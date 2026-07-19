Facebook: Προβλήματα σύνδεσης – Εκατοντάδες αναφορές από χρήστες για «μη διαθέσιμη» σελίδα

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Προβλήματα σύνδεσης στο Facebook αντιμετωπίζουν οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης από το πρωί της Κυριακής, καθώς η σελίδα «δεν φορτώνει».

Συγκεκριμένα, όταν ο χρήστης προσπαθήσει να συνδεθεί στον λογαριασμό του, βλέπει το παρακάτω μήνυμα: «Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος».

Μάλιστα, εκατοντάδες είναι οι σχετικές αναφορές στην πλατφόρμα downdetector από χρήστες, ενώ η Meta δεν έχει προβεί προς ώρας σε κάποια ενημέρωση.

Να σημειωθεί ότι η σύνδεση στο Facebook μέσω κινητού τηλεφώνου πραγματοποιείται κανονικά.

Αντίστοιχα προβλήματα είχαν εμφανιστεί και τον Ιούνιο, σε ολόκληρο τον κόσμο και χιλιάδες χρήστες είχαν συρρεύσει στο Χ ανταλλάσσοντας μηνύματα και κάνοντας τη σχετική καζούρα για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Meta.