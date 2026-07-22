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AMD και Anthropic σε μία από τις μεγαλύτερες κυκλικές συμφωνίες του κλάδου

Η AMD επενδύει έως 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία του Claude, ενισχύοντας τη θέση της στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης - Η Anthropic θα αγοράσει chips αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων

Tεχνητή νοημοσύνη 22.07.2026, 20:30
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AMD και Anthropic σε μία από τις μεγαλύτερες κυκλικές συμφωνίες του κλάδου
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Η Advanced Micro Devices (AMD) προχωρά σε μια συμφωνία-μαμούθ με την Anthropic, καθώς θα της διαθέσει servers τεχνητής νοημοσύνης αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα επενδύσει έως 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία που αναπτύσσει το Claude.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη θέση της AMD στην αγορά AI, όπου κυριαρχεί η Nvidia, και σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες «κυκλικές» συμφωνίες του κλάδου.

Η συμφωνία AMD-Anthropic

Η Anthropic θα αγοράσει έως και δύο γιγαβάτ από τα τελευταίας γενιάς chips Instinct MI450 της AMD, με τις παραδόσεις να ξεκινούν στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Η επένδυση της AMD στην Anthropic θα συνδέεται με συγκεκριμένα ορόσημα ανάπτυξης και υλοποίησης.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναμέτρησης για την πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εκπαίδευση και λειτουργία των σύγχρονων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Για την Anthropic, η πρόσβαση σε επιπλέον υπολογιστική ισχύ θεωρείται καθοριστική για να διατηρήσει το Claude στην πρώτη γραμμή της αγοράς.

Αντίβαρο στην Nvidia

Η κίνηση της AMD επιχειρεί να ενισχύσει το αποτύπωμά της σε μια αγορά που εξακολουθεί να κυριαρχείται από την Nvidia. Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, κάθε νέα συμφωνία με σημαντικό πελάτη ενισχύει την αξιοπιστία της AMD ως δεύτερου ισχυρού παίκτη πίσω από τη Nvidia και στηρίζει τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου της στην αγορά AI.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα «κυκλικών» συμφωνιών στον κλάδο, όπου κατασκευαστές μικροτσίπ επενδύουν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που αποτελούν ταυτόχρονα βασικούς πελάτες τους. Ανάλογη κίνηση βρίσκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, και σε εξέλιξη από τη Nvidia, η οποία φέρεται να συζητά επένδυση 30 δισ. δολαρίων στην OpenAI.

Οι ανάγκες της Anthropic

Η Anthropic πιέζεται έντονα από τις ανάγκες της για υπολογιστική ισχύ, καθώς επιδιώκει να καλύψει τη ζήτηση για τις enterprise λύσεις της, όπως το Claude Code. Ο Tom Brown, συνιδρυτής και επικεφαλής compute της εταιρείας, δήλωσε ότι η πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους είναι κεντρικής σημασίας για να παραμείνει το Claude στην αιχμή της τεχνολογίας και να εξυπηρετεί την πελατειακή ζήτηση.

Το τελευταίο διάστημα η Anthropic κινείται επιθετικά για να ξεπεράσει τα προβλήματα χωρητικότητας. Τον Μάιο συμφώνησε να νοικιάσει όλη την υπολογιστική ισχύ της εγκατάστασης Colossus 1 της SpaceX στο Μέμφις, η οποία φιλοξενεί περισσότερους από 220.000 επεξεργαστές Nvidia και της πρόσθεσε 300 megawatts νέας δυναμικότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και η Meta Platforms βρίσκεται σε συζητήσεις για να διαθέσει υπολογιστική ισχύ στην Anthropic σε συμφωνία που θα μπορούσε να φτάσει τα 10 δισ. δολάρια σε ορίζοντα διετίας.

Η χρηματιστηριακή εικόνα

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της AMD σημείωσε άνοδο 2,4%. Το ράλι της μετοχής παραμένει εντυπωσιακό, καθώς η αξία της έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του έτους.

Η AMD είχε ανακοινώσει ήδη από τον Οκτώβριο πολυετή συμφωνία με την OpenAI, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει επίσης έσοδα δεκάδων δισ. δολαρίων ετησίως και να δώσει στον δημιουργό του ChatGPT τη δυνατότητα να αγοράσει έως περίπου το 10% της κατασκευάστριας επεξεργαστών. Η νέα συμφωνία με την Anthropic ενισχύει περαιτέρω το αφήγημα της AMD για δυναμική επέκταση στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η στρατηγική σημασία

Η συμφωνία δεν αφορά μόνο πωλήσεις hardware, αλλά και τη στρατηγική τοποθέτηση της AMD στην αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης. Με μεγάλους πελάτες όπως η Anthropic και η OpenAI, η εταιρεία επιχειρεί να μετατρέψει την AI σε βασικό μοχλό ανάπτυξης των εσόδων της.

Παράλληλα, η εξέλιξη υπογραμμίζει ότι η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στα μοντέλα ή στις εφαρμογές, αλλά επεκτείνεται στην κρίσιμη υποδομή που τα υποστηρίζει. Στο περιβάλλον αυτό, η πρόσβαση σε chips, data centers και υπολογιστική ισχύ εξελίσσεται σε απόλυτο στρατηγικό πλεονέκτημα.

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