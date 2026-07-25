TikTok και σούπερ μάρκετ: Πώς τα social media αλλάζουν τον τρόπο που ψωνίζουμε

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Μια… μικρή επανάσταση συντελείται τα τελευταία χρόνια στον τρόπο που οι καταναλωτές κάνουν τα ψώνια τους. Για δεκαετίες η μάχη δίνονταν αποκλειστικά στο ράφι, σήμερα όμως… μεταφέρεται στο κινητό. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευαν της Nielsen, η έκρηξη των social media αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανακαλύπτουν νέα προϊόντα, συγκρίνουν επιλογές και επηρεάζονται από δημιουργούς περιεχομένου, μετατρέποντας πλατφόρμες όπως το TikTok σε ένα νέο, ιδιαίτερα ισχυρό κανάλι προβολής για τη βιομηχανία τροφίμων.

Το ενδιαφέρον όπως παρατηρούν οι συντάκτες της έρευνας, είναι ότι αυτή η ψηφιακή επιρροή δεν αντικαθιστά το φυσικό λιανεμπόριο. Αντίθετα, το ενισχύει.

Η μάχη για την προσοχή του καταναλωτή μεταφέρεται πλέον από τα φυλλάδια προσφορών και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις στις μικρές οθόνες

Σούπερ μάρκετ: Η αναζήτηση προιόντων γίνεται online

Σύμφωνα με τη NielsenIQ, το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι ανακαλύπτει «μερικές φορές» νέα snacks μέσω των social media, ενώ ένα ακόμη 15% απαντά ότι αυτό συμβαίνει συχνά. Η επίδραση είναι ακόμη μεγαλύτερη στις νεότερες ηλικίες. Το ποσοστό φθάνει στο 84% για τη Generation Z, στο 82% για τους Millennials και στο 79% για τη Generation X, δείχνοντας ότι η ψηφιακή ανακάλυψη προϊόντων εξελίσσεται σε βασικό στοιχείο της αγοραστικής εμπειρίας.

Για τις εταιρείες τροφίμων αυτό σημαίνει ότι η μάχη για την προσοχή του καταναλωτή μεταφέρεται πλέον από τα φυλλάδια προσφορών και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις στις μικρές οθόνες, όπου ένα σύντομο βίντεο μπορεί να δημιουργήσει ζήτηση μέσα σε λίγες ώρες.

Το TikTok γίνεται κανάλι πωλήσεων

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στην ίδια την πλατφόρμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ, οι πωλήσεις τροφίμων και ποτών μέσω του TikTok Shop στις ΗΠΑ ανήλθαν στα 647 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 29%. Στην κορυφή των πωλήσεων βρίσκονται προϊόντα που συνδέονται με την ευεξία και τη λειτουργική διατροφή, όπως σκόνες πρωτεΐνης, ενεργειακά ποτά, μπάρες διατροφής, καφές, τσάι και snacks υψηλής θρεπτικής αξίας.

Παρά τη δυναμική των social media, το τελικό σημείο αγοράς παραμένει το φυσικό κατάστημα

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι η ακρίβεια έχει κάνει τους καταναλωτές πολύ πιο επιλεκτικούς. Το 46% αγοράζει snacks λιγότερο συχνά, το 38% περιορίζει τις αυθόρμητες αγορές και το 15% επιλέγει πιο υγιεινά και πιο χορταστικά προϊόντα, επειδή θεωρεί ότι προσφέρουν καλύτερη σχέση αξίας προς κόστος (σελ. 9 και 10). Έτσι, το περιεχόμενο που γίνεται viral δεν αρκεί να είναι εντυπωσιακό· πρέπει να πείθει ότι το προϊόν αξίζει τα χρήματά του.

Σταθερή αξία το φυσικό σούπερ μάρκετ

Παρά τη δυναμική των social media, το τελικό σημείο αγοράς παραμένει το φυσικό κατάστημα. Η NielsenIQ καταγράφει ότι, αφού ανακαλύψουν ένα νέο προϊόν στο διαδίκτυο, το 26% των καταναλωτών κατευθύνεται σε σούπερ μάρκετ για να το αγοράσει. Ακολουθούν τα μεγάλα πολυκαταστήματα με 23%, ενώ μόλις το 10% ολοκληρώνει την αγορά απευθείας μέσω της κοινωνικής πλατφόρμας όπου το ανακάλυψε.

Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται και από τους λόγους που εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά για τις online αγορές τροφίμων. Το κόστος αποστολής αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο (37%), ακολουθούν οι φόβοι για απάτες (28%), η ανησυχία για απομιμήσεις (25%) αλλά και η ανάγκη του καταναλωτή να δει το προϊόν από κοντά πριν το αγοράσει (25%).

Από την άλλη πλευρά, όταν αποφασίζουν να αγοράσουν online, οι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα δωρεάν μεταφορικά (38%), στις προωθητικές ενέργειες (21%), στη γρήγορη παράδοση και στις αξιολογήσεις άλλων χρηστών.