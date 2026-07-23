ΕΚΤ: Πάτησε το κουμπί της παύσης

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Αμετάβλητα ως ήταν αναμενόμενο άφησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια.

Το δ.σ της κεντρικής τράπεζας αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,25%.

Η ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Ιουνίου ήταν η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων ως απάντηση στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία της ευρωζώνης.

Η κατάπαυση του πυρός μετά την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, σε συνδυασμό με τον χαμηλότερο από το αναμενόμενο πληθωρισμό εκείνου του μήνα, είχε δημιουργήσει ελπίδες ότι τα χειρότερα της κρίσης μπορεί να είχαν περάσει.

Ωστόσο, οι νέες εχθροπραξίες, που ώθησαν το πετρέλαιο πίσω πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, έχουν αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη της πολιτικής στο μέλλον.

Το διοικητικό συμβούλιο παρακολουθεί προσεκτικά την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις της, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ και επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι πληθωριστικές επιδράσεις της διαταραχής της ενέργειας δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα σε όλο το φάσμα τους.

Μέχρι στιγμής οι προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας κινούνται σύμφωνα με το βασικό σενάριο που έχουν εκπονήσει οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ τον Ιούνιο.

Η ΕΚΤ επανέλαβε ότι δεν θα δεσμευτεί εκ των προτέρων, αλλά θα ενεργεί σε μία συνεδρίαση τη φορά, με βάση τις πληροφορίες που θα λαμβάνονται, ενώ βρίσκεται σε καλή θέση για να διαχειριστεί την κατάσταση. «Με τη σημερινή του απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η σύγκρουση. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.» αναφέρει η ανακοίνωση.

We kept our key interest rates at their current levels. Read today’s monetary policy decisions https://t.co/LHXigITpym pic.twitter.com/bDQsgUIvJv — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Η αντίδραση των αγορών

Τα ομόλογα σημείωσαν μικρή μεταβολή μετά την απόφαση, με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου Bund να είναι δύο μονάδες βάσης υψηλότερη στο 3,19%.

Νωρίτερα, είχε φτάσει το 3,21%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, καθώς οι αυξανόμενες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου τροφοδοτούν ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Τα στοιχήματα σχετικά με το πού θα κινηθούν τα επιτόκια από εδώ και πέρα ​​παρέμειναν επίσης σταθερά. Τα swaps υποδηλώνουν ότι μια αύξηση 0,25% τον Σεπτέμβριο είναι σχεδόν βέβαιη, με μια άλλη σχεδόν πλήρως τιμολογημένη μέχρι το τέλος του έτους.

Το ευρώ κατέγραψε απώλειες, μειωμένο κατά 0,2% έναντι του δολαρίου, περίπου στα 1,1390 δολάρια.