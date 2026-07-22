Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας

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Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα που υπέβαλε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, για την ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης της ολυμπιακής εγκατάστασης.

Η μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο κρίνεται αναγκαία και επωφελής για το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι λόγω των αυστηρών περιορισμών που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, οι δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης του ακινήτου σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός νέου κεφαλαίου για τη στήριξη της αθλητικής δραστηριότητας, την προώθηση της αθλητικής παιδείας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι το ακίνητο εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000 και βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα.

Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε με τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο την Τρίτη, 21 Ιουλίου, 2026, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά, του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη και της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΤΑΔ, Ηρούς Χατζηγεωργίου.

Πιερρακάκης: Νέο κεφάλαιο για το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, με τη μεταβίβασή του από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων. Κάθε στοιχείο της έχει αξία, αλλά δεν έχουν όλα την ίδια αποστολή. Ούτε μπορεί η αξιοποίησή τους να ακολουθεί μία και μοναδική συνταγή. Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρόκειται για μια Ολυμπιακή υποδομή διεθνών προδιαγραφών, στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, σε μια περιοχή που αποτελεί τμήμα του δικτύου Natura 2000 και προστατεύεται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Η καλύτερη αξιοποίηση αυτού του χώρου είναι να του δώσουμε τις προϋποθέσεις να κάνει ακόμη καλύτερα αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε: Να υπηρετεί τον αθλητισμό. Να προσφέρει σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες προπόνησης. Να ανοίγει τον δρόμο σε περισσότερους νέους ανθρώπους. Να φιλοξενεί σημαντικές ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Και όλα αυτά με απόλυτο σεβασμό στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Σχινιά. Η αξία των Ολυμπιακών υποδομών κρίνονται στον χρόνο, όταν, μαζί με τις νίκες του παρελθόντος, προετοιμάζουν και τις νίκες του μέλλοντος. Αυτή είναι η Ολυμπιακή κληρονομιά που θέλουμε για τον Σχινιά. Έναν χώρο ενεργό, που εξελίσσεται μαζί με τον ελληνικό αθλητισμό».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επισήμανε για τη σημασία της ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης του Κωπηλατοδρομίου από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: «Είναι μια ιστορική στιγμή για τον Αθλητισμό μας, μια εξέλιξη με ουσία και συμβολισμό! Παραλαμβάνουμε έναν χώρο που συνδέεται με την Ολυμπιακή μνήμη της χώρας μας, με την προσπάθεια αθλητών και αθλητριών που τίμησαν την Ελλάδα, αλλά και μία περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και διέπεται από ειδικό καθεστώς προστασίας.

Οφείλουμε να προστατεύσουμε την αθλητική χρήση, καθώς και το φυσικό περιβάλλον. Ο αθλητισμός και η περιβαλλοντική ευθύνη πρέπει να λειτουργούν μαζί, με κανόνες, με μέτρο και με σεβασμό.

Στον χώρο αυτό έχει γραφτεί ιστορία: Εδώ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, οι Βασίλης Πολύμερος και Νίκος Σκιαθίτης κατέκτησαν το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο της ελληνικής κωπηλασίας, το χάλκινο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών.

Από τότε και έως σήμερα, για περισσότερα από 20 χρόνια, το Κωπηλατοδρόμιο είναι το «σπίτι» των Εθνικών ομάδων της Κωπηλασίας και του Κανόε Καγιάκ: Χώρος προπόνησης, προετοιμασίας και προσπάθειας για αθλητές και αθλήτριες που δούλεψαν καθημερινά, μακριά από τα φώτα, για το εθνόσημο και τη διάκριση. Και μας χάρισαν άλλα 5 Ολυμπιακά μετάλλια, ενώ τα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, όχι μόνο Ανδρών και Γυναικών, αλλά και των άλλων ηλικιακών κατηγοριών, είναι δεκάδες!

Σήμερα αλλάζουμε σελίδα: Η εγκατάσταση εντάσσεται στο πλαίσιο ευθύνης του Υπουργείου Αθλητισμού, ώστε να υπάρχει οργανωμένη διοικητική υποστήριξη, τεχνική παρακολούθηση, σταθερό σχέδιο λειτουργίας και φιλοξενία αγώνων όχι μόνο εθνικού, αλλά και διεθνούς επιπέδου. Οι εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν από την Alpha Bank, μια συνεργασία της Τράπεζας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έδωσαν ήδη νέα πνοή στην εγκατάσταση. Στα μεγάλα θέματα του αθλητισμού χρειάζονται συνέργειες. Και αυτές οι συνεργασίες θα συνεχιστούν. Έχω συνομιλήσει με τη διοίκηση της Alpha Bank και θα συνεχίσει να στηρίζει ουσιαστικά το Κωπηλατοδρόμιο. Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι αθλητική κληρονομιά.

Είναι υποδομές που οφείλουν να λειτουργούν, να συντηρούνται, να αποδίδουν στην κοινωνία και να υπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

Αυτή είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε: «Σήμερα, παραδίδεται μια εγκατάσταση και μαζί ένα βαθύτερο μήνυμα! Παραδίδεται μια νέα αρχή, μια υπόσχεση ότι όσα έχουν αξία μπορούν να ξαναβρούν τη θέση τους. Ότι η φθορά δεν είναι μοίρα! Και η εγκατάλειψη δεν είναι μονόδρομος.

Για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αυτή η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Και αυτός είναι ο λόγος που αναλάβαμε την πρωτοβουλία της ανακαίνισης του, με τη στήριξη της Alpha Bank, με τα εξαιρετικά αποτελέσματα που βλέπουμε όλοι σήμερα. Γιατί η Ολυμπιακή μας κληρονομιά είναι ευθύνη και όχι μόνο φωτογραφίες και στιγμές δόξας. Είναι καθημερινή μάχη. Είναι η επιλογή να μην εγκαταλείπεις κάτι που χτίστηκε με κόπο και με εθνική υπερηφάνεια. Και σήμερα, μέσα σε αυτό το τοπίο, μπροστά σε αυτό το νερό που γνωρίζει να κρατά μνήμες και να γεννά νέες διαδρομές, μπορούμε να πούμε ότι ένας μεγάλος κύκλος σιωπής κλείνει και ένας νέος κύκλος ζωής ανοίγει».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, ανέφερε για τη μεταβίβαση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στο Ελληνικό Δημόσιο: «Στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά στο Ελληνικό Δημόσιο, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για αυτή τη σημαντική ολυμπιακή υποδομή. Η μεταβίβαση αυτή αποτυπώνει στην πράξη την αποστολή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου: να διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και να δημιουργεί διαρκή οικονομική και κοινωνική αξία».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε τα εξής: «Η διαχείρισή του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά από το Ελληνικό Δημόσιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε αυτή η σημαντική υποδομή να συνεχίσει να υπηρετεί τον αθλητισμό, να προστατεύει τον ιδιαίτερο φυσικό της χαρακτήρα και να παραμένει ανοιχτή στην κοινωνία. Για το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, αυτή είναι η ουσία της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας: να διαφυλάσσει την αξία της και, ταυτόχρονα, να τη μετατρέπει σε απτό όφελος για την κοινωνία».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, ανέφερε για τη μεταβίβαση της ολυμπιακής εγκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο: «Η παράδοση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά αποτελεί την πιο απτή απόδειξη ότι, όταν οι θεσμικοί φορείς συνεργάζονται με σχέδιο και κοινό όραμα, οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή. Η αποστολή μας στην ΕΤΑΔ είναι να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε κάθε υποδομή να αξιοποιείται από τον πλέον κατάλληλο φορέα, με τρόπο που διασφαλίζει τη βιώσιμη λειτουργία της και μεγιστοποιεί την αξία που επιστρέφει στην κοινωνία. Ευχόμαστε το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά να αποτελέσει ξανά έναν ζωντανό χώρο άθλησης, προετοιμασίας, διοργανώσεων και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές αθλητών, υπηρετώντας διαχρονικά τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε».

Η περιοχή του Σχινιά, λόγω της μεγάλης οικολογικής της αξίας, με το από 22.06.2000 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 395/Δ/2000) χαρακτηρίστηκε ως Εθνικό Πάρκο ενώ καθορίστηκαν και Ζώνες με ειδικότερα μέτρα διαχείρισης και προστασίας εκάστης Ζώνης. Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά εμπίπτει στην Ζώνη Β1 του Εθνικού Πάρκου, η οποία, βάσει του ΠΔ, αποτελεί περιοχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας και αθλητισμού.

Το 2002, με το από 04.09.2002 ΠΔ (ΦΕΚ 793/Δ/2002) συστάθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά, ο οποίος πλέον έχει ενσωματωθεί στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής). Λόγω του ειδικού καθεστώτος προστασίας του Εθνικού Πάρκου, υφίστανται αυστηροί περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που επιτρέπονται εντός του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου, ενώ οποιαδήποτε δόμηση εντός της εγκατάστασης θα πρέπει να εγκριθεί από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α και τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σήμερα, χρήση των χώρων κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε-Καγιάκ και η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία, ενώ επιτρέπεται η χρήση των υδάτινων επιφανειών του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου για προπονήσεις στα αθλήματα αυτά καθώς και η διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων εθνικού ή διεθνούς επιπέδου.

Σχετικά με το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Η συνολική του έκταση ανέρχεται σε 2.001.997,44 τ.μ. και βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, το οποίο αποτελεί τμήμα του Δικτύου Natura 2000 και διέπεται από αυστηρό καθεστώς προστασίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνα. Το Κωπηλατοδρόμιο βρίσκεται στη Ζώνη Β1 του Πάρκου, όπου επιτρέπονται αποκλειστικά χρήσεις αθλητισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας. Φιλοξενεί προπονήσεις και αγώνες κωπηλασίας και κανόε-καγιάκ εθνικού και διεθνούς επιπέδου. Διαθέτει 8 αγωνιστικές διαδρομές διεθνών προδιαγραφών, αγωνιστική λίμνη μήκους 2.250 μέτρων, βοηθητική λίμνη προθέρμανσης μήκους 1.350 μέτρων και κερκίδες συνολικής χωρητικότητας 14.000 θεατών. Πριν από λίγους μήνες ανακαινίστηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη στήριξη της Alpha Bank.