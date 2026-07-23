Λαγκάρντ: Ομόφωνη με αστερίσκους η απόφαση – Πόρτα για αύξηση επιτοκίων ελέω.. ενεργειακής κρίσης

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Ομόφωνη ήταν η απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα ωστόσο υπήρχαν κεντρικοί τραπεζίτες που αναρωτήθηκαν αν η αύξηση των επιτοκίων είναι απαραίτητη, είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Η Λαγκάρντ εξήγησε ότι η σημερινή δήλωση θα μπορούσε να ήταν διαφορετική αν δεν υπήρχε η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά την εκτίμηση των κινδύνων, επισήμανε ότι στη διάσκεψη των κεντρικών τραπεζών στη Σίντρα είχε αναφερθεί σε πιο ισορροπημένους κινδύνους, τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Αυτό δεν ισχύει πλέον και η εκτίμηση των κινδύνων επανήλθε στο επίπεδο που βρισκόταν κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Πληθωρισμός

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Λαγκάρντ ανέφερε καταρχάς τη μείωση που σημειώθηκε τον Ιούνιο. Ωστόσο, εξήγησε ότι η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να επηρεάζει τις τιμές και ότι οι επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν τις τιμές πώλησης. Υπογράμμισε ότι οι πλήρεις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης «δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί πλήρως».

«Μολονότι ο πληθωρισμός των τιμών της ενέργειας υποχώρησε τον Ιούνιο, η άνοδός του από την έναρξη της σύγκρουσης και μετά – και η επίδρασή του στον πληθωρισμό των τιμών των ειδών διατροφής, των αγαθών και των υπηρεσιών – είναι πιθανόν να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε επίπεδα πολύ πάνω από τον στόχο το α΄ εξάμηνο του 2027.

»Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί στη συνέχεια, καθώς οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να μειωθούν και οι λοιπές τιμές να αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό. Ωστόσο, η σύγκρουση εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πηγή αβεβαιότητας. Παρακολουθούμε επομένως προσεκτικά το μέγεθος και την επιμονή της αύξησης των τιμών της ενέργειας και το πώς αυτή μετακυλίεται στη διαδικασία καθορισμού των τιμών και των μισθών, στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και στη συνολική δυναμική της οικονομίας.» είπε στη αρχική της τοποθέτηση.

Δεν υπάρχει αλλαγή στην εκτίμηση της ΕΚΤ σχετικά με τους κινδύνους για τα επίπεδα των τιμών. «Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού είναι ανοδικοί» τόνισε η Λαγκάρντ.

Watch the ECB press conference live: President Christine @Lagarde explains today’s monetary policy decisions https://t.co/zk696aGBcj pic.twitter.com/73NHGLbXS3 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Οικονομία

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη είναι καθοδικοί. «Ενώ το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν τον Ιούνιο αποτέλεσε μια πρώτη απόπειρα να επιλυθεί η σύγκρουση, τις τελευταίες εβδομάδες εμφανίστηκαν νέα εμπόδια και η γεωπολιτική κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

»Η εκ νέου διατάραξη του ενεργειακού εφοδιασμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών της ενέργειας και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμένεται επί του παρόντος. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα πραγματικά εισοδήματα, τις δαπάνες και τις επενδύσεις.

»Τυχόν επιδείνωση του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως ή αυστηροποίηση των όρων χορήγησης πιστώσεων θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση. Πρόσθετες τριβές στο παγκόσμιο εμπόριο θα μπορούσαν επίσης να διαταράξουν περαιτέρω τις αλυσίδες εφοδιασμού, να μειώσουν τις εξαγωγές και να εξασθενήσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Άλλες γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

»Αντιθέτως, ο ρυθμός ανάπτυξης θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο αν η οικονομία και οι ενεργειακές αγορές προσαρμοστούν γρηγορότερα από ό,τι αναμένεται στη διατάραξη που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή αν η σύγκρουση λήξει κατά τρόπο διαρκή. Επιπλέον, οι προγραμματισμένες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές και οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς καθώς και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ μπορεί να δώσουν στην ανάπτυξη μεγαλύτερη ανοδική ώθηση από ό,τι αναμένεται.» υπογράμμισε η Λαγκάρντ.

Το μέλλον της Λαγκάρντ

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει, η Λαγκάρντ απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε και απέρριψε την πιθανότητα αυτή. «Δεν θα με δείτε να φεύγω πριν από το 2027». Επιχειρηματολόγησε με έναν γλαφυρό τρόπο λέγοντας ότι όταν υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα, ο καπετάνιος παραμένει στο πλοίο και τώρα υπάρχουν σύννεφα.

Μήνυμα προς κυβερνήσεις

Η Λαγκάρντ επανέλαβε το μήνυμα προς τις κυβερνήσεις των χωρών της ευρωζώνης όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα για την διαχείριση του ενεργειακού σοκ επισημαίνοντας ότι οι αντιδράσεις πρέπει να είναι στοχευμένες, προσωρινές και προσαρμοσμένες για να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός.