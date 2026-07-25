Ζίγκμαν (ΕΚΤ): Οι επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό θα χρειαστούν χρόνο για να φανούν

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Οι επιπτώσεις από την αναζωπύρωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να φανούν στα δεδομένα, εκτιμά το μέλος του δ.σ της ΕΚΤ, Άντε Ζίγκμαν.

«Η αβεβαιότητα παραμένει και ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό θα φανεί μόνο τους επόμενους μήνες, καθώς η ένταση και η διάρκεια του ενεργειακού σοκ είναι κρίσιμες», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Jutarnji List.

Ο νεοδιορισθείς επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας τόνισε ότι «ο στόχος της νομισματικής πολιτικής είναι να διασφαλίσει σταθερό πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα γύρω στο 2% και οι αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με τα δεδομένα και τις προβλέψεις που θα λάβει η ΕΚΤ τις επόμενες εβδομάδες».

Το παράθυρο για αύξηση των επιτοκίων

Η ΕΚΤ αποφάσισε αυτή την εβδομάδα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αν και η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ έθεσε τις βάσεις για μια πιθανή αύξηση τον Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Λαγκάρντ ανέφερε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της απόφασης ότι η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να επηρεάζει τις τιμές και ότι οι επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν τις τιμές πώλησης. Υπογράμμισε ότι οι πλήρεις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης «δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί πλήρως».

«Μολονότι ο πληθωρισμός των τιμών της ενέργειας υποχώρησε τον Ιούνιο, η άνοδός του από την έναρξη της σύγκρουσης και μετά – και η επίδρασή του στον πληθωρισμό των τιμών των ειδών διατροφής, των αγαθών και των υπηρεσιών – είναι πιθανόν να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε επίπεδα πολύ πάνω από τον στόχο το α΄ εξάμηνο του 2027.