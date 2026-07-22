Πιερρακάκης: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων

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«Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων. Κάθε στοιχείο της έχει αξία, αλλά δεν έχουν όλα την ίδια αποστολή. Ούτε μπορεί η αξιοποίησή τους να ακολουθεί μία και μοναδική συνταγή». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην τελετή παράδοσης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου από το ΥΠΕΘΟΟ στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που διοργάνωσαν το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι με αυτή τη μεταβίβαση «ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά» και εξήγησε ότι «υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις, να γεννήσουν ανάπτυξη και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχουν άλλα, που αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν υπηρετούν έναν σταθερό δημόσιο σκοπό: την παιδεία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, τον αθλητισμό».

Η αξιοποίηση του Κωπηλατοδρομίου

Πρόσθεσε ακόμη πως η σωστή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας βρίσκεται στο να μπορείς να κάνεις σωστά αυτή τη διάκριση: στην ικανότητα να γνωρίζεις τι έχεις στα χέρια σου, ποια είναι η πραγματική του αξία και ποια επιλογή μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον. Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Πρόκειται για μια Ολυμπιακή υποδομή διεθνών προδιαγραφών, στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, σε μια περιοχή που αποτελεί τμήμα του δικτύου Natura 2000 και προστατεύεται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο.

Ο χαρακτήρας και ο προορισμός αυτού του χώρου είναι εκ των πραγμάτων σαφείς. Εδώ προπονούνται αθλητές και εθνικές ομάδες που τιμούν το εθνόσημο. Εδώ φιλοξενούνται αγώνες. Εδώ συναντώνται καθημερινά ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός και ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Η καλύτερη αξιοποίηση αυτού του χώρου είναι, επομένως, να του δώσουμε τις προϋποθέσεις να κάνει ακόμη καλύτερα αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε: Να υπηρετεί τον αθλητισμό. Να προσφέρει σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες προπόνησης. Να ανοίγει τον δρόμο σε περισσότερους νέους ανθρώπους. Να φιλοξενεί σημαντικές ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Και όλα αυτά με απόλυτο σεβασμό στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Σχοινιά.

Με αυτή τη λογική κινήθηκε και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Με στρατηγική, τεκμηρίωση και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε σήμερα η σκυτάλη να περάσει στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού και να υπάρξει ένας ενιαίος σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια.

Νέα σελίδα

Το τελευταίο διάστημα, το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο ανακαινίστηκε και εκσυγχρονίστηκε. Έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις στον υγρό στίβο και στις υπόλοιπες υποδομές του, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και συνολικά τις συνθήκες που προσφέρει.

Σήμερα παραδίδεται ένας χώρος ανανεωμένος και καλύτερα προετοιμασμένος για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητών που προπονούνται εδώ καθημερινά και στις απαιτήσεις σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.

Και όταν μιλάμε για μια Ολυμπιακή εγκατάσταση, η συζήτηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος.

Το 2004 η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ένα εγχείρημα παγκόσμιας εμβέλειας. Διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες οι οποίοι άφησαν το αποτύπωμά τους στην Ιστορία και δημιούργησε υποδομές υψηλού επιπέδου που έκαναν όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους.

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά, το ερώτημα είναι τι κάνουμε με αυτή την κληρονομιά. Και η απάντηση βρίσκεται στη ζωή που συνεχίζει να υπάρχει μέσα σε αυτούς τους χώρους.

Η αξία μιας Ολυμπιακής υποδομής κρίνεται στον χρόνο. Όταν τα φώτα της μεγάλης διοργάνωσης έχουν πια σβήσει και οι εξέδρες δεν είναι πια γεμάτες από θεατές από όλο τον κόσμο, τότε μένουν οι αθλητές και οι προπονητές. Οι νέοι που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά. Οι προπονήσεις που συνεχίζονται και οι νέοι μεγάλοι στόχοι οι οποίοι γεννιούνται.

Οι Ολυμπιακές υποδομές αποκτούν πραγματική αξία όταν, μαζί με τις νίκες του παρελθόντος, προετοιμάζουν και τις νίκες του μέλλοντος.

Αυτή είναι η Ολυμπιακή κληρονομιά που θέλουμε για τον Σχοινιά. Έναν χώρο ενεργό, που εξελίσσεται μαζί με τον ελληνικό αθλητισμό.