 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Πετρέλαιο: Αγγίζει τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η επίθεση των Χούθι εναντίον σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα απειλεί να περιορίσει περαιτέρω τον ενεργειακό εφοδιασμό

Commodities 23.07.2026, 22:19
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Αγγίζει τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι τιμές στο πετρέλαιο ξεπέρασαν την Πέμπτη τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, αφού οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα απείλησαν να περιορίσουν περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά και να αναζωπυρώσουν ένα παγκόσμιο κύμα πληθωρισμού.

Το αργό Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε άνοδο έως και 7,4% στα 101,01 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή ανάκαμψη που παρατηρείται αυτόν το μήνα, εν μέσω φόβων ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν οδεύουν προς την επανάληψη μιας πλήρους σύγκρουσης.

Η άνοδος του πετρελαίου επιταχύνθηκε αφού οι Χούτι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την απόφασή τους να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στο βασίλειο αυτή την εβδομάδα.

«Αυτός είναι ο τέλειος τυφώνας για την αγορά», δήλωσε στους Financial Times ο Άρνε Ράσμουσεν, επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management. «Έχουμε μια κλιμάκωση της ρητορικής και από τις δύο πλευρές [στον πόλεμο με το Ιράν] και τώρα τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αγορά πιθανότατα βρέθηκε σε θέση short. Όλα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση.»

Οι επιθέσεις εναντίον των σαουδαραβικών πλοίων αναζωπυρώνουν τον φόβο ότι οι Χούθι θα κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Η διαδρομή αυτή έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από τότε που το Ιράν ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Οι επιθέσεις ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να διαταραχθεί η τετραετής εκεχειρία μεταξύ των Χούτι και της Σαουδικής Αραβίας.

Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύτηκε για τελευταία φορά πάνω από τα 100 δολάρια στις 26 Μαΐου, αλλά έπεσε κατακόρυφα τον Ιούνιο, αφού η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την παράταση της εκεχειρίας και την επαναλειτουργία του στενού δημιούργησε ελπίδες ότι οι προμήθειες πετρελαίου μέσω της θαλάσσιας οδού θα αποκατασταθούν γρήγορα.

Το ακριβό πετρέλαιο πιέζει τις κεντρικές τράπεζες

Η τελευταία άνοδος της τιμής του πετρελαίου θα αναζωπυρώσει την πίεση προς τις κεντρικές τράπεζες να ανταποκριθούν στις πληθωριστικές πιέσεις αυξάνοντας τα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε την Πέμπτη ότι «ο πλήρης πληθωριστικός αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί πλήρως», καθώς διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού.

Η άνοδος των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ — οι οποίες ξεπέρασαν τα 4 δολάρια το γαλόνι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα — είναι επίσης πιθανό να εντείνει την απογοήτευση των ψηφοφόρων έναντι του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων έχουν επίσης αυξηθεί απότομα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ντίζελ να σημειώνουν άνοδο 36 τοις εκατό αυτό το μήνα.

Η επέμβαση των Χούτι έρχεται μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, με τις αμερικανικές και τις ιρανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν πυρά για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη τους Χούθι και το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσουν «σοβαρή στρατιωτική τιμωρία» εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν.

Οι Χούθι αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα μέλη του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» του Ιράν. Ωστόσο, έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός της σύγκρουσης, εκτός από την εκτόξευση αρκετών πυρών πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου.

Εντείνονται πάντως οι ανησυχίες ότι οι Χούθι θα συντονιστούν με την Τεχεράνη για να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις αγορές ενέργειας και στο παγκόσμιο εμπόριο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες επιθέσεις, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το υψηλό των 139 δολαρίων ανά βαρέλι που είχε σημειωθεί το 2022 ως αντίδραση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή ακόμη και το υψηλό των 147 δολαρίων του 2008, δήλωσε η Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα
Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
Ασία

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα - Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Πετρέλαιο: Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
Commodities

Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολ. το πετρέλαιο
Χρυσός: Συνεχίζει πτωτικά υπό το φόβο του πληθωρισμού
Markets

Χρυσός: Συνεχίζει πτωτικά υπό το φόβο του πληθωρισμού
Σιτάρι: Παρατείνει το ράλι του Ιουλίου
Markets

Σιτάρι: Παρατείνει το ράλι του Ιουλίου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας
Experts

Καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας

Τι προβλέπει η τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας που ψηφίστηκε στη Βουλή

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Από την Uber στην Atoms: Το νέο στοίχημα 1,7 δισ. του Καλάνικ

Η Atoms, νέα εταιρεία του συνιδρυτή της Uber, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, στοχεύει στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω ρομποτικής

Γιώργος Πολύζος
Costa Bianca: Σύνθετο τουριστικό έργο 30.000 τ.μ. στην Ερμιονίδα
Τουρισμός

Costa Bianca: Ένα νέο τουριστικό χωριό σχεδιάζεται στην Ερμιονίδα

Σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για σύνθετο τουριστικό κατάλυμα στην Ακτή Costa Bianca - Το στοίχημα για 12μηνη λειτουργίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Aiolou 81: Εγκρίθηκε η μετατροπή πολυώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο
Τουρισμός

«Πράσινο» φως για ξενοδοχείο στην Αιόλου

Η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού για την επένδυση της Aiolou 81 ήταν αναγκαία λόγω της θέσης του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λαγκάρντ: Ομόφωνη με αστερίσκους η απόφαση – Πόρτα για αύξηση επιτοκίων ελέω.. ενεργειακής κρίσης
World

Λαγκάρντ: «Παράθυρο» αύξησης των επιτοκίων ελέω... ενέργειας

Η Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί

Τζούλη Καλημέρη
Google: Πρόστιμο 1 δισ. δολ. βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνολογία
World

Βαρύς πέλεκυς στην Google - Πρόστιμο 1 δισ. από ΕΕ

Το πρόστιμο είναι η πρώτη ποινή που επιβάλλεται στην Google βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ για την Cenergy - Οι αναλυτές της Euroxx αναθεώρησαν το μοντέλο αποτίμησής τους

Τάσος Μαντικίδης
Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
Commodities

Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολ. το πετρέλαιο

Το αργό πετρέλαιο Brent σε υψηλό δύο μηνών και το WTI στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου

Σιτάρι: Παρατείνει το ράλι του Ιουλίου
Markets

Σιτάρι: Παρατείνει το ράλι του Ιουλίου

Αβεβαιότητα γύρω από τη βραχυπρόθεσμη διαθεσιμότητα των εξαγωγών σιταριού

Χρυσός: Η Κίνα αυξάνει τις εισαγωγές
Commodities

Χρυσός: Η Κίνα αυξάνει τις εισαγωγές

Ανθεκτική η ζήτηση για χρυσό στην Κίνα

Πετρέλαιο: Αγγίζει τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Ξανά στα 100 δολ. το πετρέλαιο - Πιέσεις στις κεντρικές τράπεζες

Η επίθεση των Χούθι εναντίον σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα απειλεί να περιορίσει περαιτέρω τον ενεργειακό εφοδιασμό

Δημήτρης Σταμούλης
OPEC: Πηγές αναφέρουν ότι θα αυξήσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο
Commodities

Νέα αύξηση παραγωγής από το Σεπτέμβριο σχεδιάζει ο OPEC

Συνάντηση των επτά μελών του OPEC+ στις 2 Αυγούστου την ώρα που η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν οδηγεί την τιμή του πετρελαίου ξανά στα 100 δολάρια

Πετρέλαιο: «Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ.
Commodities
Upd: 16:14

«Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ. το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο εκτοξεύτηκε μετά την απειλή Τραμπ με επιθέσεις στις ιρανικές υποδομές λόγω των επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Χρυσός -Ασήμι: Επιφυλακτική ανάκαμψη – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Markets

Χρυσός -Ασήμι: Επιφυλακτική ανάκαμψη – Τι βλέπουν οι αναλυτές

Μικρές πιθανότητες για συνεχιζόμενη άνοδο βλέπουν οι αναλυτές στο ασήμι και στο χρυσό

Latest News
Nestle: Πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων στις ΗΠΑ
World

Η Nestle πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων

Η Nestle πιέζει τις αμερικανικές αρχές για τις ετικέτες των συστατικών, με στόχο να γίνουν λιγότερο περίπλοκες, επιστημονικές και τρομακτικές

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα

Με άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Allianz Ελλάδος: Αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας
Business

Αλλαγή στην ηγεσία της Allianz Ελλάδος

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Allianz Ελλάδος την 1η Σεπτεμβρίου 2026

Ομιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
Business

Η ΔΕΗ επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

Η είσοδος στην Ουγγαρία  αποτελεί την πρώτη έμπρακτη εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου που έχει καταρτίσει ο Ομιλος ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
Ασία

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ

Οι ανησυχίες για τους δασμούς, το πετρέλαιο και την τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν τα ασιατικά χρηματιστήρια

Κρατικός Τειρεσίας: Αξιολόγηση πιστοληπτικού προφίλ με ψηφιακό «σκανάρισμα»
Economy

Κρατικός Τειρεσίας: Πώς θα «σκανάρει» τους οφειλέτες

Ο Κρατικός Τειρεσίας θα επιτελεί αντίστοιχο ρόλο με εκείνον του ιδιωτικού «Τειρεσία», με τη διαφορά ότι θα αντλεί πληροφορίες αποκλειστικά από υπηρεσίες του Δημοσίου

Elikonos Partners: Επενδύει στην «Μάννα» Τσατσαρωνάκης
Business

Η Elikonos Partners επενδύει στην «Μάννα» Τσατσαρωνάκης

Η επένδυση της Elikonos Partners μέσω του Elikonos 3 θα συμβάλει στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας

Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα - Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες

Μια περαιτέρω ρευστοποίηση στα ομόλογα θα ενίσχυε την ανησυχία ότι τα επίπεδα παγκόσμιου χρέους καθίστανται μη βιώσιμα

Τζούλη Καλημέρη
Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επιμένει
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επιμένει

Οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει στη συνέχεια γενικόλογη παροχολογία

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Stripe συζητά την εξαγορά της δημοφιλούς πλατφόρμας AI OpenRouter
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Stripe προς εξαγορά της OpenRouter για 10 δισ. δολ.

Η startup που προσφέρει λύσεις για όσους γράφουν κώδικα για τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πώληση.

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται οι εργαζόμενοι το επίδομα αδείας - Πώς υπολογίζεται

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα αδείας

Νάγκελ: Η ΕΚΤ είναι σε καλή θέση για να παρακολουθεί τις εξελίξεις
World

Νάγκελ: Η ΕΚΤ είναι σε καλή θέση για να παρακολουθεί τις εξελίξεις

Ο Νάγκελ δεν αποκάλυψες τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ

Rising Prices Remain Top Concern for Greek Households
English Edition

Rising Prices Remain Top Concern for Greek Households

A new survey shows that more than eight in 10 people remain concerned about the rising cost of living, with food prices topping the list of financial pressures and many scaling back summer holiday plans

ΗΠΑ: Βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα
Κόσμος

ΗΠΑ: Βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου», προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Πετρέλαιο: Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
Commodities

Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολ. το πετρέλαιο

Το αργό πετρέλαιο Brent σε υψηλό δύο μηνών και το WTI στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου

Χρυσός: Συνεχίζει πτωτικά υπό το φόβο του πληθωρισμού
Markets

Χρυσός: Συνεχίζει πτωτικά υπό το φόβο του πληθωρισμού

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αύξηση των επιτοκίων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies