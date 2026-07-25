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Paramount: Νέα αναβολή στη συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery

Οι δύο πλευρές, Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery, συμφώνησαν να μην προχωρήσουν στο κλείσιμο της συναλλαγής πριν από τον Ιούνιο, εν μέσω δικαστικής διαμάχης

World 25.07.2026, 11:16
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Paramount: Νέα αναβολή στη συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Η συμφωνία των Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery μπαίνει σε νέα φάση αβεβαιότητας, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην προχωρήσουν στο κλείσιμο της συναλλαγής πριν από τον Ιούνιο, εκτός αν η νομική διαμάχη λυθεί νωρίτερα. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση γύρω από μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον χώρο του Χόλιγουντ, αξίας 110 δισ. δολαρίων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Paramount Skydance και η Warner Bros. Discovery συμφώνησαν να μην ολοκληρώσουν τη συμφωνία έως τις 4 Ιουνίου, ημερομηνία που προβλέπεται στη σύμβαση συγχώνευσης, εκτός εάν υπάρξει νωρίτερα δικαστική απόφαση ή συμβιβαστική λύση. Η αναβολή εγκρίθηκε από δικαστήριο του Όκλαντ της Καλιφόρνια. Η εξέλιξη αυτή μεταθέτει το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης στο δικαστικό σκέλος, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον ορισμό ημερομηνίας δίκης.

Η συμφωνία έχει ήδη προκαλέσει έντονη αντίδραση από την Πολιτεία της Καλιφόρνια και άλλες πολιτείες, που επιδιώκουν να μπλοκάρουν οριστικά τη συναλλαγή. Παράλληλα, Αμερικανός δικαστής είχε ορίσει ακρόαση για τις 3 Αυγούστου σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής, όμως αυτή ακυρώθηκε μετά τη νέα συμφωνία των δύο πλευρών.

Το κόστος της καθυστέρησης

Η παράταση της διαδικασίας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για την Paramount. Η εταιρεία έχει συμφωνήσει να καταβάλλει περίπου 7 εκατ. δολάρια την ημέρα στους μετόχους της Warner Bros. από την 1η Οκτωβρίου έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε συνολικές ημερήσιες επιβαρύνσεις άνω του 1,6 δισ. δολαρίων μέχρι τον Ιούνιο. Αν η συμφωνία εγκαταλειφθεί, η Paramount θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον 7 δισ. δολάρια στη Warner Bros..

Η μετοχή της Paramount υποχώρησε έως και 3,8% μετά την είδηση και έκλεισε στα 8,21 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί. Η αντίδραση της αγοράς δείχνει ότι οι επενδυτές αποτιμούν πλέον αυξημένο ρίσκο τόσο για το χρονοδιάγραμμα όσο και για την τελική έκβαση της συμφωνίας.

Το δικαστικό μέτωπο

Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος για τη δίκη που θα κρίνει αν η συμφωνία θα μπλοκαριστεί οριστικά. Οι δύο πλευρές αναμένεται να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τα τέλη Ιουλίου, με την Paramount να πιέζει για ορισμό ημερομηνίας που θα της επιτρέψει να έχει απόφαση πολύ πριν από την προθεσμία του Ιουνίου. Οι πολιτείες που αντιδρούν στη συμφωνία έχουν ζητήσει δίκη τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος προετοιμασίας.

Η Paramount υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο Χόλιγουντ και θα τη βοηθήσει να ανταγωνιστεί ισχυρούς τεχνολογικούς παίκτες όπως η Netflix και η Amazon. Από την άλλη πλευρά, οι ενάγουσες πολιτείες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα πλήξει τον ανταγωνισμό στη διανομή κινηματογραφικών ταινιών και στις αγορές βασικής καλωδιακής τηλεόρασης. Αγωγή έχει καταθέσει και το Writers Guild of America, υποστηρίζοντας ότι η συγχώνευση θα περιορίσει τον ανταγωνισμό για τις υπηρεσίες των σεναριογράφων.

Τι διακυβεύεται

Η υπόθεση αφορά όχι μόνο δύο ισχυρούς ομίλους, αλλά και μερικά από τα πιο εμβληματικά brands της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Η συμφωνία ενώνει στο ίδιο εταιρικό σχήμα στούντιο και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με ταινίες όπως το Casablanca, το Harry Potter και το Mission: Impossible, καθώς και τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNN και το CBS, μαζί με την πλατφόρμα HBO Max και δεκάδες καλωδιακά δίκτυα. Γι’ αυτό και η εξέλιξη της δικαστικής διαμάχης αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο.

Η Paramount χαρακτήρισε τη συμφωνία για την αναβολή «σημαντική νίκη», λέγοντας ότι επιτυγχάνει τον στόχο της για άμεση δικαστική διαδικασία με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, το το δημοσίευμα του Bloomberg υπογραμμίζει ότι η εταιρεία ούτως ή άλλως θα έφτανε σε δίκη, το μόνο ερώτημα ήταν ο χρόνος.

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