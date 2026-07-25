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ΕΝΦΙΑ: Αλλάζει ο φόρος στα ακίνητα από το 2027

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων για τις ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 25.07.2026, 19:15
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ΕΝΦΙΑ: Αλλάζει ο φόρος στα ακίνητα από το 2027
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Η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, με στόχο -όπως αναφέρουν από την κυβέρνηση- να εξαλειφθούν αδικίες που οδηγούσαν ορισμένους ιδιοκτήτες στην καταβολή φόρου για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα διαθέτουν στην πραγματικότητα. Επί της ουσίας, πρόκειται για ένα μέτρο, το οποίο εντάσσεται στην προεκλογική εκστρατεία της κυβέρνησης, καθότι η επόμενη χρονιά θα είναι σίγουρα εκλογική, εάν δεν υπάρξει ένας φετινός φθινοπωρινός αιφνιδιασμός. Η νέα ρύθμιση, που θα εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2027, εισάγει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ως βασικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της φορολογητέας επιφάνειας.

ΕΝΦΙΑ: Πώς αλλάζει ο υπολογισμός

Μέχρι σήμερα, ο ΕΝΦΙΑ προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία του Κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Ωστόσο, όταν η πραγματική επιφάνεια ενός ακινήτου είναι μεγαλύτερη ή έχει αλλάξει η χρήση του, ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα.

Με τη νέα διάταξη, όταν υπάρχει Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και από αυτή προκύπτει ότι η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στα υπόλοιπα επίσημα έγγραφα, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Έτσι, ο φόρος θα αντανακλά τα πραγματικά χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Χωρίς κυρώσεις για παλαιότερες δηλώσεις

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ και τα σχετικά πιστοποιητικά δεν θα θεωρούνται ανακριβή ούτε θα επιβάλλονται πρόστιμα, εφόσον από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου προκύπτει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια.

Από πότε τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές

Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τον ΕΝΦΙΑ που αφορούν το φορολογικό έτος 2027 και τα επόμενα.

Στόχος της παρέμβασης είναι ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ να βασίζεται στην πραγματική κατάσταση κάθε ακινήτου, αξιοποιώντας τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ώστε να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο η επιφάνεια όσο και η χρήση του ακινήτου.

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