
  • δυνατότητα διαγραφής («κούρεμα») οφειλών: εφόσον το επιτρέπουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του οφειλέτη, ο αλγόριθμος μπορεί να προτείνει «κούρεμα» επί των προσαυξήσεων ή και του βασικού κεφαλαίου.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Οι κανόνες του «παιχνιδιού»

Παρά τις σημαντικές διευκολύνσεις, η διαδικασία διέπεται από σαφείς κανόνες που απαιτούν προσοχή προκειμένου η αίτηση ρύθμισης να στεφθεί με επιτυχία:

Πρώτον, η ελάχιστη μηνιαία δόση στην πλατφόρμα ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, καθιστώντας τη ρύθμιση προσιτή για κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό.

Δεύτερον, το εργαλείο αυτό αφορά αποκλειστικά το σύνολο των χρεών που ξεπερνά τα 5.000 ευρώ. Οφειλές έστω και ένα ευρώ κάτω από αυτό το όριο (π.χ. 4.999 ευρώ) παραμένουν εκτός πλατφόρμας και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της Πάγιας Ρύθμισης ή της έκτακτης ρύθμισης, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης δεν παίρνει όσες δόσεις διαλέξει, αλλά αποδέχεται ή απορρίπτει τη λύση την οποία του προτείνει η πλατφόρμα, με βάση το οικονομικό προφίλ του. Ωστόσο αυτό συνεπάγεται και ότι ο οφειλέτης θα πρέπει πριν ξεκινήσει τη διαδικασία, να συναινέσει να διασταυρωθούν τα στοιχεία εισοδήματος και περιουσίας του, προκειμένου ο αλγόριθμος της πλατφόρμας να υπολογίσει πόσα μπορεί -και πρέπει- να δίνει κάθε μήνα ώστε να αποπληρώσει την οφειλή του.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Καταναλωτές: Πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης συμπεριφοράς – Συγκρατημένα τα έξοδα στις διακοπές
Economy

Πώς αλλάζουν συμπεριφορά οι καταναλωτές - Οι νέες τάσεις
Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Τι περιμένουν οι έμποροι
Economy

Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα - Τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι προγραμματισμένες πληρωμές έως 24 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 24 Ιουλίου
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πώς θα λειτουργήσει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Economy

Πώς θα λειτουργήσει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Τα πλεονεκτήματα
Ελληνικά νοικοκυριά: Εξακολουθούν να διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος σε βασικές ανάγκες.
Economy

Γιατί η ανάπτυξη δεν φτάνει στο πορτοφόλι των Ελλήνων
Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια
Economy

Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οι δέκα οικονομίες που εξαρτώνται από ένα και μόνο προϊόν
World

Οι 10 χώρες που εξαρτώνται από ένα... προιόν

Πολλές χώρες εξακολουθούν να βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών τους εσόδων σε ένα μόνο προϊόν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Economy
Καταναλωτές: Πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης συμπεριφοράς – Συγκρατημένα τα έξοδα στις διακοπές
Economy

Πώς αλλάζουν συμπεριφορά οι καταναλωτές - Οι νέες τάσεις

Οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές μόνο για το εμπορικό σήμα ενός προϊόντος

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι προγραμματισμένες πληρωμές έως 24 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 24 Ιουλίου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβάλουν 68,6 εκατ. ευρώ σε 80.169 δικαιούχους

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πώς θα λειτουργήσει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Economy

Πώς θα λειτουργήσει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Τα πλεονεκτήματα

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός επιτρέπει σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία

Ελληνικά νοικοκυριά: Εξακολουθούν να διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος σε βασικές ανάγκες.
Economy

Γιατί η ανάπτυξη δεν φτάνει στο πορτοφόλι των Ελλήνων

Η ελληνική οικονομία καταγράφει καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η καθημερινότητα όμως εξακολουθεί να πιέζει τα περισσότερα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια
Economy

Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια

Ο τουρισμός συμβάλλει στην ελληνική οικονομία, αλλά αποτελεί και δομικό παράγοντα των πληθωριστικών πιέσεων. Έρευνα της ΤτΕ εξηγεί πώς οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες «φουσκώνουν» τον εναρμονισμένο ΔτΚ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Παράταση φορο-bonus έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορο-bonus για ανακαινίσεις και το 2027 - Πώς θα κερδίσετε έως €16.000

Σκέψεις για παράταση του μέτρου - Ποιες δαπάνες στα ακίνητα αφορά η έκπτωση

Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Economy

Το στοίχημα των εξαγωγών σε φέτα και ελαιόλαδο

Οι εξαγωγές σε φέτα και ελαιόλαδο στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες - Τι νέο έρχεται στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Latest News
Λειψυδρία: Τα 5 μεγάλα έργα – Τι λένε οι δήμαρχοι
Κλιματική αλλαγή

Τα πέντε μεγάλα έργα κατά της λειψυδρίας

Σχεδόν ένας στους πέντε δήμους της χώρας έχει ήδη επωφεληθεί ή πρόκειται να επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις για τη λειψυδρία

Καταναλωτές: Πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης συμπεριφοράς – Συγκρατημένα τα έξοδα στις διακοπές
Economy

Πώς αλλάζουν συμπεριφορά οι καταναλωτές - Οι νέες τάσεις

Οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές μόνο για το εμπορικό σήμα ενός προϊόντος

Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Τι περιμένουν οι έμποροι
Economy

Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα - Τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος

Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις

ΕΚΤ: Αμετάβλητα αναμένεται να μείνουν τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη – Οι επόμενες κινήσεις
World

Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Κρίσιμη σημασία για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ έχουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου και για τον πληθωρισμό του Αυγούστου

Γερμανία: Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας προειδοποιεί για την επιβίωσή του
World

Υπό πίεση ο κλάδος των φωτοβολταϊκών στη Γερμανία - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Στην κατάρρευση επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ μπορεί να οδηγήσει η σχεδιαζόμενη κατάργηση της υποστήριξης σε νέα, μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα στη Γερμανία

Ιράν: Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ – «Θα πάρουν αξέχαστα μαθήματα», δηλώνει ο Χαμενεΐ
Κόσμος

Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιτίθενται στο Ιράν, με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί αντίποινα σε χώρες της Μέσης Ανατολής όπου υπάρχουν αμερικανικές εγκαταστάσεις

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι προγραμματισμένες πληρωμές έως 24 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 24 Ιουλίου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβάλουν 68,6 εκατ. ευρώ σε 80.169 δικαιούχους

Πολυτέλεια: Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα αποθέματα – Τι αλλάζει
World

Πώς η ΕΕ αλλάζει την πολυτέλεια - Ο νέος κανονισμός

Η πολυτέλεια θα αναγκαστεί να αλλάξει τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αποθέματα από τις 19 Ιουλίου - Πώς θα επηρεάσει τα μεγάλα brands

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πώς θα λειτουργήσει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Economy

Πώς θα λειτουργήσει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Τα πλεονεκτήματα

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός επιτρέπει σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία

ΥΠΕΝ: Στο επίκεντρο η αποθήκευση ενέργειας – Με μπαταρίες 6,8 γιγαβάτ έως το 2030 η Ελλάδα
Αποθήκευση Ενέργειας

Μπαταρίες ισχύος 900 μεγαβάτ στην Ελλάδα ως το 2030

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα μας εξελίσσεται σε περίοδο που το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται δραστικά, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ενέργεια Νίκο Τσάφο

Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Φόροι: Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα
Opinion

Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα

Κάθε χρόνο η Πολιτεία αναζητά τρόπους να διευκολύνει όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ντίνος Σιωμόπουλος
«Οδύσσεια»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν προβάλλει τη Μεσσηνία
Τουρισμός

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν απογειώνει τη Μεσσηνία

Πως ο Κρίστοφερ Νόλαν με την «Οδύσσεια» φέρνει τη Μεσσηνία στον επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Business

Από τη Σίνδο έως την Κίνα: Το άνοιγμα των ελληνικών τροφίμων

Τις εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίζουν οι ελληνικές εταιρείες στα τρόφιμα - ποτά, αναζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέες αγορές σε Μέση Ανατολή και Ασία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεντωμένο σχοινί
Opinion

Τεντωμένο σχοινί

Τι θα δείξει το δεύτερο εξάμηνο του 2026 για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies