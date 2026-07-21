Κίνα: Προς αυστηροποίηση των εξαγωγών μοντέλων ΑΙ και τσιπ το Πεκίκο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης των ελέγχων στις εξαγωγές τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών εξετάζει το Πεκίνο, σε μια προσπάθεια να κρατήσει εντός συνόρων την εγχώρια AI και να δείξει ότι η Κίνα θεωρεί πλέον την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη ως κρίσιμο εθνικό περιουσιακό στοιχείο που απαιτεί ελέγχους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες συναντήσεις των κινεζικών αρχών με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με τον πιθανό περιορισμό της πρόσβασης του εξωτερικού στα πιο προηγμένα μοντέλα AI της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει, όπως είχε γράψει το Reuters.

Τι εξετάζει το Πεκίνο

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, ρυθμιστικές αρχές, υπό την ηγεσία του yπουργείου Εμπορίου της Κίνας, πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με κορυφαίες εγχώριες εταιρείες AI και κατασκευής τσιπ σχετικά με το πώς θα αποτρέψουν την εξαγορά προηγμένων τεχνολογιών και ηγετικών start-up της Κίνας από τη Δύση.

Το υπουργείο Εμπορίου, το οποίο επιβλέπει τους κανονισμούς εξαγωγών, έχει επίσης συνομιλήσει με εταιρείες AI, μεταξύ των οποίων οι Alibaba, ByteDance και Zhipu, σχετικά με τον περιορισμό της μεταφοράς βασικών δεδομένων στο εξωτερικό για την εκπαίδευση των μοντέλων τους, καθώς και για την απαγόρευση λήψης των βαρών των μοντέλων τους από ξένους χρήστε, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Έχει επίσης ζητήσει ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές απόψεις σχετικά με πιθανούς περιορισμούς που θα εμπόδιζαν κατασκευαστές τσιπ του εξωτερικού, όπως οι Qualcomm και TSMC, να παράγουν προηγμένους ημιαγωγούς βασισμένους σε σχέδια που αναπτύχθηκαν από κινεζικές εταιρείες όπως οι Huawei, Alibaba και ByteDance.

Τα νέα μέτρα ενδέχεται να συμπεριληφθούν στην επόμενη αναθεώρηση του καταλόγου τεχνολογιών της Κίνας των οποίων η εξαγωγή απαγορεύεται ή περιορίζεται, σημείωσε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι αυτές οι προτάσεις βρίσκονται υπό εξέταση και οι ρυθμιστικές αρχές αξιολογούν τα σχόλια του κλάδου πριν λάβουν την τελική απόφαση.

Πιθανοί περιορισμοί θα μπορούσαν επίσης να επιβληθούν στις εξαγορές στρατηγικής τεχνολογίας στο εξωτερικό, σε τομείς όπως η agentic AI, ανέφεραν οι FT.