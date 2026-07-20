 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(8) "Startups"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups

Η νέα έρευνα της Deloitte για την περιοχή EMEA δείχνει ότι η προσέλκυση πελατών και η εμπορική ανάπτυξη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις scale-ups

Startups 20.07.2026, 17:32
Σχολιάστε
Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η εμπορική ανάπτυξη και η προσέλκυση πελατών αναδεικνύονται σε βασικές προκλήσεις για τις scale-ups στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Deloitte για το 2026, η οποία αποτυπώνει τις τάσεις 498 start-ups και scale-ups σε επτά αγορές της περιοχής EMEA, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Το οικοσύστημα εμφανίζεται πλέον πιο ώριμο και στραμμένο στη μετάβαση από την απλή ανάπτυξη στη βιώσιμη κλιμάκωση.

Η έρευνα καταγράφει ότι το 62% των συμμετεχόντων στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική) δηλώνει σίγουρο ή πολύ σίγουρο για την ικανότητά του να διατηρήσει ή να επιταχύνει την ανάπτυξη, ενώ συνολικά το 90% εκφράζεται θετικά για την προοπτική του. Στην Ελλάδα, ο δείκτης αισιοδοξίας φτάνει το 8,1/10, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην έρευνα, στα ίδια επίπεδα με την Ολλανδία και πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τις σκανδιναβικές χώρες. Η Ελβετία και η Ισπανία εμφανίζουν ακόμη υψηλότερες τιμές, αλλά η Ελλάδα ξεχωρίζει για το ισχυρό της σήμα εμπιστοσύνης.

Το εύρημα αυτό δείχνει ότι οι ελληνικές scale-ups δεν κινούνται πια μόνο με όρους επιβίωσης ή πρώιμης ανάπτυξης, αλλά με πιο καθαρή στρατηγική κλιμάκωσης. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από απαιτήσεις που είναι πιο σύνθετες και πιο επιχειρησιακές από ποτέ.

Πίεση για πελάτες

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις εταιρείες δεν είναι πλέον η πρόσβαση στα κεφάλαια, αλλά η δημιουργία ζήτησης και η εμπορική διείσδυση. Το 60% των συμμετεχόντων στην έρευνα από την περιοχή EMEA αναφέρει πως η βασική δυσκολία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων είναι η προσέλκυση πελατών και η εμπορική ανάπτυξη, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό που εστιάζει στη διεύρυνση πελατολογίου και εσόδων φτάνει το 57%. Για την εγχώρια αγορά, το στοιχείο αυτό ερμηνεύεται και ως απόρροια του περιορισμένου μεγέθους της εσωτερικής αγοράς.

Η εξωστρέφεια, επομένως, δεν παρουσιάζεται ως επιλογή δεύτερου σταδίου αλλά ως αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθεί κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ αναδεικνύονται ως πρώτη επιλογή για διεθνή επέκταση από το 24% των ελληνικών scale-ups, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 12% και η Γερμανία με 9%.

Χρηματοδότηση και έξοδος

Παρά τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς την αγορά, η χρηματοδότηση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο για ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Το 66% των ελληνικών scale-ups αναζητά πρόσθετη χρηματοδότηση, ποσοστό χαμηλότερο από το αντίστοιχο 70% της EMEA, αλλά ακόμη ιδιαίτερα υψηλό. Κυρίαρχη πηγή παραμένουν τα κεφάλαια από νέους επενδυτές, με την Ελλάδα όμως να καταγράφει χαμηλότερη επίδοση από τις υπόλοιπες αγορές στο συγκεκριμένο πεδίο.

Ενδεικτικό της ωρίμανσης του οικοσυστήματος είναι και το θέμα του exit planning. Μόλις το 33% των ελληνικών scale-ups διαθέτει πλάνο εξόδου, το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα, ενώ για όσες επιχειρήσεις έχουν τέτοιο σχεδιασμό, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αποτελούν τη σαφώς προτιμώμενη οδό. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να αναζητά πιο σταθερούς μηχανισμούς επενδυτικής και επιχειρηματικής ωρίμανσης.

Προσλήψεις και ταλέντο

Στο ανθρώπινο δυναμικό, η εικόνα που καταγράφει η Deloitte είναι σύνθετη: στην περιοχή EMEA, το 73% των scale-ups σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του, αλλά στην Ελλάδα η αναστολή προσλήψεων φτάνει το 34%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μαζί με τις σκανδιναβικές χώρες. Η Deloitte αποδίδει το φαινόμενο αυτό εν μέρει σε δομικές δυσκολίες στην προσφορά ταλέντων και στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων. Η έλλειψη μακροπρόθεσμης επαγγελματικής προοπτικής αναφέρεται συχνότερα στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές.

Το μήνυμα είναι σαφές: η κλιμάκωση των scale-ups δεν εξαρτάται μόνο από κεφάλαια ή από το προϊόν, αλλά και από τη δυνατότητα να βρεθούν και να διατηρηθούν τα κατάλληλα στελέχη. Σε μια αγορά που διεκδικεί ταχύτερη ανάπτυξη, το ταλέντο μετατρέπεται σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

AI και επιχειρηματικό μοντέλο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ενότητα για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία στην έρευνα της Deloitte εμφανίζεται ως εργαλείο εσωτερικής βελτίωσης αλλά όχι ακόμη ως άμεση πηγή εσόδων για πολλές εταιρείες. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που δηλώνουν μηδενικό ουσιαστικό αντίκτυπο από το AI μέχρι σήμερα, στο 20%. Η Deloitte εξηγεί ότι αυτό συνδέεται κυρίως με τη σύνθεση των κλάδων και το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης προϊόντων με AI, όχι απαραίτητα με χαμηλή υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Παράλληλα, σε επίπεδο EMEA, το 54% των scale-ups επενδύει σε λύσεις αυτοματοποίησης και AI. Ωστόσο, η ωριμότητα διαφέρει σημαντικά: σε ορισμένες αγορές η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη βασικό προϊόν και πηγή εσόδων, ενώ αλλού χρησιμοποιείται κυρίως για εσωτερική αποδοτικότητα. Αυτό καταδεικνύει ότι το επόμενο βήμα δεν είναι απλώς η υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά η εμπορική της αξιοποίηση.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, τα μηνύματα της έκθεσης είναι διπλά. Από τη μία πλευρά, υπάρχει έντονη αισιοδοξία, διάθεση επέκτασης και ισχυρό ενδιαφέρον για διεθνή παρουσία. Από την άλλη, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πρακτικά εμπόδια σε πελάτες, προσλήψεις, κεφάλαια και σχεδιασμό εξόδου, ενώ η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει σε μεταβατικό στάδιο.

Η βασική πρόκληση για το 2026 φαίνεται να είναι η μετάβαση από τη φιλοδοξία στην υλοποίηση. Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να μετατρέψουν την καινοτομία σε πωλήσεις, να αναπτυχθούν πέρα από τα εθνικά όρια και να αξιοποιήσουν ουσιαστικά το AI θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν τον επόμενο κύκλο της ελληνικής και περιφερειακής αγοράς scale-ups.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. και ανεβαίνει…
Business

Πάνω από 2,2 φορές η κάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR και οι προσφορές ανεβαίνουν...
Motor Oil: Αποκτά το 50% της Nova ICT έναντι 60,5 εκατ. ευρώ
Business

Η Nova μεταβιβάζει τη συμμετοχή της στη Nova ICT στον Όμιλο Motor Oil
Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups
Startups

Scale-ups στην Ελλάδα: Η εμπορική διείσδυση το μεγάλο στοίχημα του 2026
AVIN: Κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Business

Η AVIN κέρδισε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026
Τρόφιμα και ποτά: Πρωταγωνιστής της μεταποίησης με εξαγωγές 7,4 δισ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Τι δείχνει νέα έκθεση του ΙΟΒΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»
Κατασκευές

Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»

Τα εγκαίνια του «Ε65» και οι αυτοκινητόδρομοι που μένουν στα λόγια - Η παράκαμψη του Κηφισού και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Χρήστος Κολώνας
Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Crypto: Ανοίγει η κάνουλα των αδειών – Το μήνυμα της Λαζαράκου στην αγορά
Crypto

Η πρώτη άδεια crypto, η SEC και το μήνυμα Λαζαράκου

Δόθηκε η πρώτη άδεια παρόχου crypto στην Ελλάδα - Ανοίγει τον δρόμο για νέες εγκρίσεις - Τι λέει η Λαζαράκου για το νέο μοντέλο εποπτείας

Γιώργος Μανέττας
Μουντιάλ 2026: Καλό ποδόσφαιρο και πακτωλός χρημάτων για τη FIFA
Business of Sport

Δόξα για το ποδόσφαιρο, πακτωλός χρημάτων για τη FIFA

Η FIFA κατάφερε να στύψει και το τελευταίο δολάριο από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο - Τι ετοιμάζει ενόψει της επόμενης διοργάνωσης

Μελίνα Ζιάγκου
Ελληνικές εξαγωγές: Δεν «πληγώθηκαν» από νάρκες και δασμούς
Economy

Αλώβητες οι ελληνικές εξαγωγές από νάρκες και δασμούς

Οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο άντεξαν απέναντι στους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο

Γιώργος Μανέττας
Κόκκινα δάνεια: Χωρίς ρύθμιση συμβάσεις 75 δισ. ευρώ
Τράπεζες

Χωρίς τέλος το πρόβλημα των κόκκινων δανείων

Γιατί καθυστερεί από τους διαχειριστές η διευθέτηση στα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζουν οι εξοχικές κατοικίες [πίνακας]

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα περιζήτητο προορισμό για εξοχικές κατοικίες

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σενάριο για μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Περισσότερα από Startups
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. και ανεβαίνει…
Business

Πάνω από 2,2 φορές η κάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR και οι προσφορές ανεβαίνουν...

Οι προσφορές για την ΑΜΚ της AKTOR καλύπτουν πάνω από 2,2 φορές το ποσό των 650 εκατ. ευρώ - Αύριο 21 Ιουλίου η δεύτερη ημέρα του βιβλίου

Χρήστος Κολώνας
Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups
Startups

Scale-ups στην Ελλάδα: Η εμπορική διείσδυση το μεγάλο στοίχημα του 2026

Η νέα έρευνα της Deloitte για την περιοχή EMEA δείχνει ότι η προσέλκυση πελατών και η εμπορική ανάπτυξη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις scale-ups

AVIN: Κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Business

Η AVIN κέρδισε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

Η AVIN κέρδισε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Energy και το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Marketing Campaign

Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τρόφιμα και ποτά: Πρωταγωνιστής της μεταποίησης με εξαγωγές 7,4 δισ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Τι δείχνει νέα έκθεση του ΙΟΒΕ

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου έφτασε τα 21,8 δισ. ευρώ το 2024, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν στα 7,4 δισ. ευρώ το 2025, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ και τον ΣΕΒΤ

ΓΑΙΑΟΣΕ: Ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς
Business

ΓΑΙΑΟΣΕ: ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς

Σύμφωνα με τη ΓΑΙΟΣΕ, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους έως τις 15 Οκτωβρίου 2026

Coca Cola 3E: Συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Business

Συνεργασία Coca Cola 3E με AB για τη μείωση των εκπομπών CO2

Στόχος της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Coca Cola 3E είναι η από κοινού ανάπτυξη μίας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας - Τι δήλωσε ο CEO της εταιρείας

Latest News
ΑΑΔΕ: Πώς αλλάζει η διαδικασία για το φορολογικό καθεστώς των επενδυτών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Τι προβλέπει η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ

Το νέο πλαίσιο που θεσμοθετεί η ΑΑΔΕ αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ

Οντάριο: Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται, ενώ ο καπνός παραμένει σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ
Κόσμος

Εξαπλώνονται οι φωτιές στο Οντάριο, απειλές Τραμπ για δασμούς λόγω... καπνών

Οι πυρκαγιές στο Οντάριο έχουν επεκταθεί σε 735.000 εκτάρια, από 650.000 εκτάρια που ήταν το Σαββατοκύριακο

Morgan Stanley: Πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Morgan Stanley πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της AI

Η χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει μειώσει το κόστος δανεισμού, αλλά έχει ενισχύσει την έκθεση της Morgan Stanley στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
CuspAI: Γιατί Μπέζος και βρετανική κυβέρνηση στηρίζουν την startup
World

Συνεργασία Μπέζος - Βρετανίας σε startup ανακάλυψης νέων υλικών

Η CuspAI στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που μειώνει τον χρόνο έρευνας και τη χρήση σπάνιων μετάλλων στις αλυσίδες εφοδιασμού των κατασκευαστών τσιπ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσωνας: Ποια μέτρα προτείνει το υπουργείο Εργασίας για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μέτρα στους χώρους δουλειάς ενόψει καύσωνα - Οι 9 υποχρεώσεις των εργοδοτών

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας θα πραγματοποιούσουν ελέγχους σε χώρους εργασίας λόγω του καύσωνα

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. και ανεβαίνει…
Business

Πάνω από 2,2 φορές η κάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR και οι προσφορές ανεβαίνουν...

Οι προσφορές για την ΑΜΚ της AKTOR καλύπτουν πάνω από 2,2 φορές το ποσό των 650 εκατ. ευρώ - Αύριο 21 Ιουλίου η δεύτερη ημέρα του βιβλίου

Χρήστος Κολώνας
Ελληνική ναυτιλία: Έλαβε τα εύσημα από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή – Σε υψηλό επίπεδο η ελληνική σημαία
Ναυτιλία

Ποιοτική η ελληνική σημαία σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή

Εξαιρετική απόδοση επέδειξε η ελληνική ναυτιλία κατά τους ελέγχους Κράτους Λιμένα (PortStateControl) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Αποκτά το 50% της Nova ICT έναντι 60,5 εκατ. ευρώ
Business

Η Nova μεταβιβάζει τη συμμετοχή της στη Nova ICT στον Όμιλο Motor Oil

Η Nova προχωρά σε μια νέα στρατηγική κίνηση στον χώρο των ψηφιακών λύσεων, μεταβιβάζοντας το 50% που κατείχε στη Nova ICT στην IREON Technologies, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil

Εφάπαξ: Ανατροπές στον υπολογισμό από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ανατροπές στον υπολογισμό του εφάπαξ από το 2027

Καταργείται το σημερινό διπλό σύστημα για τα εφάπαξ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 85% στις διελεύσεις, αλλά οι ναύλοι παραμένουν στα ύψη
Ναυτιλία

Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις, αντέχουν οι ναύλοι

Τι εκτιμά σε ανάλυση του με ημερομηνία 20 Ιουλίου ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons για τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οριακή άνοδος στο ΧΑ, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί

Δύσκολα διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στο κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς κάποια θετική εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο

Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups
Startups

Scale-ups στην Ελλάδα: Η εμπορική διείσδυση το μεγάλο στοίχημα του 2026

Η νέα έρευνα της Deloitte για την περιοχή EMEA δείχνει ότι η προσέλκυση πελατών και η εμπορική ανάπτυξη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις scale-ups

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ
Economy

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ

Μπροστά σε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων βρέθηκε η ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ

AVIN: Κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Business

Η AVIN κέρδισε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

Η AVIN κέρδισε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Energy και το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Marketing Campaign

Γιάννης Στουρνάρας: Η οικονομία προχωρά – Αλλά ο πληθωρισμός παραμένει πρόκληση
Economy

Στουρνάρας: Προβλέψεις για πληθωρισμό 3,8% και ανάγκη για επενδύσεις

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις, αύξηση παραγωγικότητας και ευρωπαϊκή συνεργασία.

Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies