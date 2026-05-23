Nvidia: Η Κίνα παραμένει «κλειδί» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και των επεξεργαστών

Tεχνητή νοημοσύνη 23.05.2026, 16:18
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Με φόντο τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, η Nvidia συνεχίζει να εκπέμπει αισιοδοξία για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της αγοράς επεξεργαστών. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, ξεκαθάρισε από τo Ταϊπέι ότι η εκτίμηση της Nvidia για μια αγορά CPU ύψους 200 δισ. δολαρίων περιλαμβάνει και την κινεζική αγορά, παρά τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων chips.

Η Nvidia βλέπει αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU – και η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο

Ο Χουάνγκ, που βρέθηκε στην Ταϊβάν εν όψει της έκθεσης Computex, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς οι επιχειρήσεις στρέφονται πλέον σε πιο αυτόνομα συστήματα AI, τα λεγόμενα «agentic AI».

Η νέα εποχή των CPU και η στρατηγική της Nvidia

Η Nvidia έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια με τις GPU που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η εταιρεία επιχειρεί πλέον να επεκταθεί δυναμικά και στην αγορά των κεντρικών επεξεργαστών.

Σύμφωνα με τον Χουάνγκ, οι νέοι επεξεργαστές «Vera» ανοίγουν για την εταιρεία μια νέα αγορά αξίας 200 δισ. δολαρίων. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει και την Κίνα, απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα έλεγα πως ναι», σύμφωνα με το Reuters.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικές σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου παραμένουν τεταμένες, ειδικά στον τομέα των προηγμένων ημιαγωγών.

Τα chips H200 και το κινεζικό εμπόδιο

Παράλληλα, η Nvidia συνεχίζει να επιδιώκει την είσοδο των AI chips H200 στην κινεζική αγορά. Αν και η αμερικανική κυβέρνηση έχει δώσει άδεια εξαγωγής για τα συγκεκριμένα chips, οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ακόμη εγκρίνει τη διάθεσή τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις εγχώριες εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών.

Ο Χουάνγκ χαρακτήρισε την κινεζική αγορά «πολύ σημαντική» και «τεράστια», προσθέτοντας πως θα ήταν «εξαιρετικό» για τη Nvidia να μπορέσει να την εξυπηρετήσει, όπως μετέδωσε το Reuters.

Το θέμα βρέθηκε στο τραπέζι και κατά τις πρόσφατες συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, χωρίς όμως να προκύψει κάποια άμεση συμφωνία που να ανοίγει τον δρόμο για τις πωλήσεις των H200 στην Κίνα.

Η Ταϊβάν στο επίκεντρο της παγκόσμιας αλυσίδας AI

Η Nvidia εντείνει παράλληλα την παραγωγή της νέας πλατφόρμας «Vera Rubin», η οποία συνδυάζει την αρχιτεκτονική Vera CPU με τις Rubin GPU. Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα είναι «ιδιαίτερα απαιτητικό» για την εφοδιαστική αλυσίδα της Ταϊβάν.

Κατά την παρουσία του στo Ταϊπέι, αναμένεται επίσης να συναντηθεί με την TSMC, τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής chips παγκοσμίως και βασικό συνεργάτη της Nvidia.

Την ίδια στιγμή, η AMD ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων στον τομέα της AI στην Ταϊβάν, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό για την κυριαρχία στη νέα τεχνολογική εποχή.

Έρευνες για παράνομες εξαγωγές AI servers

Στο μεταξύ, οι αρχές της Ταϊβάν διερευνούν υπόθεση παράνομων εξαγωγών servers τεχνητής νοημοσύνης που περιείχαν chips της Nvidia και κατασκευάζονταν από τη Super Micro.

Οι servers φέρονται να εξήχθησαν κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών εξαγωγών προς την Κίνα. Ο Χουάνγκ υποστήριξε πως η Nvidia είναι «πολύ αυστηρή» ως προς την ενημέρωση των συνεργατών της για τους κανονισμούς και την ανάγκη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

«Τελικά, η Super Micro πρέπει να διαχειρίζεται η ίδια την εταιρεία της. Ελπίζω να ενισχύσει τη συμμόρφωσή της ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

