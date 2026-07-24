Σιτάρι: Παρατείνει το ράλι του Ιουλίου

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Συνεχίζει την ανοδική πορεία της η τιμή του σιταριού μετά από μια σύντομη περίοδο ρευστοποίησης κερδών, καθώς οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η επιδείνωση του καιρού σε βασικές περιοχές παραγωγής συνέχισαν να τροφοδοτούν ανησυχίες για την προσφορά.

Τα πιο ενεργά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Σικάγο σημείωσαν άνοδο έως και 0,8%. Η τιμή του σιταριού αυξήθηκε κατά 4,1% την Τετάρτη σε σχεδόν τριετές υψηλό, πριν υποχωρήσει καθώς οι traders κλείδωσαν τα κέρδη. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 19% αυτόν τον μήνα, ενισχυμένες από τις συγκρούσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή.

«Οι περιορισμοί στη ναυτιλία από τη Ρωσία, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στις λιμενικές υποδομές και οι προσπάθειες αναδρομολόγησης των εξαγωγών σιτηρών έχουν ενισχύσει την αβεβαιότητα γύρω από τη βραχυπρόθεσμη διαθεσιμότητα των εξαγωγών» ανέφερε η Futures International LLC σε σημείωμα την Πέμπτη.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, μετά τα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με «σοβαρή στρατιωτική τιμωρία» σε περίπτωση περισσότερων επιθέσεων.

Ο καιρός

Ο καιρός ενισχύει περαιτέρω την άνοδο των τιμών. Οι καύσωνες έχουν επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές παραγωγής στις μεγάλες χώρες παραγωγής Γαλλίας και Γερμανίας, ενώ η παραγωγή σιτηρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να μειωθεί κατά περισσότερο από 9% φέτος, η μεγαλύτερη ετήσια πτώση εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Στη βασική πολιτεία καλλιέργειας σιταριού των ΗΠΑ, τη Βόρεια Ντακότα, η καύσωνας πιέζει τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες και απειλεί τις αποδόσεις.

«Η αγορά σιταριού υπογραμμίζει πόσο σημαντικά μπορούν να αλλάξουν οι γεωπολιτικές αλλαγές την τύχη της αγοράς, ειδικά όταν υποστηρίζονται από ορισμένους θεμελιώδεις ούριους ανέμους», ανέφερε η CRM AgriCommodities σε σημείωμα την Πέμπτη, το οποίο τόνισε «τη μετατόπιση των αλυσίδων εφοδιασμού σιτηρών στην πρώτη γραμμή του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας».

Ο δείκτης Agriculture Spot του Bloomberg, ο οποίος παρακολουθεί 10 σημαντικά γεωργικά προϊόντα, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2023 την Τετάρτη, αυξάνοντας την πιθανότητα υψηλότερου κόστους για βασικά είδη, από το ψωμί και το μαγειρικό λάδι έως το κρέας και τα γαλακτοκομικά.