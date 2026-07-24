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Πετρέλαιο: Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Το αργό πετρέλαιο Brent σε υψηλό δύο μηνών και το WTI στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου

Commodities 24.07.2026, 07:49
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Πετρέλαιο: Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
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Πάνω από τα 100 δολάρια διαπραγματεύεται το πετρέλαιο που οδεύει να κλείσει την τέταρτη εβδομάδα κερδών, λόγω ανησυχιών για την διαταραχή στην διέλευση πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα και φόβων για περαιτέρω κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 37 σεντς, ή 0,37%, στα 101,06 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ενισχυθεί κατά 7% πάνω από τα 100 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση για πρώτη φορά από τον Μάιο. Το συμβόλαιο οδεύει για άνοδο 14,6% αυτή την εβδομάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν μικρή μεταβολή στα 91,20 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδό τους από τις 11 Ιουνίου και σε τροχιά για εβδομαδιαία άνοδο 11,8%.

«Οι πιθανές διαταραχές εφοδιασμού που αντιμετωπίζει η αγορά τώρα είναι μεγαλύτερες από οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του πολέμου», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα την Παρασκευή. «Όχι μόνο οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά στερέψει, αλλά υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι για τις ροές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ερυθρά Θάλασσα».

«Η περαιτέρω κλιμάκωση στον Κόλπο και οι φόβοι για μια διευρυνόμενη σύγκρουση θέτουν σε κίνδυνο μια σημαντική ποσότητα εφοδιασμού με πετρέλαιο».

Ο Περσικός Κόλπος

Ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από το Ορμούζ μειώθηκε σε μόλις ένα την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την Kpler, εταιρεία ανάλυσης.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν στα ύψη αφότου οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, πυροδοτώντας ανησυχίες για επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές σημείωσαν επίσης άνοδο αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει ιρανικές υποδομές.

Οι Χούθι, που είναι σύμμαχοι με το Ιράν, δήλωσαν τη Δευτέρα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, η οποία εκτρέπει το πετρέλαιό της μέσω αγωγού για να παρακάμψει το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Το Ιράν ασκούσε πιέσεις στους Χούθι να κλείσουν την πύλη Bab el-Mandeb προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ συνέχιζαν να επιτίθενται σε ιρανικές υποδομές ενέργειας, μετά την κατάρρευση  την ενδιάμεσης εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών πριν από δύο εβδομάδες

Η ναυτιλιακή διαδρομή Bab el-Mandeb ελέγχει την πρόσβαση από την Ερυθρά Θάλασσα στον Ινδικό Ωκεανό και είναι το δεύτερο πιο σημαντικό κανάλι πετρελαίου μετά το Στενό του Ορμούζ.

Το Καζακστάν

Επίσης την Πέμπτη, το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες μείωσαν προσωρινά την παραγωγή τους μετά από ύποπτες επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανάγκασαν τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγών της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα να κλείσει.

Η Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας σταμάτησε να παραλαμβάνει πετρέλαιο από το Καζακστάν μετά την αναστολή των φορτώσεων λόγω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στον τερματικό σταθμό, δήλωσαν πηγές της βιομηχανίας την Τρίτη. Η διαδρομή διαχειρίζεται περίπου το 2% της παγκόσμιας ημερήσιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν δεν διευκρίνισε την κλίμακα των μειώσεων της παραγωγής, αλλά μια πηγή ανέφερε ότι το μεγαλύτερο κοίτασμα της χώρας είχε μειώσει την παραγωγή κατά περισσότερο από το μισό.

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