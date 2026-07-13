Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίστηκαν χρέη σχεδόν 19,67 δισ. ευρώ

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Η δυναμική του Εξωδικαστικού Μηχανισμού συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς οι αιτήσεις και οι επιτυχείς ρυθμίσεις κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ολοένα και περισσότεροι οφειλέτες καταφέρνουν να πετύχουν συμφωνίες με τράπεζες, servicers και Δημόσιο. Σύμφωνα με την Έκθεση Προόδου του Ιουνίου 2026 της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν καταγραφεί 144.060 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε συνολικές οφειλές 56,92 δισ. ευρώ, με τις νέες αιτήσεις να φτάνουν τις 6.129 μέσα στον μήνα – το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου εξαμήνου.

Συνολικά έχουν ολοκληρωθεί 64.406 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισ. ευρώ. Μόνο τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 458,6 εκατ. ευρώ, ενώ περισσότερες από 550 εξ αυτών αφορούσαν οφειλέτες που εντάχθηκαν στο νέο πλαίσιο επιλεξιμότητας του νόμου 5193/2025. Η μέση οφειλή ανά επιτυχή ρύθμιση ανέρχεται στις 305.350 ευρώ.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Οι περισσότερες οφειλές αφορούν επαγγελματίες

Η εικόνα του χαρτοφυλακίου δείχνει ότι οι επαγγελματίες εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία οφειλετών. Το 59,36% των συνολικών οφειλών αφορά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ σχεδόν τρεις στις τέσσερις οφειλές (74%) βρίσκονται απέναντι σε χρηματοπιστωτικούς φορείς και όχι στο Δημόσιο.

Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στις δέκα αιτήσεις αφορούν οφειλές μεταξύ 50.000 και 200.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η συγκέντρωση μεγάλων χρεών. Οι οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ ανέρχονται συνολικά σε 33,4 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 59% του συνόλου των οφειλών που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό. Επιπλέον, μόλις το 8,9% των οφειλών θεωρείται ενήμερο, γεγονός που αποτυπώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα αφορά ήδη προβληματικά δάνεια και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

«Κούρεμα» έως και 28,4% και διαγραφές 6,35 δισ. ευρώ

Η έκθεση καταγράφει σημαντικές διαγραφές οφειλών στις επιτυχημένες ρυθμίσεις. Το μέσο «κούρεμα» διαμορφώνεται στο 13,5% για οφειλές προς το Δημόσιο και στο 28,4% για οφειλές προς χρηματοπιστωτικούς φορείς, ενώ σχεδόν οι μισές ρυθμίσεις προς τράπεζες και servicers (48,4% με βάση το ύψος των οφειλών) περιλαμβάνουν διαγραφή άνω του 30%. Συνολικά, το ποσό των διαγραφών έχει φτάσει τα 6,35 δισ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσοστά διαγραφής εμφανίζονται στα καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια.

Αποπληρωμή έως και 25 χρόνια

Οι ρυθμίσεις εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους αποπληρωμής. Η μέση διάρκεια φθάνει τα 16 χρόνια για οφειλές προς το Δημόσιο και τα 15,7 χρόνια για οφειλές προς χρηματοπιστωτικούς φορείς. Στα στεγαστικά δάνεια η μέση διάρκεια ανέρχεται στα 25 έτη, στα επιχειρηματικά στα 19 χρόνια και στα καταναλωτικά στα 14 χρόνια.

Αυξάνονται οι ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις αιτήσεις των οικονομικά ευάλωτων. Μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν κατατεθεί 12.265 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 10.126 είχαν ολοκληρωθεί. Από αυτές προέκυψαν 7.408 επιτυχείς ρυθμίσεις, ενώ 488 αφορούσαν άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, το μέτρο της προκαταβολής, που παρέχει προσωρινή προστασία από πλειστηριασμούς, χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο. Συνολικά έχουν υποβληθεί 1.067 σχετικές αιτήσεις, με τις 956 να έχουν ολοκληρωθεί και τις 584 να οδηγούν σε θετική έκβαση, δηλαδή σε αναστολή της διαδικασίας πλειστηριασμού.