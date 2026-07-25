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ΑΑΔΕ: Πάνω από 6,7 εκατ. φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα

Αύξηση καταγράφηκε τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, ενώ οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις συνέβαλαν στην ομαλή ροή, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 25.07.2026, 14:06
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ΑΑΔΕ: Πάνω από 6,7 εκατ. φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα
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Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 έκλεισε με νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης συμμόρφωσης, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η φετινή εικόνα επιβεβαιώνει ότι ο έγκαιρος προγραμματισμός και η προεκκαθάριση συνέβαλαν σε μια ομαλότερη διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμία για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2026, ενώ οι εφαρμογές της ΑΑΔΕ άνοιξαν στις καθορισμένες από τον νόμο ημερομηνίες, στις 13 Μαρτίου για τα νομικά πρόσωπα και στις 16 Μαρτίου για τα φυσικά πρόσωπα. Η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος και η έγκαιρη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων βοήθησαν ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα.

Για τα φυσικά πρόσωπα υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 6.737.763 δηλώσεις, αριθμός αυξημένος κατά 31.672 σε σχέση με το 2025. Οι δηλώσεις αυτές αντιστοιχούν σε 8.954.982 φυσικά πρόσωπα, έναντι 8.914.700 πέρυσι, ενώ ο μέσος ημερήσιος ρυθμός διαμορφώθηκε στις 51.433 δηλώσεις. Παράλληλα, μέχρι χθες είχαν κατατεθεί 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 υπόχρεους.

Η εικόνα στα νομικά πρόσωπα

Αύξηση καταγράφεται και στις δηλώσεις των νομικών προσώπων, οι οποίες έφτασαν τις 385.515, έναντι 362.682 το 2025. Η διαφορά αντιστοιχεί σε σχεδόν 23.000 επιπλέον εμπρόθεσμες δηλώσεις, με την ΑΑΔΕ να επισημαίνει ότι ο ημερήσιος ρυθμός υποβολής, στις 2.877 δηλώσεις, παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η φορολογική διοίκηση κινείται σε ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο, με τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις υποχρεώσεις τους. Η έγκαιρη έναρξη της περιόδου υποβολής φαίνεται να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της διαδικασίας.

Προεκκαθάριση και τεκμήρια

Σημαντικό ρόλο στη φετινή διαδικασία είχαν και οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.357.222. Από αυτές, 889.036 υποβλήθηκαν αυτόματα, ενώ για 260.431 χρειάστηκε να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις από τους φορολογούμενους. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το αφήγημα της ΑΑΔΕ για απλούστευση και ψηφιοποίηση της φορολογικής διαδικασίας.

Στο πεδίο των τεκμηρίων, από τα 358.054 φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται με τεκμήρια, μόλις 1.645 εκδήλωσαν πρόθεση αμφισβήτησης. Σε σύγκριση με το 2024, όταν η αντίστοιχη πρόθεση είχε καταγραφεί από 2.603 φυσικά πρόσωπα, σημειώνεται μείωση κατά 37%. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει περιορισμένη χρήση της σχετικής δυνατότητας.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, χαρακτήρισε τη φετινή περίοδο ως μια διαδικασία που κλείνει με νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής. Ευχαρίστησε τους πολίτες για την έγκαιρη εκπλήρωση της υποχρέωσής τους, τους λογιστές-φοροτεχνικούς για τη συμβολή τους, καθώς και τους φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που απέστειλαν εγκαίρως τα στοιχεία για την προσυμπλήρωση. Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή των στελεχών της ΑΑΔΕ στην ομαλή ροή της διαδικασίας.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η φορολογική διοίκηση θέλει να εδραιώσει ένα πιο σύγχρονο μοντέλο υποβολής δηλώσεων, με περισσότερη αυτοματοποίηση και λιγότερες καθυστερήσεις. Με βάση τα φετινά στοιχεία, η ψηφιακή μετάβαση της φορολογικής διαδικασίας φαίνεται να αποδίδει τόσο σε επίπεδο χρόνου όσο και σε επίπεδο συμμόρφωσης.

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