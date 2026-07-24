Χρυσός: Συνεχίζει πτωτικά υπό το φόβο του πληθωρισμού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζει την πτωτική πορεία του ο χρυσός εν μέσω εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τροφοδοτώντας την ανησυχία για τον πληθωρισμό και την αύξηση των επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,4% στα 4.030,09 δολάρια η ουγγιά, με τις τιμές να υποχωρούν κατά περισσότερο από 130 δολάρια από το υψηλό δύο εβδομάδων που σημείωσε την Τετάρτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου σημείωσαν πτώση 0,4% στα 4.033,20 δολάρια.

Οι ράβδοι χρυσού οδεύουν να κλείσουν την εβδομάδα με ένα μικρό κέρδος για ένα μικρό εβδομαδιαίο κέρδος 0,4%.

«Βραχυπρόθεσμα, αναμένουμε μεγαλύτερη μεταβλητότητα… ο χρυσός διαπραγματεύεται μεταξύ 3.980 δολαρίων και περίπου 4.170 δολαρίων και έχει κολλήσει σε αυτόν τον τρόπο για εβδομάδες. Κάθε φορά που οι τιμές φτάνουν κοντά στα 4.000 δολάρια ή λίγο χαμηλότερα, βλέπουμε ότι θα υπάρχουν μεγάλοι αγοραστές που θα έρχονται να τον αγοράσουν ξανά» εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της GoldSilver Central, Brian Lan.

Ο πληθωρισμός

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο 7% την Πέμπτη, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, σε μια από τις πιο απότομες αυξήσεις από την έναρξη του πολέμου.

Οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου πυροδοτούν ανησυχίες σχετικά με τον πληθωρισμό και τα υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενώ ο χρυσός παραδοσιακά θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, χάνει την ελκυστικότητά του ως μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Οι αγορές επικεντρώνονται επίσης στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα, όπου η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αν και οι traders προεξοφλούν περίπου 81% πιθανότητα αύξησης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα όπως αναμενόταν την Πέμπτη, αλλά κράτησε ανοιχτή την πόρτα για μια ακόμη αύξηση τον Σεπτέμβριο.

Το ασήμι spot υποχώρησε κατά 0,7% στα 57,29 δολάρια h ουγγιά, αλλά οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο 2,5%. Η πλατίνα υποχώρησε κατά 1,3% στα 1.579,49 δολάρια και το παλλάδιο κατά 1,5% στα 1.237,50 δολάρια, και τα δύο σε τροχιά εβδομαδιαίας πτώσης.